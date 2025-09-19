Apple iPhone 17 मालिकेचा आजपासून भारतात सेल सुरू : जाणून घ्या टॉप ऑफर
Apple iPhone 17 मालिकेचा आजपासून भारतात सेल सुरू झालाय. या मालिकेतील चार मॉडेल्स आकर्षक ऑफर्स, कॅशबॅक, एक्सचेंज बोनस आणि EMI पर्याय उपलब्ध आहेत.
Published : September 19, 2025 at 12:53 PM IST
हैदराबाद : ॲपलनं आज भारतात आपली नवीन आयफोन 17 मालिका अधिकृतपणे विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू आणि पुणे येथील ऍपल स्टोअर्समध्ये आज सकाळपासूनच नवीन आयफोन 17 मालिकेचे फोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे. तथापि, कंपनीनं हे फोन ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर देखील उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळं स्टोअरमधील गर्दी आणि लांबचलांब रांगा टाळण्यासाठी ग्राहक ॲपलच्या अधिकृत वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन आणि इतर ऑनलाइन पार्टनर स्टोअर्सवरून नवीन आयफोन ऑर्डर करू शकतात. ॲपलनं भारतात आपलं पहिलं स्टोअर मुंबईत, दुसरं दिल्लीत, तिसरं बेंगलुरूत आणि चौथे पुण्यात उघडले आहे. यापैकी बेंगलुरू आणि पुणे येथील स्टोअर्स अनुक्रमे याच महिन्याच्या 2 आणि 4 तारखेला उघडण्यात आली आहेत.
आयफोन 17 मालिका
ॲपलनं यावेळी आयफोन 17 मालिकेत चार मॉडेल्स सादर केली आहेत. आयफोन 17 (Apple iPhone 17), आयफोन एअर (iPhone Air), आयफोन 17 प्रो (iPhone 17 Pro) आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स (iPhone 17 Pro Max). या फोनच्या किंमती स्टोरेजच्या आधारावर बदलतात. आयफोन 17 ची सुरुवातीची किंमत 82,900 रुपये आहे, तर सर्वात महाग मॉडेल आयफोन 17 प्रो मॅक्स (2 टीबी) 2,29,900 रुपयांना उपलब्ध आहे. या मालिकेतील फोनच्या किंमती खालीलप्रमाणे आहेत.
- आयफोन 17 : 82,900 ते 1,02,900 रुपये
- आयफोन एअर : 1,19,900 ते 1,59,900 रुपये
- आयफोन 17 प्रो : 1,34,900 ते 1,74,900 रुपये
- आयफोन 17 प्रो मॅक्स: 1,49,900 ते 2,29,900 रुपये
|मॉडेल
|स्टोरेज
|किंमत
|आयफोन 17
|256GB
|82,900
|512GB
|1,02,900
|आयफोन एअर
|256GB
|1,19,900
|512GB
|1,39,900
|1TB
|1,59,900
|आयफोन 17 प्रो
|256GB
|1,34,900
|512GB
|1,54,900
|1TB
|1,74,900
|आयफोन 17 प्रो मॅक्स
|256GB
|1,49,900
|512GB
|1,69,900
|1TB
|1,89,900
|2TB
|2,29,900
ऑफर्स आणि सवलती (iPhone 17 Series Offers)
ॲपलनं भारतात आपली नवीन आयफोन 17 मालिका आणि आयफोन एअर लॉंच केला असून, हे फोन ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध आहेत. ग्राहक Apple.in, Amazon.in, Flipkart, Croma, Vijay Sales, Reliance Digital आणि इतर ई-कॉमर्स स्टोअर्सवरून हे फोन खरेदी करू शकतात. ऑफलाइन खरेदीसाठी ॲपल स्टोअर्स आणि अधिकृत ॲपल रिटेलर्सला भेट देऊ शकतात. या लॉंचसोबतच आकर्षक ऑफर्स, कॅशबॅक, एक्सचेंज बोनस आणि EMI पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना नवीन आयफोन खरेदी करणं सोपं आणि फायदेशीर ठरेल.
इंग्राम मायक्रो इंडिया ऑफर्स
आयफोन 17 मालिकेवर 24 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट EMI आणि 7,000 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस देत आहे. आयफोन 17 वर 6,000 रुपये आणि आयफोन 17 प्रो, प्रो मॅक्स तसंच आयफोन एअरवर 4,000 रुपये कॅशबॅक मिळेल. याशिवाय, ICICI बँक क्रेडिट कार्डद्वारे ‘आयफोन फॉर लाइफ’ कार्यक्रम उपलब्ध आहे. या योजनेत ग्राहक 24 महिन्यांत डिव्हाइसच्या 75% किंमतीचे हप्ते भरतात आणि उर्वरित 25% रक्कम टर्मच्या शेवटी देऊ शकतात किंवा 25% हमी बायबॅक पर्याय निवडू शकतात.इंग्राम मायक्रो ॲक्सेसरीजवर देखील ऑफर्स देत आहे:
- ॲपल वॉच अल्ट्रा ३ : 3,000 रुपये कॅशबॅक + सहा महिन्यांचा EMI
- ॲपल वॉच सिरीज 121: 2,500 रुपये कॅशबॅक + सहा महिन्यांचा EMI
- ॲपल वॉच SE 3: 2,000 रुपये कॅशबॅक + सहा महिन्यांचा EMI
- एअरपॉड्स प्रो 3: 2,000 रुपये कॅशबॅक + सहा महिन्यांचा EMI
या ऑफर्ससाठी भागीदार बँका Bajaj Finance, HDB Financial, HDFC Bank, ICICI Bank, IDFC First Bank, SBI Card आणि TVS Credit यांचा समावेश आहे.
