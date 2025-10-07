जॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस यांना क्वांटम शोधासाठी भौतिकशास्त्राचं नोबेल जाहीर
या वर्षीचं भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर झालं आहे. जॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस या तीन अमेरिकन शास्त्रज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळालंय.
Published : October 7, 2025 at 4:06 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 4:20 PM IST
हैदराबाद : स्वीडिश रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्सेसनं 2025 चे भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस यांना जाहीर केले आहे. त्यांच्या क्रांतिकारी शोधामुळं क्वांटम भौतिकीच्या जगात नवा इतिहास घडला! त्यांनी दाखवून दिलं की, सूक्ष्म कणांपुरतं मर्यादित असलेला क्वांटम प्रभाव मोठ्या, डोळ्यांनी दिसणाऱ्या प्रणालींमध्येही दिसू शकतो. या शोधासाठी त्यांना 10.3 कोटी रुपये, सुवर्णपदक आणि प्रमाणपत्रानं 10 डिसेंबर 2025 रोजी स्टॉकहोम येथे सन्मानित केलं जाईल.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz
1980 च्या दशकात या तिघांनी जोसेफसन जंक्शन नावाच्या खास तंत्राचा वापर करून सुपरकंडक्टिंग विद्युत परिपथ तयार केलंय. हे परिपथ इतकं मोठं होतं की ते डोळ्यांनी दिसू शकत होतं आणि हातात धरता येत होतं. तरीही, त्यात क्वांटम टनलिंग घडलं! म्हणजे, एखाद्या कणाला अडथळ्यावरून उडी मारण्याऐवजी तो थेट आतून पार गेला. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी हेही दाखवलं की या परिपथातील ऊर्जा विशिष्ट मर्यादित स्तरांमध्येच असते, ज्याला ऊर्जा क्वांटायझेशन म्हणतात. हे शोध क्वांटम भौतिकीला सूक्ष्म विश्वापासून मोठ्या उपकरणांपर्यंत घेऊन गेलं.
“I’m completely stunned, it never occurred to me that it would be the basis of a Nobel Prize.”— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
New physics laureate John Clarke was completely surprised when he discovered he had been awarded this year's Nobel Prize in Physics.
At this morning's press conference he reflected… pic.twitter.com/zBI1iew3Fl
या शोधांचा परिणाम आपल्या आजच्या तंत्रज्ञानावर दिसतो. क्वांटम संगणक, सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी आणि अतिसंवेदनशील सेन्सर्स यांच्या विकासाला यामुळं चालना मिळाली. आजच्या मायक्रोचिप्स आणि ट्रान्झिस्टर्समध्येही याचा प्रभाव आहे. यामुळं भविष्यात पारंपरिक संगणकांना अशक्य वाटणाऱ्या समस्यांना सोडवणारी क्वांटम संगणके येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
Learn more about the 2025 #NobelPrize in Physics— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
Press release: https://t.co/Gh6DynVSUu
Popular information: https://t.co/ehKsc7qPCY
Advanced information: https://t.co/uaaAe3rwIq pic.twitter.com/h8w7XNpBJn
नोबेल समितीचे अध्यक्ष ओले एरिक्सन म्हणाले, “क्वांटम यांत्रिकीनं गेल्या शतकापासून अनेक आश्चर्ये दाखवली आहेत. या शोधांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या भविष्याला नवी दिशा दिली.” पुरस्काराची घोषणा झाल्यावर जॉन क्लार्क म्हणाले, “हा आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण आहे!” या तिघांच्या कार्यानं क्वांटम भौतिकीला मानवी स्तरावर आणलंय. भविष्यातील तंत्रज्ञानाला आकार देणारा हा शोध नोबेल पारितोषिकाने गौरवला गेलाय.
The 2025 #NobelPrize in Physics recognises experiments that demonstrated how quantum tunnelling can be observed on a macroscopic scale, involving many particles.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
John Clarke, Michel Devoret and John Martinis – awarded this year’s Nobel Prize in Physics – constructed an… pic.twitter.com/aDnp0oSVro