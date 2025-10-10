जिओ एजंटिक एआय सादर, छोट्या दुकानदारांच्या व्यवसायाला चालना
छोट्या दुकानदारांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी जिओनं जिओ एजंटिक एआय (Jio Agentic AI) सादर केलंय.
हैदराबाद : छोट्या दुकानदारांना आणि मायक्रो एंटरप्राइजेसना मोठ्या बाजारातील खेळाडूंशी स्पर्धा करण्याची संधी आता मिळणार आहे. रिलायन्स जिओनं छोट्या दुकानदारांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ‘जिओ एजेंटिक एआय’ (Jio introduces Jio Agentic AI) नावाचं एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेलं असिस्टंट सादर केलं आहे. हे एआय असिस्टंट 24 तास ग्राहकांचे कॉल हाताळेल, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देईल, ऑर्डर नोंदवेल, डिलिव्हरी सुनिश्चित करेल, भेटी निश्चित करेल आणि पुष्टीकरण संदेश पाठवेल. इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2025 मध्ये जिओनं या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचं प्रदर्शन केलं आहे. छोट्या व्यवसायांना सक्षम बनवण्यासाठी हे तंत्रज्ञान एक नवीन क्रांती घडवणार आहे.
जिओ एजेंटिक एआय असिस्टंट
जिओ एजेंटिक एआय असिस्टंट विशेषतः मायक्रो एंटरप्राइजेससाठी डिझाइन करण्यात आलं आहे. सध्या हे असिस्टंट हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत संवाद साधू शकतं. लवकरच त्याची तेलुगु आणि कन्नड भाषांमध्ये चाचणी सुरू होईल. कंपनीची योजना येत्या काळात 10 भारतीय भाषांमध्ये हे असिस्टंट उपलब्ध करण्याची आहे. भारतीयांच्या बोलण्याच्या शैलीशी सुसंगत असं हे असिस्टंट आहे. याचे बोलण्याचे लहजे आणि शब्दांचा वापर इतका अचूक आहे की ग्राहकांना हे एआय आहे की माणूस, याचा अंदाज लावणे कठीण होईल.
विविध काम करणार
छोट्या दुकानदारांसाठी हे एआय असिस्टंट एक विक्रेता म्हणूनही उत्तम काम करू शकते. नवीन उत्पादन विकायचं असेल तर जिओ एजेंटिक एआय ग्राहकांना उत्पादनाची माहिती देऊ शकतं, त्यांच्या शंकांचं निरसन करू शकतं आणि व्यवसायाचा पत्ता किंवा ऑफरची माहिती पुरवू शकतं. विशेष म्हणजे, हे असिस्टंट कधीही सुट्टी घेत नाही. 24 तास उपलब्ध असणारे हे असिस्टंट एकाच वेळी अनेक ग्राहकांचे कॉल हाताळू शकते आणि त्यांच्या वैयक्तिक गरजांनुसार उपाय सुचवू शकतं.
मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा
जिओच्या मते, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल व्यवसायाची मर्यादित माहिती छोट्या व्यवसायांना मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यापासून रोखते. संसाधनांची कमतरता हे त्यांच्यासमोरील मोठं आव्हान आहे. जिओ एजेंटिक एआय छोट्या दुकानदारांना डिजिटल जगात पुढं जाण्यासाठी एक नवीन मार्ग दाखवेल. या तंत्रज्ञानामुळं छोटे व्यवसाय डिजिटल युगाशी ताळमेळ राखू शकतील आणि मोठ्या कंपन्यांशी समान पातळीवर स्पर्धा करू शकतील.
जिओच्या ट्रू 5जी नेटवर्कचा वापर
या एआय असिस्टंटच्या बॅकएंडवर जिओचे सुरक्षित सर्व्हर कार्यरत असतील. डेटा सुरक्षितता आणि वेगासाठी जिओ क्लाउड आणि जिओच्या ट्रू 5जी नेटवर्कचा वापर केला जाईल. यामुळं छोट्या दुकानदारांना डिजिटल व्यवसायात प्रवेश करणं सोपं होईल आणि त्यांचा व्यवसाय वाढण्यास मदत होईल. हे तंत्रज्ञान छोट्या व्यवसायांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि त्यांना डिजिटल क्रांतीचा भाग बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
जिओ एजेंटिक एआयमुळं छोट्या दुकानदारांना ग्राहकांशी सतत संपर्कात राहणे शक्य होईल. यामुळं त्यांचा व्यवसाय अधिक कार्यक्षम आणि ग्राहकाभिमुख होईल. हे असिस्टंट केवळ ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणार नाही, तर त्यांना वैयक्तिकृत ऑफर आणि सेवा प्रदान करून व्यवसायाला चालना देईल.