क्रोमावरील ऑफर्स
क्रोमा आयफोन 17 वर 6,000 रुपये त्वरित सूट आणि सहा महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI देत आहे. ग्राहक 500 हून अधिक स्टोअर्समधून फोन घेऊ शकतात किंवा ऑनलाइन ऑर्डर करू शकतात.
विजय सेल्सवरील ऑफर्स
विजय सेल्स 256 जीबी आयफोन 17 वर 6,000 रुपये, प्रो आणि 2 टीबी व्हेरिएंटवर 4,000 रुपये सूट देत आहे. EMI पर्याय 4,471 रुपये प्रति महिन्यापासून सुरू होतोय. आयफोन एअरवर SBI कार्डद्वारे 4,000 रुपये त्वरित सूट मिळेल.
रिलायन्स डिजिटलवरील ऑफर्स
रिलायन्स डिजिटल बँक ऑफर्स, कॅशबॅक आणि प्री-ऑर्डरच्या माध्यमातून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन आकर्षक ऑफर्स देत आहे. ही ऑफर्स मेट्रो आणि टियर-2 शहरांमध्ये उपलब्ध आहेत.
रेडिंग्टन लाँच ऑफर्स
रेडिंग्टननं आयसीआयसीआय बँक आणि एसबीआयसोबत भागीदारी करून ॲपलच्या नवीन आयफोन 17 मालिकेवर लाँच ऑफर जाहीर केल्या आहेत. आयसीआयसीआय आणि एसबीआय क्रेडिट कार्ड वापरणारे ग्राहक आयफोन 17 वर 6,000 रुपयांचा इन्स्टंट कॅशबॅक आणि 7,000 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस मिळवू शकतात. आयफोन एअर, आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्ससाठी, ऑफरमध्ये 4,000 रुपयांचा इन्स्टंट कॅशबॅक आणि 7,000 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस मिळेल. याव्यतिरिक्त, आयसीआयसीआय डेबिट कार्ड धारक ईएमआय पेमेंट निवडताना कॅशबॅक ऑफर देखील मिळू शकेल.
|व्हेरिएंट
|स्टोरेज
|किंमत (रुपये)
|ऑफर्स
|आयफोन 17
|128 GB
|82,900
रिलायन्स डिजिटल : 6,000 कॅशबॅक + नो-कॉस्ट EMI
क्रोमा : 6,000 सूट + नो-कॉस्ट EMI
विजय सेल्स : 60,000 सूट (256 GB वर 6,000)
इंग्राम मायक्रो : 6,000 कॅशबॅक (6-महिने EMI), 7,000 एक्सचेंज बोनस, 24-महिने नो-कॉस्ट EMI
|256 GB
|92,900
|ऑफर्स वरीलप्रमाणे लागू
|512 GB
|1,02,900
|ऑफर्स वरीलप्रमाणे लागू
|आयफोन एअर
|128 GB
|1,19,900
-रिलायन्स डिजिटल : 4,000 कॅशबॅक + नो-कॉस्ट EMI
क्रोमा : 4,000 सूट (SBI कार्ड)
इंग्राम मायक्रो : 4,000 कॅशबॅक (6-महिने EMI), 7,000 एक्सचेंज बोनस, 24-महिने नो-कॉस्ट EMI
|256 GB
|1,39,900
|ऑफर्स वरीलप्रमाणे लागू
|512 GB
|1,59,900
|-ऑफर्स वरीलप्रमाणे लागू
|आयफोन 17 प्रो
|128 GB
|1,34,900
- रिलायन्स डिजिटल : 4,000 कॅशबॅक + नो-कॉस्ट EMI
क्रोमा : 4,000 सूट
विजय सेल्स : 4,000 सूट
इंग्राम मायक्रो: 4,000 कॅशबॅक (6-महिने EMI), 7,000 एक्सचेंज बोनस, 24-महिने नो-कॉस्ट EMI
|256 GB
|1,54,900
|ऑफर्स वरीलप्रमाणे लागू
|512 GB
|1,74,900
|ऑफर्स वरीलप्रमाणे लागू
|आयफोन 17 प्रो मॅक्स
|256 GB
|1,49,900
रिलायन्स डिजिटल : 4,000 कॅशबॅक + नो-कॉस्ट EMI
क्रोमा : 4,000 सूट
विजय सेल्स : 4,000 सूट (2TB वर)
इंग्राम मायक्रो : 4,000 कॅशबॅक (6-महिने EMI),
7,000 एक्सचेंज बोनस, 24-महिने नो-कॉस्ट EMI
|512 GB
|1,79,900
|ऑफर्स वरीलप्रमाणे लागू
|1 TB
|1,99,900
|ऑफर्स वरीलप्रमाणे लागू
|2 TB
|2,29,900
|ऑफर्स वरीलप्रमाणे लागू
लॉंच इव्हेंट
या ऑफर्स, EMI पर्याय, कॅशबॅक आणि ‘आयफोन फॉर लाइफ’ सारख्या योजनांमुळं भारतीय ग्राहकांसाठी आयफोन 17 मालिका खरेदी करणे अधिक सोयीस्कर आणि फायदेशीर ठरत आहे. 9 सप्टेंबर 2025 रोजी आयोजित ॲपलच्या वार्षिक इव्हेंटमध्ये आयफोन17, आयफोन 17 एअर, आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स लॉंच करण्यात आले होते. याशिवाय ॲपल वॉच सिरीज 11, वॉच अल्ट्रा 3, वॉच SE आणि एअरपॉड्स प्रो 3 यांचीही घोषणा करण्यात आली.
हे वाचलंत का :