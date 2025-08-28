हैदराबाद : ॲपलनं आपल्या बहुप्रतिक्षित आयफोन 17 मालिकेच्या लॉंच तारखेची अधिकृत घोषणा (iphone 17 release date) केली आहे. ही मालिका 9 सप्टेंबर 2025 रोजी (apple iphone 17 pro max launch date) क्यूपर्टिनो येथील स्टीव्ह जॉब्स थिएटरमध्ये सादर केली जाईल. आयफोन 17, आयफोन 17 एअर, आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स (apple iphone 17 pro max price) अशा चार मॉडेल्सचा समावेश असलेली ही मालिका डिझाइन आणि कार्यक्षमतेत मोठे बदल घडवून आणणार आहे. भारतात आयफोन 17 ची विक्री 19 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल, तर प्री-ऑर्डर 12 सप्टेंबरपासून उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. आयफोन 17 एअर हा ॲपलचा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आयफोन असल्याचं बोललं जात आहे, तर प्रो मॉडेल्समध्ये प्रगत कॅमेरा आणि A19 चिपसह iOS 26 ची नवीन AI वैशिष्ट्ये असतील.
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
आयफोन 17 मालिकेत काय अपेक्षित आहे?
आयफोन 17 मालिकेत चार मॉडेल्स असतील. आयफोन 17, आयफोन 17 एअर, आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स (apple iphone 17 pro max). यापैकी आयफोन 17 एअर हा ॲपलचा सर्वात पातळ आयफोन असेल. सर्व मॉडेल्स A19 बायोनिक चिपवर चालतील. याशिवाय, iOS 26 मध्ये नवीन AI-आधारित वैशिष्ट्ये असतील, ज्यात स्मार्ट सिरी, वैयक्तिकृत अनुभव आणि प्रगत कॅमेरा इंटेलिजन्स यांचा समावेश आहे.
डिझाइन आणि कॅमेरा सुधारणा
ॲपल आपल्या डिझाइनसाठी प्रसिद्ध आहे, आणि आयफोन 17 मालिका याला अपवाद नाही. या मालिकेत फ्लॅट-एज डिझाइन, पातळ बेझल्स आणि हलक्या सामग्रीचा वापर केला जाईल. प्रो मॉडेल्समध्ये टायटॅनियम बांधणी असेल, जी मजबूत आणि हलकी असेल. कॅमेरा विभागात, आयफोन 17 प्रो आणि प्रो मॅक्समध्ये सुधारित पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स असतील, जे उत्कृष्ट ऑप्टिकल झूम, कमी प्रकाशात उत्तम फोटोग्राफी आणि 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग क्षमता प्रदान करतील. स्टँडर्ड मॉडेल्समध्येही कॅमेरा सुधारणा असतील, ज्यामुळं ते प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक राहतील.
भारतातील किंमत
ॲपलनं अद्याप आयफोन 17 च्या भारतातील किंमती जाहीर केलेल्या नाहीत, परंतु अंदाजानुसार, आयफोन 17 ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 79,900 (iphone 17 price in india) असेल, तर आयफोन 17 प्रोची किंमत 1,29,900 पेक्षा जास्त असू शकते. आयफोन 17 एअरची किंमत स्टँडर्ड आणि प्रो मॉडेल्सच्या मध्ये असेल, ज्यामुळं हा एक आकर्षक आणि परवडणारा पर्याय ठरेल. भारतातील ॲपल चाहत्यांसाठी ही मालिका एक उत्तम संधी आहे.
भारतातील विक्री तपशील
भारतात आयफोन 17 मालिकेची विक्री 19 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल, तर प्री-ऑर्डर 12 सप्टेंबरपासून उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षांप्रमाणे, उच्च मागणीमुळं डिलिव्हरी तारखा पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. भारत हा ॲपलच्या सर्वात वेगानं वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे, आणि आयफोन 17 मालिकेच्या लॉंचमुळं ॲपलच्या चाहत्यांमध्ये तसेच प्रीमियम अँड्रॉइड वापरकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. ही मालिका ॲपलच्या AI, कार्यक्षमता आणि डिझाइनमधील प्रगतीचे प्रदर्शन करेल.
