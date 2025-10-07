ETV Bharat / technology

जॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस यांना क्वांटम शोधासाठी भौतिकशास्त्राचं नोबेल जाहीर

या वर्षीचं भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर झालं आहे. जॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस या तीन अमेरिकन शास्त्रज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळालंय.

John Clark, Michel H. Devoret and John M. Martinis
जॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस (The Nobel Prize X account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 4:06 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : स्वीडिश रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्सेसनं 2025 चे भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस यांना जाहीर केले आहे. त्यांच्या क्रांतिकारी शोधामुळं क्वांटम भौतिकीच्या जगात नवा इतिहास घडला! त्यांनी दाखवून दिलं की, सूक्ष्म कणांपुरतं मर्यादित असलेला क्वांटम प्रभाव मोठ्या, डोळ्यांनी दिसणाऱ्या प्रणालींमध्येही दिसू शकतो. या शोधासाठी त्यांना 10.3 कोटी रुपये, सुवर्णपदक आणि प्रमाणपत्रानं 10 डिसेंबर 2025 रोजी स्टॉकहोम येथे सन्मानित केलं जाईल.

1980 च्या दशकात या तिघांनी जोसेफसन जंक्शन नावाच्या खास तंत्राचा वापर करून सुपरकंडक्टिंग विद्युत परिपथ तयार केलंय. हे परिपथ इतकं मोठं होतं की ते डोळ्यांनी दिसू शकत होतं आणि हातात धरता येत होतं. तरीही, त्यात क्वांटम टनलिंग घडलं! म्हणजे, एखाद्या कणाला अडथळ्यावरून उडी मारण्याऐवजी तो थेट आतून पार गेला. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी हेही दाखवलं की या परिपथातील ऊर्जा विशिष्ट मर्यादित स्तरांमध्येच असते, ज्याला ऊर्जा क्वांटायझेशन म्हणतात. हे शोध क्वांटम भौतिकीला सूक्ष्म विश्वापासून मोठ्या उपकरणांपर्यंत घेऊन गेलं.

या शोधांचा परिणाम आपल्या आजच्या तंत्रज्ञानावर दिसतो. क्वांटम संगणक, सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी आणि अतिसंवेदनशील सेन्सर्स यांच्या विकासाला यामुळं चालना मिळाली. आजच्या मायक्रोचिप्स आणि ट्रान्झिस्टर्समध्येही याचा प्रभाव आहे. यामुळं भविष्यात पारंपरिक संगणकांना अशक्य वाटणाऱ्या समस्यांना सोडवणारी क्वांटम संगणके येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

नोबेल समितीचे अध्यक्ष ओले एरिक्सन म्हणाले, “क्वांटम यांत्रिकीनं गेल्या शतकापासून अनेक आश्चर्ये दाखवली आहेत. या शोधांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या भविष्याला नवी दिशा दिली.” पुरस्काराची घोषणा झाल्यावर जॉन क्लार्क म्हणाले, “हा आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण आहे!” या तिघांच्या कार्यानं क्वांटम भौतिकीला मानवी स्तरावर आणलंय. भविष्यातील तंत्रज्ञानाला आकार देणारा हा शोध नोबेल पारितोषिकाने गौरवला गेलाय.

Last Updated : October 7, 2025 at 4:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JOHN CLARKMICHEL DEVORETOHN MARTINISNOBEL PRIZE IN PHYSICS2025 NOBEL PRIZE IN PHYSICS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.