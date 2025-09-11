iPhone 17 vs iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro : कोणाता आयफोन खरेदी करणे आहे फायदेशीर?
Apple नं iPhone 17, iPhone 17 Air आणि iPhone 17 Pro लॉंच झाले. या फोनमधील कॅमेरा, फीचर आणि किंमतीत काय आहे फरक? चला जाणून घेऊया...
Published : September 11, 2025 at 2:43 PM IST
हैदराबाद : iPhone 17 मालिकेतील हे तीन फोन (iPhone 17, iPhone 17 Air आणि iPhone 17 Pro) नुकतेच लॉंच झाले आहेत. iPhone 17 हे स्टँडर्ड मॉडेल असून iPhone 17 Air हे अतिशय पातळ आणि हलकं मॉडेल आहे, तर iPhone 17 Pro हे प्रीमियम मॉडेल आहे. iPhone 17 Pro दर्जेदार कॅमेरा आणि बॅटरी देण्यात आली आहे. आज आपण डिझाइन, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कॅमेरा, बॅटरी आणि किंमती या तीन्ही फोनमध्ये काय फरक आहे, त्यांची वैशिष्ट्ये काय आहे? चाला जाणून घेऊया या बातमीतून...
iPhone 17
मध्ये 6.3-इंच OLED डिस्प्ले (1-120Hz ProMotion) आहे. A19 चिप, 8GB रॅम आणि 48MP मुख्य + अल्ट्रावाइड कॅमेरा यामुळं हा सामान्य वापरासाठी उत्तम फोन आहे. यात 3300 mAh बॅटरी आहे, जी 30 तास व्हिडिओ प्लेबॅक देते. हा फोन ब्लॅक, व्हाइट, ब्लू, पिंक आणि ग्रीन रंगात उपलब्ध आहे.
iPhone 17 Air
हा सर्वात पातळ (5.6 मिमी) आणि हलका (165 ग्रॅम) फोन आहे. यात 6.5-इंच OLED डिस्प्ले, A19 चिप (4-कोर GPU) आणि सिंगल 48MP कॅमेरा आहे. 2800mAh बॅटरीनं सुसज्ज हा फोन 27 तास प्लेबॅक देतो. तो सिल्व्हर, ब्लॅक आणि ब्लू रंगात उपलब्ध आहे.
iPhone 17 Pro
हा प्रीमियम फोन A19 Pro चिप, 12GB रॅम आणि 48MP ट्रिपल कॅमेरा (मुख्य, अल्ट्रावाइड, 5x टेलिफोटो) सह येतोय. 6.3-इंच डिस्प्ले आणि 3500 mAh बॅटरीसह तुम्हाला यात 33 प्लेबॅक मिळतो. हा फोन व्हाइट, डार्क ब्लू आणि ब्राइट ऑरेंज रंगात उपलब्ध आहे.
iPhone 17 Vs iPhone 17 Air Vs iPhone 17 Pro ची तुलना
|वैशिष्ट्ये
|iPhone 17
|iPhone 17 Air
|iPhone 17 Pro
|डिस्प्ले आकार
|6.3 इंच OLED, 1-120Hz ProMotion
|6.5 इंच OLED, 1-120Hz ProMotion
|6.3 इंच OLED, 1-120Hz ProMotion
|रिझोल्यूशन आणि ब्राइटनेस
|2556 x 1179 पिक्सेल, 2000 निट्स
|2780x 1280 पिक्सेल, 2000 निट्स
|2556 x 1179 पिक्सेल, 2000 निट्स
|डिझाइन आणि मटेरियल
|ॲल्युमिनियम युनिबॉडी, Ceramic Shield 2 (समोर आणि मागे), 8.3 मिमी जाडी, 170 ग्रॅम वजन
|टायटॅनियम फ्रेम, Ceramic Shield 2, 5.6 मिमी जाडी (सर्वात पातळ), 165 ग्रॅम वजन
|ॲल्युमिनियम युनिबॉडी, Ceramic Shield 2, 8.8 मिमी जाडी, 204 ग्रॅम वजन
|प्रोसेसर
|A19 चिप (5-कोर GPU)
|A19 चिप (4-कोर GPU)
|A19 Pro चिप (6-कोर GPU)
|रॅम
|8 जीबी
|8 जीबी
|12 जीबी
|स्टोरेज ऑप्शन्स
|128GB, 256GB, 512GB
|256GB, 512GB, 1TB
|256GB, 512GB, 1TB, २TB
|रियर कॅमेरा
|48MP मुख्य + 48MP अल्ट्रावाइड, 2x टेलिफोटो
|84MP मुख्य (सिंगल कॅमेरा)
|48MP मुख्य + 48MP अल्ट्रावाइड + 48MP टेलिफोटो (५x झूम)
|फ्रंट कॅमेरा
|18MP
|12MP
|12MP
|बॅटरी क्षमता
|3300mAh, 30 तास व्हिडिओ प्लेबॅक
|2800mAh, 27 तास व्हिडिओ प्लेबॅक
|3500mAh, 33 तास व्हिडिओ प्लेबॅक
|चार्जिंग
|30W वायर्ड, 15W MagSafe वायरलेस
|30W वायर्ड, 15W MagSafe वायरलेस
|35W वायर्ड, 15W MagSafe वायरलेस, रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंग
|कनेक्टिव्हिटी
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C
|कलर्स
|ब्लॅक, व्हाइट, ब्लू, पिंक, ग्रीन
|सिल्व्हर, ब्लॅक, ब्लू
|व्हाइट, डार्क ब्लू, ब्राइट ऑरेंज
|किंमत
|82,900 (128GB), (512GB) 102,900
119,900 (256GB), 139,900 (512GB ), 159,900(1TB)
|134,900(256GB), 154,900 (512GB) 147,900 (1TB)
|फायदे
|परवडणारी किंमत, चांगला कॅमेरा आणि बॅटरी
|अतिशय पातळ, हलका स्मार्टफोन, मोठी स्क्रीन
|उत्तम परफॉर्मन्स, ट्रिपल कॅमेरा, लॉंच लाईफ बॅटरी
|तोटे
|प्रो मॉडेलपेक्षा कमी रॅम आणि कॅमेरा
|सिंगल कॅमेरा, कमी बॅटरी
|महाग, आणि थोडा वजनानं जड
कोणता फोन खरेदी करावा?
iPhone 17 बजेट ग्राहकांसाठी, iPhone 17 Air डिझाइनसाठी आणि iPhone 17 Pro परफॉर्मन्ससाठी उत्तम आहे. Apple ची ही मालिका तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करु शकते, पण किंमती आणि फीचर्समधील फरक आणि तुमची गरज पाहून तुम्ही यामधील कोणताही खरेदी करू शकता.
