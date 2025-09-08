ETV Bharat / technology

जावा येझडी मोटरसायकल्सच्या किंमतीत कपात: जीएसटी 2.0 मुळं रायडर्सना मोठा दिलासा

क्लासिक लेजेंड्सनं जावा येझडी मोटरसायकल्सच्या नवीन किंमती जाहीर केल्या आहेत. 350 सीसी खालील मोटरसायकल्सवरील जीएसटी 28% वरून 18% झाल्यानं रायडर्सना मोठा फायदा मिळणार आहे.

Jawa Yezdi Motorcycles Price Cut
जावा येझडी मोटरसायकल (Jawa Yezdi Motorcycles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : क्लासिक लेजेंड्सनं (सीएल) आपल्या जावा येझडी मोटरसायकल्सच्या नवीन किंमती जाहीर केल्या आहेत. केंद्र सरकारनं 350 सीसी खालील मोटरसायकल्सवरील जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यानं जावा येझडी मोटरसायकल्स आणि त्यांच्या चाहत्यांना मोठा फायदा झाला आहे. या जीएसटी सुधारणेमुळं मध्यमवर्गीय रायडर्सना आता त्यांच्या आवडत्या मोटरसायकल्स परवडणाऱ्या किंमतीत खरेदी करता येणार आहेत. या निर्णयामुळं भारतीय मोटरसायकल संस्कृतीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

जीएसटी 18 टक्क्यांपर्यंत कमी
जावा येझडी मोटरसायकल्सच्या सह-संस्थापक अनुपम थरेजा यांनी या जीएसटी सुधारणांचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणाले, "सरकारच्या या धाडसी आणि वेळेवर घेतलेल्या जीएसटी सुधारणांमुळं मोटरसायकल उद्योगात क्रांतिकारी बदल घडेल. 350 सीसी खालील मोटरसायकल्सवरील जीएसटी 18 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्यानं आमच्या 293 सीसी आणि 334 सीसी जावा आणि येझडी परफॉर्मन्स क्लासिक्स अधिक परवडणाऱ्या झाल्या आहेत."

मोटरसायकल व्यवसायला चालना
थरेजा यांनी पुढं सांगितलं की, "650 सीसी BSA गोल्ड स्टारसारख्या उच्च सीसी मोटरसायकल्सवरील कराचा बोजा वाढला असला तरी, हा प्रगतीशील करप्रणालीचा भाग आहे. या निर्णयामुळं मध्यम-क्षमता असलेल्या मोटरसायकल्स अधिक रायडर्सपर्यंत पोहोचतील, ज्यामुळं भारतातील मोटरसायकलीला बळ मिळेल. आम्ही अर्थमंत्र्यांचे आभार मानतो, ज्यांनी जागतिक व्यापार युद्ध आणि आर्थिक मंदीच्या काळात मागणीला चालना देण्यासाठी हा पुढाकार घेतला आहे. दशकांपूर्वी आमचे ब्रँड धोरणात्मक बदलांमुळं मागं पडलं होतं; परंतु आजच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीमुळं त्यांचा वारसा पुन्हा उजागर होत आहे. आम्ही जीएसटी कपातीचा 100 टक्के लाभ आमच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू. सणासुदीच्या काळात, आम्ही तरुण भारतीयांना सांगू इच्छितो की, तुमच्या स्वप्नातील आयकॉनिक परफॉर्मन्स मोटरसायकल खरेदी करण्याची हीच ती वेळ आहे." या जीएसटी कपातीमुळं जावा येझडी मोटरसायकल्सच्या किंमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. खालील यादीत जुन्या आणि नवीन किंमतींचा तपशील देण्यात आला आहे:

या किंमतीत झालेली कपात मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. सणासुदीच्या काळात या किंमतींचा फायदा घेऊन अनेक रायडर्स आपल्या स्वप्नातील मोटरसायकल खरेदी करू शकतील. या धोरणामुळं मोटरसायकल उद्योगाला चालना मिळेल आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार मोटरसायकल्स उपलब्ध होतील.

Yezdi Motorcycles Price:

ModelOld PriceNew PriceSaving
येझदी रोडस्टरRs 2,09,969Rs 1,93,565Rs 16,404
येझदी अडव्हेंचरRs 2,14,900Rs 1,98,111Rs 16,789
येझदी स्क्रॅम्बलरRs 2,11,900Rs 1,95,345Rs 16,555

Jawa Motorcycles Price:

ModelOld Price (Ex-showroom)New PriceSaving
जावा 42Rs 1,72,9421,59,431Rs 13,511
जावा 350Rs 1,98,950Rs 1,83,407Rs 15,543
जावा 42 बॉबरRs 2,09,500Rs 1,93,133Rs 16,367
जावा 42 FJRs 2,10,142Rs 1,93,725Rs 16,417
जावा पेराकRs 2,16,705Rs 1,99,775Rs 16,930

हे वाचलंत का :

  1. GST 2.0 : फॉर्च्युनर 3.49 लाख रुपयांनी स्वस्त, जाणून घ्या टोयोटा कारच्या नवीन किंमती
  2. GST 2.0 नंतर Audi आणि Hyundai च्या कार्स स्वस्त, Audi Q8 वर 7.8 लाखांपर्यंत सूट
  3. विनफास्ट VF6 आणि VF7 इलेक्ट्रिक SUV भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये

For All Latest Updates

TAGGED:

JAWA YEZDI MOTORCYCLES PRICE CUTGST 20JAWA YEZDIयेझडी मोटरसायकलJAWA YEZDI MOTORCYCLES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.