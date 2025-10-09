जीप कम्पास ट्रॅक एडिशन लॉंच: प्रीमियम एसयूव्हचं खास लिमिटेड संस्करण
जीप इंडियानं कम्पास ट्रॅक एडिशन लॉंच केलंय. अनोखे डिझाइन, प्रीमियम इन्टिरियर्ससह याची बुकिंग सुरू झालीय.
Published : October 9, 2025 at 10:45 AM IST
हैदराबाद : जीप इंडियानं आपल्या लोकप्रिय प्रीमियम एसयूव्ह कम्पासचं लिमिटेड-एडिशन व्हेरिएंट, कम्पास ट्रॅक एडिशन लॉंच केलं. हे टॉप-एंड कम्पास मॉडेल एसवर आधारित आहे, ज्यात अनोखे डिझाइन बदल आणि इन्टिरियर सुधारणा आहेत. किंमत 26.78 लाख रुपयांपासून सुरू होते. देशभरातील जीप डीलरशिपवर बुकिंग सुरू झाली आहे. ही लिमिटेड रन एडिशन चाहत्यांसाठी खास आहे, जी जीपच्या क्षमता, परफॉर्मन्स आणि अॅडव्हेंचरला प्रतिबिंबित करते.
किंमत आणि व्हेरिएंट्स
जीप कम्पास ट्रॅक एडिशन तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. हे एडिशन स्टँडर्ड मॉडेल एसपेक्षा सुमारे 27,000 ते 33,000 रुपयांनी महाग आहे, परंतु एक्सक्लुझिव्ह कॉस्मेटिक बदलांसाठी ते योग्य आहे.
|व्हेरिएंट
|किंमत (₹)
|ट्रॅक एमटी
|26,78,200
|ट्रॅक एटी
|28,64,200
|ट्रॅक एटी 4x4
|30,58,200
अनोखे डिझाइन आणि क्राफ्टेड इन्टिरियर्स
कम्पास ट्रॅक एडिशनचं डिझाइन बोल्ड आणि स्पोर्टी आहे. यात सिग्नेचर हूड डेकल, ग्रिल, बॅजेस आणि मोल्डिंग्जवर पियानो ब्लॅक डिटेलिंग आणि एक्सक्लुझिव्ह ट्रॅक एडिशन इन्सिग्निया आहे. 18-इंच डायमंड-कट टेक ग्रे अलॉय व्हील्सवर स्प्रूस बीज हायलाइट्स आहेत, ज्यामुळं एसयूव्हला आकर्षक लूक मिळतो. इन्टिरियर प्रीमियम आणि आरामदायक आहे. यात नवीन टुपेलो लेदरेट सीट्स, डार्क इस्प्रेसो स्मोक क्रोम फिनिशेस आणि स्प्रूस बीज कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग आहे. टुपेलो विनाइल ॲक्सेंट्सवर जीप लोगो एम्बॉस्ड आहे, तसंच ट्रॅक एडिशन फ्लोर मॅट्स, कोर्टिना लेदर-व्रॅप्ड स्टीयरिंग व्हील आणि पियानो ब्लॅक इंटिरियर इन्सर्ट्स आहेत. हे बदल केबिनला एक्सक्लुझिव्ह आणि क्राफ्टेड लूक देतात.
पॉवरट्रेन आणि परफॉर्मन्स
ट्रॅक एडिशनला 2.0-लिटर मल्टीजेट II टर्बो-डिझेल इंजिन मिळालं आहे, जे 170 एचपी पॉवर आणि 350 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. ग्राहकांना 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 9-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्याय आहे, दोन्ही 2WD आणि 4WD कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध. सेगमेंट-फर्स्ट 9-स्पीड ऑटोमॅटिक स्मूथ गियर शिफ्टिंग आणि फ्युएल एफिशियन्सीसह स्ट्रॉंग परफॉर्मन्स देतं. हे इंजिन शहर आणि ऑफ-रोड ड्रायव्हिंगसाठी आदर्श आहे.
"कम्पास ट्रॅक एडिशनसह, आम्ही ग्राहकांना त्यांच्या वैयक्तिकतेला प्रतिबिंबित करणारा अधिक उन्नत एसयूव्ह अनुभव देत आहोत. प्रत्येक डिटेल एक्सक्लुझिव्हिटी निर्माण करण्यासाठी डिझाइन केले आहे, तरीही जीपच्या क्षमता, परफॉर्मन्स आणि ॲडव्हेंचरच्या डीएनएशी जोडलेलं आहे," असं स्टेलॅंटिस इंडियाचे बिझनेस हेड आणि डायरेक्टर, ॲटोमोटिव्ह ब्रँड्स, कुमार प्रियांश यांनी सांगितलं. हे लिमिटेड एडिशन जीप कम्पासला नवीन ऊर्जा देतं, जे प्रीमियम एसयूव्ह सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक आहे.
सुरक्षितता आणि टेक्नॉलॉजी
जीपच्या सुरक्षिततेच्या प्रतिष्ठेला साजेसे, ट्रॅक एडिशनमध्ये 50 पेक्षा जास्त स्टँडर्ड आणि उपलब्ध सेफ्टी फीचर्स आहेत. यात ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ॲडव्हान्स्ड ब्रेक असिस्ट, ऑल-स्पीड ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि रियर सीट रिमाइंडर अलर्टचा समावेश आहे. 6 एअरबॅग्स आणि इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशनसह सुरक्षितता सुनिश्चित होते. टेक्नॉलॉजी फ्रंटवर, 10.1-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि ॲन्ड्रॉइड ॲटो सपोर्ट करतं. 10.25-इंच डिजिटल TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, प्रीमियम ॲल्पाइन साउंड सिस्टम आणि इंटिग्रेटेड वॉइस कमांड आहेत. कम्फर्टसाठी 8-वे पॉवर-ॲडजस्टेबल व्हेंटिलेटेड लेदर सीट्स विथ मेमरी आणि ड्युअल-पॅन पॅनोरॅमिक सनरूफ आहेत. हे फीचर्स ड्रायव्हिंगला आधुनिक आणि आरामदायक बनवतात.
