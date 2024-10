ETV Bharat / technology

स्मार्टफोन बाजारात मोठा धमाका, 'या' फोल्डेबल स्मार्टफोनची एंन्ट्री

By ETV Bharat Tech Team

Infinix ZERO Flip 5G ( Infinix )

हैदराबाद Infinix ZERO Flip 5G : गेल्या काही वर्षांत स्मार्टफोन मार्केटमध्ये फ्लिप तसंच फोल्डेबल स्मार्टफोनची क्रेझ झपाट्यानं वाढलीय. सॅमसंग, मोटोरोला, टेक्नो, विवो अशा अनेक ब्रँडनं फोल्डेबल स्मार्टफोन सादर केले आहेत. आता या यादीत आणखी एका स्मार्टफोन निर्माता कंपनीचं नाव जोडलं जाणार आहे. Infinix लवकरच भारतात आपला पहिला फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च करणार आहे. Infinix च्या आगामी फ्लिप फोनचं नाव Infinix ZERO Flip 5G आहे.

Infinix ZERO Flip 5G (Infinix)

Infinix ZERO Flip 5G लाँच : Infinix 17 ऑक्टोबर रोजी भारतीय बाजारात Infinix ZERO Flip 5G लाँच करणार आहे. सध्या, सॅमसंग आणि मोटोरोला फ्लिप आणि फोल्डेबल फोनच्या बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवत आहेत. अशा परिस्थितीत, Infinix ZERO Flip 5G ची या दोन कंपन्यांशी थेट स्पर्धा होणार आहे. लॉन्च करण्यापूर्वी, Infinix नं आपल्या फ्लिप फोनची फिचर उघड केले आहेत.