ETV Bharat / technology

OpenAI मध्ये भारतात नोकरीची संधी; लवकरच नवी दिल्लीत कार्यालय उघडणार - JOB OPPORTUNITY IN OPENAI

OpenAI चं नवी दिल्लीत लवकरच नविन कार्यालय उघडणार आहे. त्यासाठी कंपनीनं नोकरभरती सुरू केलीय. भरतीसाठी कुठं अर्ज करायचा चला जाणून घेऊया...

OpenAI
OpenAI (Etv Bharat MH Desk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : चॅटजीपीटी तयार करणारी जगप्रसिद्ध कंपनी OpenAI आता भारतात आपले पाय रोवत आहे. कंपनीनं नवी दिल्लीत नवीन कार्यालय उघडण्याची घोषणा केली असून, त्यासाठी भारतात प्रतिभावान उमेदवारांची भरती सुरू केली आहे. सध्या OpenAI तीन महत्त्वाच्या पदांसाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. जर तुम्हाला या अग्रगण्य टेक कंपनीसोबत काम करण्याची इच्छा असेल, तर ही तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. चला, या नोकरीच्या संधी आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...

असा करा अर्ज
OpenAI नं भारतात आपलं पहिले कार्यालय नवी दिल्लीत उघडण्याची योजना आखली आहे. या नवीन उपक्रमाचा भाग म्हणून कंपनीनं स्थानिक स्तरावर नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. OpenAI च्या अधिकृत वेबसाइटवरील 'करिअर' विभागात या नोकरीच्या संधींची माहिती उपलब्ध आहे. इच्छुक उमेदवारांनी वेबसाइटवर जाऊन 'लोकेशन' मध्ये 'इंडिया' निवडून उपलब्ध नोकरीच्या संधी पाहाव्यात. सध्या कंपनी 'अकाउंट डायरेक्टर' या पदासाठी तीन रिक्त जागांसाठी भरती करत आहे. या जागा डिजिटल नेटिव्ह, लार्ज एंटरप्राइज आणि स्ट्रॅटेजिक या तीन वेगवेगळ्या विभागांसाठी आहेत. या सर्व पदांचा संबंध कंपनीच्या सेल्स ऑपरेशन्सशी आहे. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी जॉब लिस्टसमोरील 'Apply Now' बटणावर क्लिक करावे. यामुळे तपशीलवार जॉब डिस्क्रिप्शन आणि अर्ज पोर्टल असलेले पेज उघडेल.

  • नोकरीच्या संधींचा तपशील

1.अकाउंट डायरेक्टर, डिजिटल नेटिव्ह
या पदासाठी उमेदवाराकडे प्लॅटफॉर्म-ऐज-ए-सर्व्हिस (PaaS) किंवा सॉफ्टवेअर-ऐज-ए-सर्व्हिस (SaaS) विक्रीचा किमान सात वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. या भूमिकेत अकाउंट्सच्या पोर्टफोलिओचं व्यवस्थापन, ऑनबोर्डिंगपासून रिन्यूअलपर्यंतच्या प्रक्रियेचा समावेश आहे.

2.अकाउंट डायरेक्टर, लार्ज एंटरप्राइज
या पदासाठी उमेदवाराकडे SaaS/PaaS विक्रीत दहा वर्षांहून अधिक अनुभव आणि सुमारे दोन दशलक्ष डॉलर्सचे वार्षिक लक्ष्य साध्य करण्याचा यशस्वी रेकॉर्ड असावा. या भूमिकेत मुख्य क्लायंट अकाउंट्सचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे.

3.अकाउंट डायरेक्टर, स्ट्रॅटेजिक
ही वरिष्ठ स्तरावरील पदासाठी कंपनीला PaaS/SaaS मध्ये 14 वर्षांहून अधिक विक्री अनुभव असलेल्या उमेदवाराची आवश्यकता आहे. या उमेदवाराने केवळ अकाउंट्सचे नेतृत्व करावे लागणार नाही, तर त्याला टीमच्या भरती आणि ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेतही सहभागी व्हावं लागेल.

स्थानिक टीमची स्थापना
OpenAI नं अद्याप नवी दिल्लीतील कार्यालयासाठी स्थान निश्चित केलेलं नाही, परंतु कंपनीनं भारतातील आपली अधिकृत युनिट नोंदणीकृत केली आहे. याशिवाय, स्थानिक टीम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही टीम भारतातील सरकार, व्यवसाय, डेव्हलपर्स आणि शैक्षणिक संस्थांशी भागीदारी निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. ही संधी भारतातील टेक क्षेत्रातील प्रतिभावान व्यक्तींसाठी एक मोठी संधी आहे, ज्यांना जागतिक स्तरावरील अग्रगण्य कंपनीसोबत काम करण्याची इच्छा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. ओपनएआयचा भारतात शिक्षणासाठी नवीन उपक्रम, आयआयटी मद्राससोबत संशोधन करार
  2. Google Pixel 9 Pro Vs Pixel 9 Pro XL: कोणता फोन तुमच्यासाठी खास?
  3. सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 Vs गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड: कोणता फोल्डेबल स्मार्टफोन आहे सर्वोत्तम?

