इन्स्टाग्रामचं नवं सीरिज फीचर : रील्स लिंक करता येणार,जाणून घ्या रिल्स कशा लिंक कराव्या? - INSTAGRAM NEW SERIES FEATURE

इन्स्टाग्रामने सीरिज फीचर लॉंच केलंय, ज्यामुळे निर्माते रील्सला लिंक करू शकतात.

Instagram launches new series feature
इन्स्टाग्रामचं नवं सीरिज फीचर (Instagram Creators)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 1:26 PM IST

हैदराबाद : इन्स्टाग्रामनं एक नवीन आणि उपयुक्त फीचर लॉंच केलं आहे, ज्याला ‘सीरिज’ फीचर असं नाव देण्यात आलं आहे. या फीचरद्वारे निर्माते त्यांच्या रील्सला थीमनुसार एकमेकांशी जोडू शकतात. मेटानं वापरकर्त्यांच्या अभिप्राय आणि सध्याच्या रील्स सीरिज बनवण्याच्या ट्रेंडच्या आधारे हे फीचर विकसित केलं आहे. या नवीन सुविधेमुळं प्रेक्षकांना निर्मात्याच्या फीडमधून स्क्रोल न करता त्यांच्या आवडीच्या सीरिजमधील रील्स सहजपणे पाहता येणार आहेत.

नवीन ‘सीरिज’ फीचर
इन्स्टाग्रामच्या या नवीन ‘सीरिज’ फीचरमुळं निर्मात्यांना त्यांच्या रील्सला एकमेकांशी जोडण्याची सुविधा मिळाली आहे. या फीचरमुळं निर्माते नवीन रील्स तसेच आधीच शेअर केलेल्या रील्सला इतर रील्सशी जोडू शकतात. मात्र, हे फीचर केवळ सर्वसामान्य रील्ससाठी उपलब्ध आहे; क्लोज फ्रेंड्स किंवा सब्सक्रायबर रील्सला जोडण्याची परवानगी नाही. यामुळं निर्मात्यांना त्यांच्या सामग्रीचे संदर्भ आणि थीम यांच्याशी सुसंगत अशा रील्स एकत्रितपणे सादर करता येतात, ज्यामुळं प्रेक्षकांना त्या विशिष्ट विषयावरील सामग्री एकाच ठिकाणी पाहता येते.

इन्स्टाग्रामच्या रील्स लिंक करण्याची प्रक्रिया
रील्स जोडण्यासाठी निर्मात्यांना रीलच्या कॅप्शन बॉक्सच्या खाली असलेल्या ‘लिंक अ रील’ पर्यायावर टॅप करावं लागेल. यानंतर, त्यांना रीलची निवड करावी लागेल. एका वेळी फक्त एकच रील लिकं येते. लिंक रीलला एक शीर्षक द्यावं लागतं, जे केवळ त्या जोडलेल्या रीलवर दिसेल. जर शीर्षक दिलं नाही, तर ते ‘लिंक्ड रील’ असं डीफॉल्ट नाव दाखवेल. शीर्षकाची लांबी 15 अक्षरांपेक्षा जास्त असावी. यानंतर, ‘ओके’ आणि ‘शेअर’ बटण दाबून रील शेअर करता येते.

आधी पोस्ट केलेल्या रील्सला कसं लिंक करावं
आधीच पोस्ट केलेल्या रील्सला जोडण्यासाठी, निर्मात्याने रीलच्या उजव्या बाजूला टॅप करावे. जर त्या रीलला आधीच कोणतीही रील जोडलेली नसेल, तर ‘ॲड लिंक्ड रील’ पर्याय दिसेल. जर आधीच रील लिंक केलेली असेल, तर ‘एडिट लिंक्ड रील’ पर्याय निवडता येईल. यानंतर, निर्माते नवीन रील निवडू शकतात किंवा आधी जोडलेली रील बदलू शकतात.

रील्स अनलिंक कशी करावी
जोडलेली रील्स अंनलिंक करण्यासाठी ‘एडिट लिंक्ड रील’ स्क्रीनवर जाऊन तुम्ही ‘अनलिंक’ पर्याय निवडून रील काढू शकतात. अनलिंक केलेली रील त्या मूळ रीलवर दिसणार नाही. या प्रक्रियेमुळं निर्मात्यांना त्यांच्या कंटेटवर पूर्ण नियंत्रण मिळतं.

फीचरचे फायदे
या फीचरमुळं प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडीच्या सीरिजमधील रील्स एकाच ठिकाणी पाहता येतात, ज्यामुळं त्यांना संपूर्ण फीड स्क्रोल करण्याची गरज भासत नाही. यामुळं प्रेक्षकांचा वेळ वाचतो आणि त्यांचा अनुभव अधिक सुलभ आणि आनंददायी होतो. निर्मात्यांसाठी हे फीचर त्यांच्या प्रेक्षकांशी अधिक चांगलं कनेक्शन तयार करण्यास आणि त्यांचा कंटेट अधिक प्रभावीपणे सादर करण्यास मदत करतं.

इन्स्टाग्रामचे हे नवीन ‘सीरिज’ फीचर सामग्री निर्मात्यांना त्यांची रील्स व्यवस्थित आणि प्रभावीपणे सादर करण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. या फीचरमुळं निर्मात्यांना त्यांच्या प्रेक्षकांशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडता येईल आणि प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडीच्या रिल्सचा आनंद घेता येईल.

