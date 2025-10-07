इन्स्टाग्राम मॅप्स फीचर भारतात लाँच: रिअल-टाइम लोकेशन शेअर करण्यास सक्षम
इन्स्टाग्रामनं भारतात मॅप्स फीचर (Instagram Maps feature) लाँच केलंय, जे युजर्सना रिअल-टाइम लोकेशन शेअर करण्यास सक्षम करतं. मात्र, गोपनीयतेच्या चिंता आणि सुरक्षिततेची खबरदारी महत्त्वाची आहे.
हैदराबाद : मेटा-मालकीच्या इन्स्टाग्रामनं भारतात आपलं नवीन मॅप्स फीचर लाँच (Instagram Maps feature) केलं आहे, ज्यामुळं युजर्स त्यांचे रिअल-टाइम लोकेशन मित्र आणि कुटुंबीयांसोबत शेअर करू शकतात. ऑगस्टमध्ये प्रथम अमेरिका आणि कॅनडामध्ये लाँच झालेलं हे फीचर आता जगभरातील सर्व युजर्ससाठी उपलब्ध होत आहे. या फीचरद्वारे युजर्स 24 तासांसाठी त्यांचं जिओ-टॅग्ड लोकेशन शेअर करू शकतात. मात्र, यासोबतच गोपनीयतेच्या अनेक चिंता निर्माण झाल्या आहेत. मेटानं या फीचरच्या सुरक्षिततेसाठी काही पावलं उचलली असली, तरी युजर्सना सावध राहण्याची गरज आहे.
मॅप्स फीचर आणि गोपनीयतेच्या चिंता
इन्स्टाग्रामच्या मॅप्स फीचरमुळं युजर्सना त्यांचं लोकेशन रिअल टाइममध्ये शेअर करता येते. परंतु, या फीचरमुळं स्टॉकिंग (पाठलाग) आणि त्रास देण्याच्या धोक्यांमध्ये वाढ होऊ शकते. विशेषतः किशोरवयीन मुलांसाठी हा धोका अधिक आहे, कारण ते सोशल मीडियावरील नवीन ट्रेंड्स फॉलो करण्यासाठी लोकेशन शेअर करू शकतात.
रिअल-टाइम लोकेशन डेटा
मेटाचा डेटा हाताळणीचा इतिहास पाहता, या फीचरमुळं डेटा गैरवापराचा धोका आहे. मेटानं अलीकडेच जाहीर केलं आहे की, ते त्यांच्या एआय चॅटबॉटशी झालेल्या संभाषणांवर आधारित जाहिराती आणि वैयक्तिकृत कंटेंट दाखवेल. यामुळं मॅप्स फीचरद्वारे मिळालेला डेटा जाहिरातींसाठी किंवा तृतीय पक्षांना विकला जाऊ शकतो, असा संशय आहे. याशिवाय, रिअल-टाइम लोकेशन डेटा अत्यंत संवेदनशील आहे. जर हा डेटा मेटाच्या सेंट्रल सर्व्हरवर साठवला गेला, तर हॅकर्ससाठी तो आकर्षक लक्ष्य ठरू शकतो. हॅकर्सच्या हाती हा डेटा लागल्यास, युजर्सच्या घराचे पत्ते, कामाच्या जागा आणि दैनंदिन दिनचर्या उघड होऊ शकतात.
शेअरिंग फीचर डीफॉल्टनुसार बंद
मेटानं या फीचरच्या सुरक्षिततेसाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत. लोकेशन शेअरिंग फीचर डीफॉल्टनुसार बंद आहे, आणि युजर्सना ते स्वतःहून चालू करावं लागतं. तसंच, पालकांना त्यांच्या किशोरवयीन मुलांनी लोकेशन टॅग केल्यास सूचना मिळेल, आणि त्यांना ते बंद करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
लोकेशन 24 तासांसाठी दृश्यमान
इन्स्टाग्राम डिझाइनचे उपाध्यक्ष ब्रेट वेस्टरवेल्ट यांनी सांगितलं की, अमेरिका आणि कॅनडामधील रोलआउटमधून शिकत कंपनीनं दोन बदल केले आहेत. पहिला, युजर्सना मॅप आणि इनबॉक्सच्या वरच्या बाजूस सतत दिसणारा सूचक दाखवला जाईल, जो त्यांना लोकेशन शेअरिंगबाबत आठवण करून देईल. दुसरा, जेव्हा युजर्स स्टोरी, रील किंवा पोस्टवर लोकेशन टॅग करतील, तेव्हा त्यांना हे लक्षात आणून दिलं जाईल की हे लोकेशन 24 तासांसाठी दृश्यमान राहील. तसंच, लोकेशन टॅग जोडल्यास ते मॅपवर दिसेल, याबाबत एक शैक्षणिक सूचना दाखवली जाईल.
गोपनीयतेच्या टिप्स
गोपनीयतेची काळजी असणाऱ्या युजर्सनी आपलं रिअल-टाइम लोकेशन सर्वांसोबत शेअर करणं टाळावं. त्याऐवजी, हे फीचर फक्त जवळच्या मित्रांसोबत मर्यादित ठेवावं. स्टोरी, रील किंवा पोस्टवर लोकेशन टॅग जोडल्यास ते मॅपवर दिसेल, त्यामुळं नवीन प्रीव्ह्यू फीचर वापरून पोस्ट कशी दिसेल हे तपासावे. मॅप आणि नोट्स ट्रेमधील नवीन बॅनर युजर्सना लोकेशन शेअरिंगबाबत सतर्क ठेवेल.
