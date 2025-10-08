जिओ भारत V4 मोबाइल फोनचा धमका : जिओ हॉटस्टारच्या सब्स्क्रिप्शनचा आनंद फक्त 699 रुपयात
यंदाच्या दिवाळीत Jio Bharat V4 Model फक्त 699 पासून उपलब्ध आहे. स्वस्त रिचार्ज, मनोरंजन आणि सोपा UPI व्यवहार देखील यावर करता येतील.
Published : October 8, 2025 at 5:30 PM IST
हैदराबाद : यंदाच्या दिवाळीत रिलायन्स जिओनं “2जी मुक्त भारत” मोहिमेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ग्राहकांसाठी एक खास भेट आणली आहे. जिओ भारत मोबाइल फोन केवळ 699 पासून उपलब्ध आहे, ज्यामुळं 2जी नेटवर्क वापरणाऱ्या ग्राहकांना 4जीच्या डिजिटल विश्वात सहज प्रवेश मिळणार आहे. स्वस्त रिचार्ज, मनोरंजनाच्या अनेक सुविधा आणि सोप्या UPI व्यवहारांसह जिओ भारत फोन महाराष्ट्रातील 1 कोटीहून अधिक ग्राहकांचं जीवन सुलभ आणि आनंददायी बनवण्यासाठी सज्ज आहे.
जिओ भारत V4 मोबाइल फोन
रिलायन्स जिओने “2जी मुक्त भारत” मोहिमेअंतर्गत देशभरातील ग्राहकांना 4जी तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा संकल्प केला आहे. याच उद्दिष्टानं महाराष्ट्रात जिओ भारत V4 मोबाइल फोन सादर केला आहे, जो केवळ परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहे. या फोनची सुरुवातीची किंमत फक्त 699 आहे, ज्यामुळं सामान्य ग्राहकांना देखील 4जी स्मार्टफोनचा आनंद घेता येणार आहे. कंपनीचं उद्दिष्ट आहे की, राज्यातील 2जी नेटवर्क वापरणाऱ्या 1 कोटीहून अधिक ग्राहकांना 4जीच्या वेगवान आणि विश्वासार्ह सेवेचा लाभ मिळावा.
14 GB डेटा आणि अमर्याद कॉलिंग
जिओ भारत V4 मॉडेल विशेष लोकप्रिय ठरत आहे, कारण त्याचे रिचार्ज प्लान अत्यंत किफायतशीर आहेत. ग्राहकांना 28 दिवसांच्या वैधतेसह फक्त 123 मध्ये 14 GB डेटा आणि अमर्याद कॉलिंगचा लाभ मिळतो. याउलट, इतर टेलिकॉम कंपन्यांचे प्लान 199 पासून सुरू होतात, ज्यात केवळ 2 GB डेटाच मिळतो. यामुळं जिओ भारतचे रिचार्ज प्लान सुमारे 38 टक्क्यांनी स्वस्त ठरतात. याशिवाय, जिओ भारतचा वार्षिक प्लान फक्त 1234 मध्ये उपलब्ध आहे, जो दीर्घकालीन वापरासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.
जिओ हॉटस्टारचं सब्स्क्रिप्शन
जिओ भारत फोन केवळ इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीपुरता मर्यादित नाही, तर तो मनोरंजन आणि दैनंदिन गरजांसाठी एक सर्वसमावेशक उपाय आहे.या फोनद्वारे ग्राहकांना जिओ हॉटस्टारचं सब्स्क्रिप्शन मिळतं, ज्यामुळं ते चित्रपट आणि वेब सीरिजचा आनंद घेऊ शकतात. जिओ सावनवर 8 कोटीहून अधिक गाणी आणि जिओ टीव्हीवर 600 हून अधिक चॅनेल उपलब्ध आहेत, जे ग्राहकांना मनोरंजनाचा खजिना प्रदान करतात. याशिवाय, जिओ पेच्या माध्यमातून ग्राहक सहजपणे UPI व्यवहार करू शकतात, जे दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांसाठी अत्यंत सोयीचं आहे. व्यापारी आणि दुकानदारांसाठी जिओने मोफत पे साउंड बॉक्सची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली आहे, ज्यामुळं त्यांचे व्यवहार अधिक सुलभ होतात.
डिजिटल इंडिया
जिओ भारत फोन डिजिटल इंडियाच्या दृष्टिकोनाला पुढं नेत आहे. हा फोन केवळ कनेक्टिव्हिटीच प्रदान करत नाही, तर ग्रामीण आणि शहरी भागातील ग्राहकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडतो. यंदाच्या दिवाळीत, जिओ भारत फोनसह आपलं जीवन अधिक स्मार्ट आणि आनंददायी बनवण्याची संधी तुमच्याकडं आहे.
