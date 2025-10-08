जिओकडून सर्वांसाठी मोफत “एआय क्लासरूम” कोर्स: एआय शिकण्याची अनोखी संधी
जिओनं “एआय क्लासरूम” मोफत कोर्स सुरू केला आहे, जो सर्वांसाठी खुला आहे. चार आठवड्यांचा हा कोर्स तुम्हाला एआय शिकण्याची अनोखी संधी प्रदान करतोय.
Published : October 8, 2025 at 5:05 PM IST
हैदराबाद : रिलायन्स जिओनं भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात जागतिक सुपरपॉवर बनविण्याच्या दृष्टिकोनातून “एआय क्लासरूम” नावाचा एक मोफत फाउंडेशन कोर्स सुरू केला आहे. इंडिया मोबाईल काँग्रेस 2025 च्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं हा कोर्स लॉंच करण्यात आला असून, तो सर्वांसाठी खुला आहे. चार आठवड्यांचा हा कोर्स पर्सनल कॉम्प्युटर, डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवर उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, जिओपीसी वापरकर्त्यांना कोर्स पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळेल, तर इतरांना डिजिटल बॅज प्रदान केला जाईल. हा उपक्रम जिओपीसी आणि जिओ इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्यानं सुरू झाला असून, www.jio.com/ai-classroom या संकेतस्थळावर कोर्स उपलब्ध आहे.
कोर्सची वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे
“एआय क्लासरूम” कोर्सचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मूलभूत संकल्पना समजावून सांगणे आणि त्यांना एआय तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव देणे आहे. या कोर्सद्वारे सहभागींना एआय टूल्सचा वापर करून डिझाइन्स तयार करणे, कथा लिहिणे, प्रेझेंटेशन्स बनविणे आणि समस्यांचं निराकरण करण्याचं कौशल्य शिकता येईल. हा कोर्स विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांना आणि नवशिक्यांना एआयच्या जगाची ओळख करून देण्यासाठी डिझाइन केला आहे. कोर्समध्ये सहभागी होण्यासाठी कोणतीही विशेष पात्रता आवश्यक नाही, फक्त पर्सनल कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉप आणि इंटरनेट कनेक्शन पुरेसं आहे. मात्र, हा कोर्स मोबाईलवर उपलब्ध नाही.
अॅडव्हान्स्ड एआय टूल्स
जिओपीसी वापरकर्त्यांना कोर्समध्ये अॅडव्हान्स्ड एआय टूल्स वापरण्याची संधी मिळेल. जिओपीसीवरील डेस्कटॉप शॉर्टकटद्वारे ते सहजपणे कोर्स सुरू करू शकतात. कोर्स पूर्ण केल्यानंतर जिओ इन्स्टिट्यूटकडून प्रमाणपत्र मिळेल, जे विद्यार्थ्यांच्या करिअरसाठी महत्त्वाचं ठरू शकतं. इतर प्लॅटफॉर्मवरून कोर्स पूर्ण करणाऱ्यांना डिजिटल बॅज मिळेल, ज्यामुळं त्यांचं कौशल्य दाखवता येईल.
एआय फॉर एव्हरीवन
रिलायन्स जिओच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, “तंत्रज्ञानाची खरी शक्ती म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला सक्षम बनविण्याची क्षमता. ‘एआय क्लासरूम’ हा उपक्रम भारतातील तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना एआयच्या क्षेत्रात पुढं नेण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.” जिओचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी मांडलेल्या ‘एआय फॉर एव्हरीवन’ या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी हा कोर्स एक ठोस पाऊल आहे. जिओपीसीच्या सुलभतेसह जिओ इन्स्टिट्यूटच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा उपयोग करून हा कोर्स सर्वांसाठी खुला करण्यात आला आहे.
नवउद्योजकांना प्रोत्साहन
हा उपक्रम विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांना आणि नवउद्योजकांना एआय क्रांतीत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला तंत्रज्ञानाच्या या नव्या युगात सामील करून घेण्याचे जिओचं ध्येय आहे. या कोर्समुळं विद्यार्थ्यांना भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आत्मसात करता येतील आणि ते एआय-आधारित तंत्रज्ञानाच्या युगात पुढे राहतील.
एआय क्लासरूम क्रांतिकारी उपक्रम
“एआय क्लासरूम” हा जिओचा एक क्रांतिकारी उपक्रम आहे, जो भारतातील शिक्षण क्षेत्रात नवं दालन उघडेल. हा कोर्स केवळ तंत्रज्ञानाची ओळख करून देत नाही, तर प्रत्येक विद्यार्थ्याला आणि तरुणाला भविष्यातील संधींसाठी तयार करतो. जिओच्या या मोफत कोर्समुळं भारतातील लाखो तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात यशस्वी होण्याची संधी मिळेल.
हे वाचलंत का :