ETV Bharat / technology

iPhone 17 vs iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro : कोणाता आयफोन खरेदी करणे आहे फायदेशीर?

Apple नं iPhone 17, iPhone 17 Air आणि iPhone 17 Pro लॉंच झाले. या फोनमधील कॅमेरा, फीचर आणि किंमतीत काय आहे फरक? चला जाणून घेऊया...

iPhone 17 series
iPhone 17 series (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : iPhone 17 मालिकेतील हे तीन फोन (iPhone 17, iPhone 17 Air आणि iPhone 17 Pro) नुकतेच लॉंच झाले आहेत. iPhone 17 हे स्टँडर्ड मॉडेल असून iPhone 17 Air हे अतिशय पातळ आणि हलकं मॉडेल आहे, तर iPhone 17 Pro हे प्रीमियम मॉडेल आहे. iPhone 17 Pro दर्जेदार कॅमेरा आणि बॅटरी देण्यात आली आहे. आज आपण डिझाइन, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कॅमेरा, बॅटरी आणि किंमती या तीन्ही फोनमध्ये काय फरक आहे, त्यांची वैशिष्ट्ये काय आहे? चाला जाणून घेऊया या बातमीतून...

iPhone 17
iPhone 17 (Apple)

iPhone 17
मध्ये 6.3-इंच OLED डिस्प्ले (1-120Hz ProMotion) आहे. A19 चिप, 8GB रॅम आणि 48MP मुख्य + अल्ट्रावाइड कॅमेरा यामुळं हा सामान्य वापरासाठी उत्तम फोन आहे. यात 3300 mAh बॅटरी आहे, जी 30 तास व्हिडिओ प्लेबॅक देते. हा फोन ब्लॅक, व्हाइट, ब्लू, पिंक आणि ग्रीन रंगात उपलब्ध आहे.

iPhone 17
iPhone 17 (Apple)

iPhone 17 Air
हा सर्वात पातळ (5.6 मिमी) आणि हलका (165 ग्रॅम) फोन आहे. यात 6.5-इंच OLED डिस्प्ले, A19 चिप (4-कोर GPU) आणि सिंगल 48MP कॅमेरा आहे. 2800mAh बॅटरीनं सुसज्ज हा फोन 27 तास प्लेबॅक देतो. तो सिल्व्हर, ब्लॅक आणि ब्लू रंगात उपलब्ध आहे.

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air (Apple)

iPhone 17 Pro
हा प्रीमियम फोन A19 Pro चिप, 12GB रॅम आणि 48MP ट्रिपल कॅमेरा (मुख्य, अल्ट्रावाइड, 5x टेलिफोटो) सह येतोय. 6.3-इंच डिस्प्ले आणि 3500 mAh बॅटरीसह तुम्हाला यात 33 प्लेबॅक मिळतो. हा फोन व्हाइट, डार्क ब्लू आणि ब्राइट ऑरेंज रंगात उपलब्ध आहे.

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro (Apple)

iPhone 17 Vs iPhone 17 Air Vs iPhone 17 Pro ची तुलना

वैशिष्ट्येiPhone 17iPhone 17 AiriPhone 17 Pro
डिस्प्ले आकार 6.3 इंच OLED, 1-120Hz ProMotion6.5 इंच OLED, 1-120Hz ProMotion6.3 इंच OLED, 1-120Hz ProMotion
रिझोल्यूशन आणि ब्राइटनेस2556 x 1179 पिक्सेल, 2000 निट्स2780x 1280 पिक्सेल, 2000 निट्स2556 x 1179 पिक्सेल, 2000 निट्स
डिझाइन आणि मटेरियलॲल्युमिनियम युनिबॉडी, Ceramic Shield 2 (समोर आणि मागे), 8.3 मिमी जाडी, 170 ग्रॅम वजनटायटॅनियम फ्रेम, Ceramic Shield 2, 5.6 मिमी जाडी (सर्वात पातळ), 165 ग्रॅम वजनॲल्युमिनियम युनिबॉडी, Ceramic Shield 2, 8.8 मिमी जाडी, 204 ग्रॅम वजन
प्रोसेसरA19 चिप (5-कोर GPU)A19 चिप (4-कोर GPU)A19 Pro चिप (6-कोर GPU)
रॅम8 जीबी8 जीबी12 जीबी
स्टोरेज ऑप्शन्स128GB, 256GB, 512GB256GB, 512GB, 1TB256GB, 512GB, 1TB, २TB
रियर कॅमेरा48MP मुख्य + 48MP अल्ट्रावाइड, 2x टेलिफोटो84MP मुख्य (सिंगल कॅमेरा)48MP मुख्य + 48MP अल्ट्रावाइड + 48MP टेलिफोटो (५x झूम)
फ्रंट कॅमेरा18MP12MP12MP
बॅटरी क्षमता3300mAh, 30 तास व्हिडिओ प्लेबॅक2800mAh, 27 तास व्हिडिओ प्लेबॅक3500mAh, 33 तास व्हिडिओ प्लेबॅक
चार्जिंग30W वायर्ड, 15W MagSafe वायरलेस30W वायर्ड, 15W MagSafe वायरलेस35W वायर्ड, 15W MagSafe वायरलेस, रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंग
कनेक्टिव्हिटी5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C
कलर्सब्लॅक, व्हाइट, ब्लू, पिंक, ग्रीनसिल्व्हर, ब्लॅक, ब्लूव्हाइट, डार्क ब्लू, ब्राइट ऑरेंज
किंमत 82,900 (128GB), (512GB) 102,900

119,900 (256GB), 139,900 (512GB ), 159,900(1TB)

134,900(256GB), 154,900 (512GB) 147,900 (1TB)
फायदेपरवडणारी किंमत, चांगला कॅमेरा आणि बॅटरीअतिशय पातळ, हलका स्मार्टफोन, मोठी स्क्रीनउत्तम परफॉर्मन्स, ट्रिपल कॅमेरा, लॉंच लाईफ बॅटरी
तोटेप्रो मॉडेलपेक्षा कमी रॅम आणि कॅमेरासिंगल कॅमेरा, कमी बॅटरीमहाग, आणि थोडा वजनानं जड

कोणता फोन खरेदी करावा?
iPhone 17 बजेट ग्राहकांसाठी, iPhone 17 Air डिझाइनसाठी आणि iPhone 17 Pro परफॉर्मन्ससाठी उत्तम आहे. Apple ची ही मालिका तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करु शकते, पण किंमती आणि फीचर्समधील फरक आणि तुमची गरज पाहून तुम्ही यामधील कोणताही खरेदी करू शकता.

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G ट्रिपल रिअर कॅमेरासह भारतात लाँच
  2. रियलमी P3 लाइट 5G चं भारतात 13 सप्टेंबरला लाँचिंग, आकर्षक वैशिष्ट्यांसह येणार
  3. फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल: 80 हजारांचा स्मार्टफोन मिळतोय फक्त 35 हजारात

For All Latest Updates

TAGGED:

IPHONE 17 AIR VS IPHONE 17 PROIPHONE 17 PROIPHONE 17 AIRIPHONE 17IPHONE 17 VS IPHONE 17 AIR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.