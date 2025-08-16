हैदराबाद : इनफिनिक्सनं आपल्या हॉट 60 मालिकेत नवीन स्मार्टफोन, इनफिनिक्स हॉट 60i 5G, लॉंच केला आहे. हा बजेट-केंद्रित स्मार्टफोन आकर्षक वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञानानं युक्त आहे. 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 प्रोसेसर, 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि 6,000mAh बॅटरीसह हा फोन बाजारात धमाल उडवण्यास सज्ज आहे. फ्लिपकार्ट आणि निवडक रिटेल स्टोअरवर हा फोन 21 ऑगस्ट 2025 पासून तो उपलब्ध होईल.
वैशिष्ट्ये आणि किंमत
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G ची भारतातील किंमत 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजच्या एकमेव व्हेरिएंटसाठी 9,299 रुपये आहे. बँक ऑफरसह, ग्राहक हा स्मार्टफोन 8,999 रुपयांपर्यंत खरेदी करू शकतात. हा फोन शॅडो ब्लू,मॉन्सून ग्रीन,प्लम रेड आणि स्लीक ब्लॅक या चार रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. फ्लिपकार्ट आणि निवडक रिटेल स्टोअरवर 21 ऑगस्ट 2025 पासून खरेदीसाठी उपलब्ध होईल.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G मध्ये 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले आहे. ज्याची रिझोल्यूशन 720x1600 पिक्सेल आहे. यात 20:9 आस्पेक्ट रेशो, 670 निट्स पीक ब्राइटनेस, 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 90.3% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो आहे. याचं ड्युअल-टोन डिझाइन आणि IP64 रेटिंग याला आकर्षक आणि टिकाऊ बनवतंय. याशिवाय, TÜV प्रमाणनामुळं हा फोन 5 वर्षे लॅग-फ्री अनुभव देणार आहे.
प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स
हा स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 प्रोसेसर आणि Mali-G57 GPU नं सुसज्ज आहे. यात 4GB LPDDR4X रॅम आणि 128GB eMMC स्टोरेज आहे, जे मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येतो. हा फोन अँड्रॉइड 15 वर आधारित XOS 5.1 वर चालतो, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना स्मूथ आणि आधुनिक सॉफ्टवेअर अनुभव देतो.
कॅमेरा आणि AI वैशिष्ट्ये
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G मध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मागील कॅमेरा आहे, जो f/1.6 अपर्चर आणि PDAF सपोर्टसह येतो. सेल्फीसाठी 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा f/2.0 अपर्चरसह उपलब्ध आहे. याशिवाय, हा फोन अनेक AI वैशिष्ट्यांसह येतो, जसं की सर्कल टू सर्च, AI कॉल ट्रान्सलेशन, AI समरीझेशन, AI रायटिंग असिस्टंट, AI इरेजर फोटो एडिटिंगसाठी आणि AI वॉलपेपर जनरेटर. फोलॅक्स व्हॉइस असिस्टंटद्वारे हँड्स-फ्री ऑपरेशन आणि वैयक्तिकृत प्रतिसाद मिळतात.
बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी
या फोनमध्ये 6,000mAh ची दमदार बॅटरी आहे, जी 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो. कनेक्टिव्हिटीसाठी, यात 5G, वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.4, GPS, 3.5mm ऑडिओ जॅक, IR ब्लास्टर आणि USB टाइप-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. याचे परिमाण 167.64 x 77.67 x 8.14 मिमी आणि वजन 199 ग्रॅम आहे.
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G हा बजेट सेगमेंटमधील एक उत्तम पर्याय आहे, जो आधुनिक तंत्रज्ञान, AI वैशिष्ट्ये आणि शक्तिशाली बॅटरीसह येतो. त्याची किफायतशीर किंमत आणि आकर्षक डिझाइन यामुळं हा फोन तरुण आणि टेक-प्रेमी वापरकर्त्यांसाठी योग्य आहे. 21 ऑगस्ट 2025 पासून फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होणारा हा फोन नक्कीच लक्ष वेधून घेईल.
हे वाचलंत का :