हैदराबाद : चॅटजीपीटी तयार करणारी जगप्रसिद्ध कंपनी OpenAI आता भारतात आपले पाय रोवत आहे. कंपनीनं नवी दिल्लीत नवीन कार्यालय उघडण्याची घोषणा केली असून, त्यासाठी भारतात प्रतिभावान उमेदवारांची भरती सुरू केली आहे. सध्या OpenAI तीन महत्त्वाच्या पदांसाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. जर तुम्हाला या अग्रगण्य टेक कंपनीसोबत काम करण्याची इच्छा असेल, तर ही तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. चला, या नोकरीच्या संधी आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...

असा करा अर्ज
OpenAI नं भारतात आपलं पहिले कार्यालय नवी दिल्लीत उघडण्याची योजना आखली आहे. या नवीन उपक्रमाचा भाग म्हणून कंपनीनं स्थानिक स्तरावर नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. OpenAI च्या अधिकृत वेबसाइटवरील 'करिअर' विभागात या नोकरीच्या संधींची माहिती उपलब्ध आहे. इच्छुक उमेदवारांनी वेबसाइटवर जाऊन 'लोकेशन' मध्ये 'इंडिया' निवडून उपलब्ध नोकरीच्या संधी पाहाव्यात. सध्या कंपनी 'अकाउंट डायरेक्टर' या पदासाठी तीन रिक्त जागांसाठी भरती करत आहे. या जागा डिजिटल नेटिव्ह, लार्ज एंटरप्राइज आणि स्ट्रॅटेजिक या तीन वेगवेगळ्या विभागांसाठी आहेत. या सर्व पदांचा संबंध कंपनीच्या सेल्स ऑपरेशन्सशी आहे. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी जॉब लिस्टसमोरील 'Apply Now' बटणावर क्लिक करावे. यामुळे तपशीलवार जॉब डिस्क्रिप्शन आणि अर्ज पोर्टल असलेले पेज उघडेल.

  • नोकरीच्या संधींचा तपशील

1.अकाउंट डायरेक्टर, डिजिटल नेटिव्ह
या पदासाठी उमेदवाराकडे प्लॅटफॉर्म-ऐज-ए-सर्व्हिस (PaaS) किंवा सॉफ्टवेअर-ऐज-ए-सर्व्हिस (SaaS) विक्रीचा किमान सात वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. या भूमिकेत अकाउंट्सच्या पोर्टफोलिओचं व्यवस्थापन, ऑनबोर्डिंगपासून रिन्यूअलपर्यंतच्या प्रक्रियेचा समावेश आहे.

2.अकाउंट डायरेक्टर, लार्ज एंटरप्राइज
या पदासाठी उमेदवाराकडे SaaS/PaaS विक्रीत दहा वर्षांहून अधिक अनुभव आणि सुमारे दोन दशलक्ष डॉलर्सचे वार्षिक लक्ष्य साध्य करण्याचा यशस्वी रेकॉर्ड असावा. या भूमिकेत मुख्य क्लायंट अकाउंट्सचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे.

3.अकाउंट डायरेक्टर, स्ट्रॅटेजिक
ही वरिष्ठ स्तरावरील पदासाठी कंपनीला PaaS/SaaS मध्ये 14 वर्षांहून अधिक विक्री अनुभव असलेल्या उमेदवाराची आवश्यकता आहे. या उमेदवाराने केवळ अकाउंट्सचे नेतृत्व करावे लागणार नाही, तर त्याला टीमच्या भरती आणि ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेतही सहभागी व्हावं लागेल.

स्थानिक टीमची स्थापना
OpenAI नं अद्याप नवी दिल्लीतील कार्यालयासाठी स्थान निश्चित केलेलं नाही, परंतु कंपनीनं भारतातील आपली अधिकृत युनिट नोंदणीकृत केली आहे. याशिवाय, स्थानिक टीम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही टीम भारतातील सरकार, व्यवसाय, डेव्हलपर्स आणि शैक्षणिक संस्थांशी भागीदारी निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. ही संधी भारतातील टेक क्षेत्रातील प्रतिभावान व्यक्तींसाठी एक मोठी संधी आहे, ज्यांना जागतिक स्तरावरील अग्रगण्य कंपनीसोबत काम करण्याची इच्छा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. ओपनएआयचा भारतात शिक्षणासाठी नवीन उपक्रम, आयआयटी मद्राससोबत संशोधन करार
  2. Google Pixel 9 Pro Vs Pixel 9 Pro XL: कोणता फोन तुमच्यासाठी खास?
  3. सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 Vs गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड: कोणता फोल्डेबल स्मार्टफोन आहे सर्वोत्तम?

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAIJOB OPPORTUNITY IN INDIA AT OPENAIचॅटजीपीटीOPENAI JOB OPPORTUNITYJOB OPPORTUNITY IN OPENAI

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.