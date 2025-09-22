iPhone 17 vs Galaxy S24 Ultra : तुमच्यासाठी कोणता आहे बेस्ट?
iPhone 17 vs Galaxy S24 Ultra : किंमत, वैशिष्ट्ये आणि कामगिरीच्या बाबतीत कोणता फोन अधिक किफायतशीर आहे? चला जाणून घेऊया...
Published : September 22, 2025 at 11:10 AM IST
हैदराबाद : स्मार्टफोन बाजारातील दोन प्रमुख स्मार्टफोन ॲपल आणि सॅमसंगची (iPhone 17 vs Galaxy S24 Ultra) चर्चा सुरू आहे. ॲपलचा आयफोन 14 आणि सॅमसंगचा गॅलेक्सी एस24 अल्ट्रा हे दोन्ही फोन उच्च दर्जाच्या हार्डवेअर, अधुनिक सॉफ्टवेअर आणि आकर्षक डिझाइनसह बाजारात आले आहेत. हे फोन खरेदीदारांसाठी खऱ्या अर्थानं गेम-चेंजर ठरू शकतात. ॲपलचा आयफोन 17 त्याच्या मिनिमलिस्टिक डिझाइनवर भर देतो, तर सॅमसंगचा गॅलेक्सी एस24 अल्ट्रा मोठ्या सुधारणा आणि शक्तीवर लक्ष केंद्रित करतो. या बातमी आपण या दोन फोनची तुलना करणार आहोत.
iPhone 17 vs Galaxy S24 Ultra प्रोसेसर
आयफोन 17 मध्ये ॲपलचा नवीन ए19 चिपसेट आणि हेक्षा-कोर प्रोसेसर आहे, ज्यात 8 जीबी रॅम आहे. आयओएस व्हर्जन 26 साठी ऑप्टिमाइज्ड असल्यामुळं हा फोन मल्टिटास्किंग आणि गेमिंगसाठी अप्रतिम परफॉर्मन्स देतो. दुसरीकडं, सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 अल्ट्रा मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 चिपसेट, 3.3 गिगाहर्ट्झ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आणि 12 जीबी रॅम आहे. हा फोन हेवी गेम्स सहज हाताळतो. दोघांपैकी एस24 अल्ट्राची ताकद थोडी जास्त आहे, तर आयफोन 17 अॅपलच्या एकात्मेकित इकोसिस्टमवर अवलंबून आहे.
iPhone 17 vs Galaxy S24 Ultra डिस्प्ले आणि बॅटरी
ॲपलनं आयफोन 17 मध्ये 6.3 -इंच ओएलईडी डिस्प्ले दिला आहे, ज्यात प्रोमोशन टेक्नॉलॉजी, एचडीआर आणि 120 हर्ट्झ पर्यंत ॲडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेट आहे. याशिवाय ट्रू टोन, वाइड कलर (पी3) आणि सेरॅमिक शील्ड कोटिंगसाठी संरक्षण आहे. बॅटरी लाइफसाठी फास्ट चार्जिंग, 25 वॅट मॅगसेफ वायरलेस चार्जिंग आणि रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंग सुविधा आहे.
Galaxy S24 Ultra
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 अल्ट्रा मध्ये 6.8 -इंच एलटीपीओ एएमओएलईडी स्क्रीन आहे, ज्यात 1440×3120 रिझोल्यूशन आणि 505 पीपीआय डेन्सिटी आहे. याची कमाल ब्राइटनेस 2600 निट्स आहे, जी आउटडोअर वापरासाठी उत्तम आहे. 5000 एमएएच बॅटरी, 45 वॅट फास्ट चार्जिंग, 15 वॅट वायरलेस चार्जिंग आणि रिव्हर्स वायरलेस सुविधा आहे. डिस्प्ले आणि बॅटरीमध्ये सॅमसंग आकार, क्षमता आणि ब्राइटनेसमध्ये पुढं आहे.
कॅमेरा
आयफोन 17 मध्ये ड्युअल 48 एमपी रियर कॅमेरा आणि 18 एमपी फ्रंट कॅमेरा आहे. हा फोन 4के व्हिडिओ 60 फ्रेम्स प्रति सेकंद गतीनं रेकॉर्ड करतो आणि डायनॅमिक आयलंड सपोर्टसह कॅमेरा ऑपरेशन करतो. सॅमसंगनं 200 एमपी क्वाड-कॅमेरा सेटअप दिला आहे, ज्यात ओआयएस सपोर्ट आणि 8के व्हिडिओ 24 फ्रेम्स प्रति सेकंद आहे. सेल्फी कॅमेरा 12 एमपी आहे, जो आयफोनपेक्षा कमी आहे, पण रियर सेटअपमुळं हा फोन फोटोग्राफीसाठी अप्रतिम आहे.
किंमत आणि ऑफर्स
आयफोन 17 ची किंमत सध्या क्रोमा आणि अमेझॉनवर 82,900 आहे. गेल्या महिन्यात किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 अल्ट्रा वर अलीकडं 12% सूट आली असून, अमेझॉनवर या फोनची किंमत 71,999 पासून सुरू आहे. फ्लिपकार्टवर 81,977 आणि सॅमसंगच्या वेबसाइटवर 97,999 आहे.
बँक ऑफर्स आणि सूट
आयफोन 17 साठी सणासुदीच्या ऑफर्स आहेत, पण मोठी सूट यात मिळत नाही. ग्राहकांसाठी ईएमआय सुविधा उपलब्ध आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 अल्ट्रा साठी द बिग बिलियन डेज आणि ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सारख्या विक्रीत स्वस्त किंमती आणि फ्री ईएमआय योजना आहेत. काही वेबसाइट्सवर क्रेडिट-डेबिट कार्ड्सवर बँक डिस्काउंट मिळतात, ज्यामुळं किंमत आणखी कमी होते. आयफोन 17 कॉम्पॅक्टनेस, सुव्यवस्थित सॉफ्टवेअर आणि ॲपलच्या अनोख्या अनुभवासाठी उत्तम आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 अल्ट्रा मात्र परफॉर्मन्स, स्क्रीन ब्राइटनेस, बॅटरी लाइफ आणि अत्याधुनिक कॅमेरा कॉन्फिगरेशनसाठी फायदेशीर आहे.
