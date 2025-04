ETV Bharat / technology

केटी पेरीसह सर्व-महिला क्रूचे ब्लू ओरिजिनद्वारे यशस्वी अंतराळ उड्डाण - BLUE ORIGIN NS 31 MISSION

केटी पेरी, गेल किंग, लॉरेन सांचेझ, आयशा बोवे, अमांडा गुयेन आणि केरीयन फ्लिन ( AP )

By ETV Bharat Tech Team Published : April 15, 2025 at 10:47 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 10:57 AM IST 1 Min Read

हैदराबाद : 14 एप्रिल 2025 रोजी पॉप स्टार केटी पेरीसह सहा महिलांनी ब्लू ओरिजिनच्या न्यू शेपर्ड रॉकेटमधून पश्चिम टेक्सासमधून अंतराळात उड्डाण केलं होतं. 10 मिनिटांच्या या उड्डाणात त्यांनी 62 मैलांवरील कार्मन रेषेपलीकडं जाऊन वजनरहित अवस्थेचा अनुभव घेतला आणि पृथ्वीवर सुरक्षित परतल्या. केटी पेरी, गेल किंग, लॉरेन सांचेझ, आयशा बोवे, अमांडा गुयेन आणि केरीयन फ्लिन (AP) कोणाचा होता समावेश

पश्चिम टेक्सासमधून सकाळी 9:31 वाजता (ET) उड्डाण करून त्या सर्व पृथ्वीवर सुरक्षित परतल्या. हे 1963 नंतरचं पहिलं महिला अंतराळ उड्डाण आहे. या ऐतिहासिक सर्व-महिला क्रूमध्ये केटी पेरी, CBS मॉर्निंग्सच्या सह-होस्ट गेल किंग, जेफ बेझोस यांची मंगेतर लॉरेन सांचेझ, माजी NASA शास्त्रज्ञ आयशा बोवे, बायोॲस्ट्रोनॉटिक्स संशोधक अमांडा गुयेन आणि चित्रपट निर्माती केरियन फ्लिन यांचा समावेश होता.

