हैदराबाद : जपानी मोटरसायकल निर्माता कंपनी कावासाकीनं आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या 2026 मॉडेल्ससाठी नवीन आणि आकर्षक रंगसंगती सादर केली आहेत. यामध्ये व्हर्सिस 1100 S आणि SE यांच्यासह मिड-कॅपॅसिटी सुपरस्पोर्ट बाइक्स जसे की निन्जा ZX 6R आणि निन्जा 650 यांचा समावेश आहे. नवीन रंगसंगतींसह, कावासाकीनं आपल्या चाहत्यांना स्टायलिश आणि आधुनिक लूक ऑफर केला आहे, ज्यामुळं या मोटरसायकल्स आणखी आकर्षक बनल्या आहेत. याशिवाय, निन्जा 500 आणि निन्जा ZX-4RR यांच्यासाठीही नवीन रंग पर्याय सादर करण्यात आले आहेत. या बातमीत आपण कावासाकीच्या या नवीन अपडेट्सबद्दल माहिती घेऊ...
कावासाकीनं आपल्या निन्जा ZX-6R साठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात नवीन रंगसंगती सादर केली आहे. यामध्ये मेटॅलिक मॅट ग्राफेनस्टील ग्रे/मेटॅलिक स्पार्क ब्लॅक/लाइम ग्रीन हा पर्याय समाविष्ट आहे. याशिवाय, पारंपरिक लाइम ग्रीन लिव्हरीला आधुनिक टच देणारी अपडेटेड आवृत्ती देखील सादर करण्यात आली आहे. निन्जा ZX-6R ही कावासाकीच्या वर्ल्डएसएसपी रेसिंग टीमसाठी बेस मॉडेल आहे. ही मोटरसायकल 636 सीसी इन-लाइन फोर-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजिनद्वारे समर्थित आहे, जी 13,000 आरपीएमवर रॅम एअरसह 127 अश्वशक्ती आणि 10,800 आरपीएमवर 69 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करते. तीची शक्ती नियंत्रित करण्यासाठी पुढील बाजूस 310 मिमी ड्युअल सेमी-फ्लोटिंग डिस्क आणि मागील बाजूस 220 मिमी सिंगल डिस्क ब्रेक देण्यात आले आहेत.
दुसरीकडं, कावासाकी निन्जा 650 साठी दोन नवीन रंग पर्याय सादर करण्यात आले आहेत. यामध्ये मेटॅलिक मॅट ग्राफेनस्टील ग्रे/मेटॅलिक फ्लॅट स्पार्क ब्लॅक आणि लाइम ग्रीन आवृत्तीचा समावेश आहे. निन्जा ZX-6R च्या तुलनेत निन्जा 650 अधिक संयमित आहे आणि यात 649 सीसी पॅरलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे. हे इंजिन 8,000 आरपीएमवर 67 अश्वशक्ती आणि 6,700 आरपीएमवर 64 एनएम पीक टॉर्क प्रदान करतं. हे इंजिन सहा-स्पीड ट्रान्समिशनशी जोडलेलं आहे, जे रायडर्सना उत्कृष्ट राइडिंग अनुभव देतं.
याशिवाय, कावासाकी निन्जा 500 साठीही नवीन रंग पर्याय जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये मेटॅलिक फ्लॅट स्पार्क ब्लॅक/मेटॅलिक स्पार्क ब्लॅक संयोजन समाविष्ट आहे, तर SE मॉडेल लाइम ग्रीन आणि मेटॅलिक मॅट ट्वायलाइट ब्लू/कँडी पर्सिमन रेड या रंगसंगतींमध्ये उपलब्ध असेल. तसंच, निन्जा ZX-4RR साठीही नवीन रंग पर्याय सादर करण्यात आले आहेत, ज्यात लाइम ग्रीन आणि मेटॅलिक मॅट ग्राफेनस्टील ग्रे/मेटॅलिक स्पार्क ब्लॅक यांचा समावेश आहे.
या नवीन रंगसंगतींमुळं कावासाकीच्या मोटरसायकल्सना आधुनिक आणि आकर्षक लूक मिळाला आहे, ज्यामुळं त्या तरुण रायडर्स आणि बाइकप्रेमींसाठी अधिक आकर्षक बनल्या आहेत. कावासाकीनं आपल्या मॉडेल्सच्या डिझाइन आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत नेहमीच उच्च दर्जा राखला आहे, आणि या नवीन रंग पर्यायांमुळं त्यांचं स्थान आणखी मजबूत झालं आहे. या मोटरसायकल्स आंतरराष्ट्रीय बाजारात कधी उपलब्ध होतील याबाबत अधिकृत माहिती लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
