आयक्यू 15 स्मार्टफोन ऑक्टोबरमध्ये होणार लाँच; स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 आणि 5के डिस्प्ले सहित अपेक्षित वैशिष्ट्ये

iQOO 15 स्मार्टफोन ऑक्टोबरमध्ये लाँच होणार आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5, 2K एव्हरेस्ट डिस्प्ले, 7000 mAh बॅटरी, ट्रिपल 50 MP कॅमेऱ्या समावेश आहे.
हैदरबाद : विवोच्या सब-ब्रँड आयक्यूओओनं आपल्या येणाऱ्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आयक्यू 15 ची डिझाइन आणि काही प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स आधीच टीज केले आहेत. हा आयक्यूओओ 13 चा उत्तराधिकारी असून, तो ऑक्टोबरमध्ये चीनमध्ये लाँच होणार आहे. टिप्स्टर देबयान रॉय (@Gadgetsdata) यांनी एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर लिव्ह इमेजेस लीक केल्या असून, त्यात व्हाइट कलर व्हेरिएंट, ट्रिपल 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा सेटअप आणि आयपी69 रेटिंगसह इतर वैशिष्ट्ये दिसत आहेत. या फोनचं भारतात नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये लाँच अपेक्षित आहे.
✅ 7000mAh🔋100W⚡wireless
✅ Independent Q3 graphics chip
✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5
✅ 2K LTPO OLED, Samsung panel, M14 luminous material + Anti-reflective coating
✅ 50MP+50MP+50MP 3x
✅ 8000mm² VC
✅ Ultrasonic FS,USB 3.2, IP69
आयक्यू 15 च्या लाँचची उत्सुकता वाढत असताना, कंपनीनं आधीच काही महत्त्वाच्या तपशीलांची पुष्टी केली आहे. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेटवर चालणार असून, त्यासोबत नवीन क्यू3 गेमिंग चिप देखील असेल. डिस्प्ले विभागात 6.85 इंच 2के 8टी एलटीपीओ सॅमसंग "एव्हरेस्ट" पॅनल मिळेल, ज्याची रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्झ आहे. पीक लोकल ब्राइटनेस 6,000 निट्स आणि पूर्ण-स्क्रीन ब्राइटनेस 2,600 निट्सपर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळं आउटडोअर वापरासाठी उत्तम अनुभव मिळेल.
टिप्स्टरनं शेअर केलेल्या लिव्ह इमेजेसनुसार, आयक्यू 15 व्हाइट कलरमध्ये दिसत आहे. बॅक पॅनलवर डाव्या बाजूला वरच्या भागात "स्क्वायरकल" आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल आहे. फ्रंट साइडवर फ्लॅट डिस्प्ले असून, खूपच स्लिम आणि युनिफॉर्म बीझल्स आहेत. मध्यभागी पंच-होल स्लॉटमध्ये फ्रंट कॅमेरा फिट केला आहे, ज्यामुळं प्रीमियम लुक मिळतो. हे इमेजेस एक्सवर @GadgetsData क्रेडिटसह शेअर करण्यात आले आहेत.
कॅमेरा
मागच्या बाजूला तीन 50 मेगापिक्सेल सेन्सर्स असतील, ज्यात एक टेलिफोटो लेन्स 5एक्स ऑप्टिकल झूम सपोर्टसह येईल. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी फ्रंट कॅमेरा देखील प्रोफेशनल ग्रेडचा अपेक्षित आहे. सिक्युरिटी फीचर्समध्ये इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर असेल. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी आयपी69 रेटिंग मिळेल, जो हा फोन वॉटरप्रूफ आणि डस्टप्रूफ बनवेल. कनेक्टिव्हिटी विभागात यूएसबी 3.2 टाइप-सी पोर्ट असेल, ज्यामुळं फास्ट डेटा ट्रान्सफर शक्य होईल.
बॅटरी
बॅटरी लाइफबद्दल बोलायचं तर, 7,000 मिलिअॅम्पियर तास क्षमतेची बॅटरी असेल, जी 100 वॅट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करेल. याशिवाय वायरलेस चार्जिंग फीचर देखील अपेक्षित आहे, ज्यामुळं यूजर्सना सोयीचा अनुभव मिळेल. हे सर्व वैशिष्ट्ये गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी ऑप्टिमाइझ केलेली आहेत.
चीनमधील ऑक्टोबर लाँचनंतर भारतात नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये हा फोन येईल, असं टिप्स्टरनं सांगितलं आहे. लाँच डेटबद्दल अधिक माहिती लवकरच मिळेल. आयक्यूओओ 15 च्या या लीकमुळं स्मार्टफोन मार्केटमध्ये स्पर्धा तीव्र होईल, कारण सॅमसंग आणि शाओमीसारख्या ब्रँड्सकडूनही स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 आधारित फोन येणार आहेत. हे फोन बजेट फ्रेंडली परफॉर्मन्ससह प्रीमियम फीचर्स देईल, ज्यामुळं आयक्यूओओला मोठा मार्केट शेअर मिळू शकतो.
