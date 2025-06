ETV Bharat / technology

आयपीएल 2025 चा महासंग्राम: RCB vs PBKS सामन्यात कोणाला मिळणार Tata Curvv EV ची शानदार भेट - IPL 2025 MAHASANGH

हैदराबाद : इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) 2025 चा थरार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. आज, मंगळवारी (3 जून 2025) अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पंजाब किंग्ज आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) यांच्यात चुरशीचा अंतिम समाना रंगणार आहे. या सामन्याकडं क्रिकेटप्रेमींचे डोळे लागले असून, कोणता संघ विजयी होणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. यंदाच्या हंगामात खेळाडूंच्या दमदार कामगिरीसाठी विशेष पुरस्कारांचा वर्षाव होणार आहे. विशेष म्हणजे, संपूर्ण हंगामात सर्वाधिक स्ट्राइक रेट असणाऱ्या खेळाडूला ‘Curvv Striker of the Season’ पुरस्कारासह Tata Motors ची प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV, Tata Curvv EV भेट म्हणून दिली जाणार आहे.

Tata Curvv EV

आयपीएल 2025 चा अंतिम सामना हा केवळ क्रिकेटचा उत्सव नसून, दोन बलाढ्य संघांमधील रणधुमाळी आहे. पंजाब किंग्ज, संघानं शानदार खेळासह गुणतक्त्यात अव्वल स्थान मिळवलंय, आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनं सातत्यपूर्ण कामगिरीनं चाहत्यांचं मन जिंकलंय. या दोन्ही संघातील अंतिम सामना ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे.पंजाब किंग्ज, श्रेयश अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आणि रिकी पॉन्टिंगच्या मार्गदर्शनाखाली, यंदा प्रथमच 2014 नंतर प्लेऑफमध्ये पोहोचलाय. दुसरीकडं, विराट कोहली आणि रजत पाटीदार यांच्या नेतृत्वाखालील RCB नं आपल्या गोलंदाजी आणि फलंदाजीच्या जोरावर अंतिम फेरी गाठलीय. या सामन्यातील खेळाडूंची कामगिरीच नव्हे, तर मैदानाबाहेरील पुरस्कारांची चर्चाही तितकीच रंगतदार आहे.

वैभव सूर्यवंशीचा सर्वाधिक स्ट्राईक रेट

आयपीएल 2025 च्या विजेत्याला Tata Curvv EV मिळणार आहे. गेल्या हंगामात ‘Striker of the Season’ पुरस्कार जिंकणाऱ्या जॅक फ्रेझर मॅकगर्कला Tata Punch EV भेट म्हणून देण्यात आली होती. यंदा, सर्वाधिक स्ट्राइक रेट असणाऱ्या खेळाडूला Tata Curvv EV ही स्टायलिश आणि तंत्रज्ञानानं परिपूर्ण इलेक्ट्रिक SUV भेट म्हणून दिली जाणार आहे. आयपीएल 2025 मध्ये वैभव सूर्यवंशीनं फक्त 7 सामन्यांत 206.56 च्या स्ट्राइक रेटनं 252 धावा ठोकल्या. 1 शतक, 1अर्धशतक, 18 चौके आणि 24 षटकारांसह त्यानं मैदानावर तुफान निर्माण केलं. निकोलस पूरन (197.82) आणि अभिषेक शर्मा (192.26) यांना मागं टाकत वैभवनं सर्वाधिक स्ट्राइक रेटचा मान मिळवलाय. त्याच्या या झंझावाती खेळानं ‘Curvv Striker of the Season’ साठी त्याला Tata Curvv EV ची शानदार भेट मिळण्याची दावेदारी मजबूत झाली आहे. त्याच्या या धडाकेबाज कामगिरीनं आयपीएलच्या अंतिम सामन्यातही त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.

Tata Curvv EV ची वैशिष्ट्ये आणि किंमत

Tata Curvv EV ही एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV आहे, ज्याची भारतातील किंमत 17.49 लाख रुपये पासून सुरू होते. ही गाडी आपल्या आकर्षक कूप डिझाइन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक वैशिष्ट्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. यामध्ये लेव्हल-२ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), सहा एअरबॅग्ज, व्हॉइस-असिस्टेड पॅनोरॅमिक सनरूफ, आणि जेस्चर-ॲक्टिव्हेटेड पॉवर्ड टेलगेट यासारख्या सुविधा आहेत. याशिवाय, 12.3 इंचांचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि ॲन्ड्रॉइड ऑटो, तसंच अलेक्सा, सिरी आणि गूगल असिस्टंटसह एकाधिक व्हॉइस असिस्टंट्स यामुळं ही गाडी परिपूर्ण आहे.