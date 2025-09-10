Apple ची 17 सिरीज आली मार्केटमध्ये, आयफोन 17, 17 Air, 17 Pro आणि 17 Pro Max लॅान्च
ॲपलने नवीन आयफोन १७ सीरिजमध्ये दमदार फीचर्ससह चार मॉडेल्स लाँच केले आहेत. यात नवा अल्ट्रा-थिन आयफोन १७ एअरचा समावेश आहे, जो लक्षवेधी ठरला आहे.
Published : September 10, 2025 at 12:23 AM IST
हैदराबाद : ॲपलने आज ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी आयोजित केलेल्या 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये बहुप्रतिक्षित iPhone 17 सीरिज लॉन्च केली आहे. या सीरिजमध्ये चार नवीन मॉडेल्सचा iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro आणि iPhone 17 Pro Max चा समावेश आहे. यंदाच्या लाँचमध्ये एक मोठा बदल म्हणजे 'प्लस' मॉडेलच्या जागी अल्ट्रा-थिन (अत्यंत पातळ) iPhone Air चा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व मॉडेल्ससाठी प्री-ऑर्डर १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू झाल्या असून, १९ सप्टेंबरपासून विक्रीला सुरुवात होईल.
iPhone 17: प्रीमियम अपग्रेडसह दमदार परफॉर्मन्सस्टँडर्ड iPhone 17 मध्ये अनेक प्रीमियम वैशिष्ट्ये दिली आहेत, जी पूर्वी फक्त 'प्रो' मॉडेल्समध्ये उपलब्ध होती.
डिस्प्ले: यात ६.३-इंचचा मोठा सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले आहे, जो १ ते १२० हर्ट्झच्या ॲडॉप्टिव्ह रिफ्रेश रेटसाठी प्रोमोशन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. याची पीक ब्राइटनेस ३००० नीट्स आहे.
परफॉर्मन्स: नवीन ए१९ चिपमुळे याची कामगिरी आणखी वेगवान झाली आहे. ही चिप मागील ए१८ चिपपेक्षा २०% जास्त वेगवान असल्याचा ॲपलचा दावा आहे.
कॅमेरा: यात ४८ मेगापिक्सलचा ड्युअल फ्युजन मेन कॅमेरा आणि १२ मेगापिक्सलचा टेलिफोटो लेन्स आहे. फ्रंट कॅमेरा आता २४ मेगापिक्सलचा असून तो 'सेंटर स्टेज' तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतो.
स्टोरेज: बेस स्टोरेज २५६ जीबी आहे.
किंमत (यूएस): $७९९ पासून सुरू होते.
iPhone 17 Air
iPhone 17 Air हा सर्वात पातळ आयफोन आहे.
डिझाइन: ५.६ मिमी जाडीसह ॲपलचा हा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आयफोन आहे. हा रिसायकल्ड टायटॅनियमपासून बनवलेला आहे.
डिस्प्ले: यात ६.५-इंचचा प्रोमोशन एमोलेड डिस्प्ले आहे.
चिपसेट: प्रो सिरीजमध्ये वापरलेली शक्तिशाली ए१९ प्रो चिप यात वापरण्यात आली आहे.
कॅमेरा: ४८ मेगापिक्सलच्या फ्युजन रिअर कॅमेरा सिस्टमसह यात ‘सेंटर स्टेज’ फ्रंट कॅमेरा आहे.
ई-सिम: जास्तीत जास्त जागा वाचवण्यासाठी हे मॉडेल केवळ ई-सिमवर आधारित आहे.
किंमत (यूएस): $९९९ पासून सुरू होते.
iPhone 17 Pro:
प्रो मॉडेलमध्ये कॅमेरा आणि परफॉर्मन्समध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
परफॉर्मन्स: ए१९ प्रो चिपमुळे याची कार्यक्षमता iPhone 16 प्रो पेक्षा ४०% अधिक झाली आहे.
कॅमेरा: यात प्रथमच तीन ४८ मेगापिक्सलचे फ्युजन कॅमेरे दिले आहेत, ज्यात मेन, अल्ट्रा-वाइड आणि टेलिफोटो लेन्सचा समावेश आहे. टेलिफोटो लेन्स ८x ऑप्टिकल झूम देते.
स्टोरेज: बेस स्टोरेज २५६ जीबीपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
किंमत (यूएस): $१,०९९ पासून सुरू होते.
iPhone 17 Pro Max: उत्कृष्ट परफॉर्मन्ससाठी या सीरिजमधील सर्वात प्रीमियम मॉडेल आहे.
बॅटरी: यात आयफोनमधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी बॅटरी आहे.
स्टोरेज: पहिल्यांदाच २ टीबी स्टोरेजचा पर्याय उपलब्ध आहे.
कॅमेरा: iPhone 17 Pro सारखाच ४८ मेगापिक्सलचा ट्रिपल कॅमेरा यात आहे.
किंमत (यूएस): $१,१९९ पासून सुरू होते.
iOS 26 आणि ॲपल इंटेलिजन्सनवीन आयफोन मॉडेल हे iOS 26 वर चालतील, ज्यात 'लिक्विड ग्लास' डिझाइन आणि ॲपल इंटेलिजन्स (AI) प्लॅटफॉर्मची प्रगत क्षमता आहे.