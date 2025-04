ETV Bharat / technology

जेईई मेन 2025 सत्र 2 चा निकाल आज jeemain.nta.nic.in वर जाहीर

जेईई मेन 2025 सत्र 2 चा निकाल ( ETV BHARAT MH Desk )

Published : April 17, 2025

हैदराबाद : राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) जेईई मेन 2025 सत्र 2 पेपर 1 (BE/BTech) चा निकाल 17 एप्रिल 2025 पर्यंत जाहीर करेल. ही परीक्षा 2, 3, 4, 7 आणि 8 एप्रिल रोजी भारतातील 285 शहरांमधील 531 केंद्रांवर आणि 15 आंतरराष्ट्रीय शहरांमध्ये घेण्यात आली. पेपर 2 (BArch/BPlan) ची परीक्षा 9 एप्रिल रोजी झाली. तात्पुरती उत्तरसूची 11 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाली, तर हरकती नोंदवण्याची अंतिम मुदत 13 एप्रिलला होती. निकाल कसा तपासायचा? उमेदवारांनी खालील पायऱ्या अवलंबाव्या: अधिकृत वेबसाइट jeemain.nta.nic.in ला भेट द्या.

“जेईई मेन 2025 सत्र 2 निकाल” लिंकवर क्लिक करा.

अर्ज क्रमांक आणि पासवर्ड किंवा जन्मतारीख टाका.

निकाल स्क्रीनवर दिसेल.

स्कोअरकार्ड डाउनलोड करून जतन करा.

अंतिम उत्तरसूची देखील याच पोर्टलवर उपलब्ध असेल. उमेदवारांनी नियमितपणे वेबसाइट तपासावी आणि लॉगिन क्रेडेंशियल्स तयार ठेवावीत.

