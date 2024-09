ETV Bharat / technology

108-मेगापिक्सेल कॅमेरासह Infinix Zero 40 5G भारतात लाँच - Infinix Zero 40 5G

By ETV Bharat Tech Team

Infinix Zero 40 5G ( Infinix )

हैदराबाद Infinix Zero 40 5G : Infinix कंपनीनं Infinix Zero 40 5G फोन भारतात लॉन्च केला आहे. या नवीन लाँच केलेल्या डिव्हाइसमध्ये 108-मेगापिक्सलचा प्राथमिक कॅमेरा, 50-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास संरक्षणासह 6.78-इंचाचा फुल HD+ डिस्प्ले आहे. यात GoPro कनेक्टिव्हिटी देखील देण्यात आलीय, ज्यामुळं वापरकर्त्यांसाठी व्लॉगिंगचा अनुभव वाढणार आहे.

Infinix Zero 40 5G तपशील : Infinix Zero 40 5G मध्ये 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेटसह 6.78-इंच फुल HD+ डिस्प्ले आहे. 1,300 nits पर्यंत कमाल ब्राइटनेस आहे. तसंच कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासद्वारे संरक्षित आहे. यात TÜV रेनलँड आय-केअर मोड प्रमाणपत्र देखील आहे. MediaTek Dimensity 8200 SoC Infinix Zero 40 5G ला पॉवर देतं. यात 24GB पर्यंत डायनॅमिक रॅम आणि 512GB अंतर्गत स्टोरेज ऑफर करता येतं. हे Infinix UI सह Android 14 वर चालतं.

कॅमेरा : कॅमेरा क्षमतेच्या बाबतीत, स्मार्टफोन AI ट्रिपल कॅमेरासह येतो, ज्यामध्ये 108-मेगापिक्सलचा प्राथमिक रिअर कॅमेरा, 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 2MP डेप्थ कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी, यात 50-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा आहे.

GoPro डिव्हाइस कनेक्ट : स्मार्टफोनमध्ये वापरकर्त्यांना व्लॉग तयार करण्यात मदत करण्यासाठी एक समर्पित व्लॉग मोड देण्यात आला आहे. त्यात GoPro मोडचा समावेश आहे, जो वापरकर्त्यांना थेट फोनवरून GoPro डिव्हाइस कनेक्ट आणि नियंत्रित करण्याची परवानगी देतो. लाइव्ह फुटेजसाठी मॉनिटर म्हणून फोनचा डिस्प्ले वापरता येणार आहे.