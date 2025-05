ETV Bharat / technology

Published : May 26, 2025 at 1:18 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 1:32 PM IST

हैदराबाद : iQOO नं सोमवारी (26 मे 2025) भारतात Neo 10 स्मार्टफोन लाँच केला. हा स्मार्टफोन गेल्या वर्षी लाँच झालेल्या iQOO Neo 9 चा उत्तराधिकारी आहे. iQOO Neo 10 मध्ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स आणि 4 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी देण्यात आली आहे. यात शक्तिशाली क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8s Gen 4 प्रोसेसर, 7,000 mAh बॅटरी आणि 50 MP मुख्य कॅमेरा यासारखी प्रभावी वैशिष्ट्ये आहेत. हा फोन Amazon वर 31,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे. iQOO Neo 10 वैशिष्ट्ये

iQOO Neo 10 मध्ये 6.78 इंचाचा 1.5K फ्लॅट AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 5,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 144 Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. यात 7,000 mAh बॅटरी असून, बॉक्समध्ये 120 W फास्ट चार्जर देण्यात आलं आहे. हा फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8s Gen 4 प्रोसेसरवर चालतो, ज्यामध्ये 16 GB पर्यंत रॅम आणि 512 GB इंटरनल स्टोरेज आहे. हा फोन Android 15 वर आधारित Funtouch OS 15 वर कार्य करतो. यात फ्रेम रेट स्थिरीकरणासाठी स्वतःचा Q1 चिप देखील आहे.

