Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

इनफिनिक्स हॉट 60i 5G लवकरच भारतात लॉंच होणार: वैशिष्ट्ये आणि रंग पर्याय जाहीर - INFINIX HOT 60I 5G LAUNCH

इनफिनिक्स हॉट 60i 5G लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी SoC, 50MP कॅमेरा आणि 6,000mAh बॅटरीसह येईल.

Infinix Hot 60i 5G
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G (Infinix)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इनफिनिक्सनं भारतात लवकरच इनफिनिक्स हॉट 60i 5G लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. हा स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.कंपनीनं या आगामी फोनचे काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि चार रंग पर्याय जाहीर केले आहेत. यामध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी प्रोसेसर, 50-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा आणि 6,000mAh बॅटरीसह अनेक आकर्षक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. या फोनमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित फीचर्स देखील असतील, ज्यामुळं हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये एक आकर्षक पर्याय ठरेल.

Infinix Hot 60i 5G
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G (Infinix)

Infinix Hot 60i 5G वैशिष्ट्ये आणि रंग पर्याय
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G चार रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध होईल: शॅडो ब्लू, मॉन्सून ग्रीन, स्लीक ब्लॅक आणि प्लम रेड. कंपनीनं शेअर केलेल्या प्रोमोशनल इमेजेसमधून हा फोन डिझाइनच्या बाबतीत 4G आवृत्तीपेक्षा वेगळा असल्याचं दिसतं. या फोनमध्ये क्षैतिज कॅमेरा मॉड्यूल असून, यात 50-मेगापिक्सेलचा प्राथमिक सेन्सर, ड्युअल-एलईडी फ्लॅश, एचडीआर आणि पॅनोरमा मोडसह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 SoC द्वारे संचालित आहे, जो 4G आवृत्तीतील मीडियाटेक हेलियो G81 चिपपेक्षा अधिक प्रगत आहे. याशिवाय, यात 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी या किंमत श्रेणीतील फोनसाठी प्रथमच असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.

Infinix Hot 60i 5G कृत्रिम बुद्धिमत्ता
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G मध्ये अनेक AI-आधारित वैशिष्ट्येल समाविष्ट आहेत, ज्यामुळं हा फोन आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनं पुढं आहे. यामध्ये सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI एक्सटेंडर, AI कॉल ट्रान्सलेशन, AI वॉलपेपर आणि AI इमेज जनरेशन यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं वापरकर्त्यांना अधिक स्मार्ट आणि सुविधाजनक अनुभव मिळेल. उदाहरणार्थ, AI कॉल ट्रान्सलेशनमुळं भाषेच्या अडथळ्यांशिवाय संभाषण शक्य होईल, तर AI इमेज जनरेशन वापरकर्त्यांना सर्जनशील छायाचित्रे तयार करण्यास मदत करेल.

Infinix Hot 60i 5G, 4G आवृत्तीशी तुलना
बांगलादेशात लॉंच झालेल्या इनफिनिक्स हॉट 60i (4G) मध्ये मीडियाटेक हेलियो G81 SoC, 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज आहे. यात 6.78-इंचाचा IPS LCD डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझोल्यूशन Full-HD+ (1,080×2,460 पिक्सेल), 120Hz रिफ्रेश रेट, 396ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि 800 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. यात 5,160mAh बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. याउलट, 5G आवृत्तीमध्ये अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर आणि मोठी बॅटरी आहे.

Infinix Hot 60i 5G किंमत आणि उपलब्धता
बांगलादेशात इनफिनिक्स हॉट 60i (4G) ची सुरुवातीची किंमत BDT 13,999(अंदाजे 10,000 रु) होती. इनफिनिक्स हॉट 60i 5G ची किंमत यापेक्षा किंचित जास्त असण्याची शक्यता आहे, परंतु ती बजेट सेगमेंटमध्येच राहील. हा फोन फ्लिपकार्ट आणि इनफिनिक्सच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

Infinix Hot 60i 5G इतर वैशिष्ट्ये
हा फोन IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टन्स रेटिंगसह येतो, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. यामुळं दैनंदिन वापरात फोनचा टिकाऊपणा वाढेल. याशिवाय, 5G कनेक्टिव्हिटीमुळं वापरकर्त्यांना जलद इंटरनेट स्पीड आणि सुधारित नेटवर्क अनुभव मिळेल. इनफिनिक्स हॉट 60i 5G हा बजेट सेगमेंटमधील एक आकर्षक पर्याय आहे, जो शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि AI-आधारित वैशिष्ट्यांसह येतो. याची आकर्षक डिझाइन आणि परवडणारी किंमत यामुळं हा फोन भारतीय बाजारपेठेत लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. रक्षाबंधन सणानिमित्त सॅमसंग, वनप्लस आणि iQOO स्मार्टफोन्सवर खास ऑफर
  2. realme P Series : भारतात लवकरच लॉंच होणार नवीन स्मार्टफोन मालिका
  3. इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ भारतात लॉंच: दमदार फीचर्स आणि गेमिंगसाठी खास डिझाइन

हैदराबाद : स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इनफिनिक्सनं भारतात लवकरच इनफिनिक्स हॉट 60i 5G लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. हा स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.कंपनीनं या आगामी फोनचे काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि चार रंग पर्याय जाहीर केले आहेत. यामध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी प्रोसेसर, 50-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा आणि 6,000mAh बॅटरीसह अनेक आकर्षक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. या फोनमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित फीचर्स देखील असतील, ज्यामुळं हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये एक आकर्षक पर्याय ठरेल.

Infinix Hot 60i 5G
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G (Infinix)

Infinix Hot 60i 5G वैशिष्ट्ये आणि रंग पर्याय
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G चार रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध होईल: शॅडो ब्लू, मॉन्सून ग्रीन, स्लीक ब्लॅक आणि प्लम रेड. कंपनीनं शेअर केलेल्या प्रोमोशनल इमेजेसमधून हा फोन डिझाइनच्या बाबतीत 4G आवृत्तीपेक्षा वेगळा असल्याचं दिसतं. या फोनमध्ये क्षैतिज कॅमेरा मॉड्यूल असून, यात 50-मेगापिक्सेलचा प्राथमिक सेन्सर, ड्युअल-एलईडी फ्लॅश, एचडीआर आणि पॅनोरमा मोडसह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 SoC द्वारे संचालित आहे, जो 4G आवृत्तीतील मीडियाटेक हेलियो G81 चिपपेक्षा अधिक प्रगत आहे. याशिवाय, यात 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी या किंमत श्रेणीतील फोनसाठी प्रथमच असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.

Infinix Hot 60i 5G कृत्रिम बुद्धिमत्ता
इनफिनिक्स हॉट 60i 5G मध्ये अनेक AI-आधारित वैशिष्ट्येल समाविष्ट आहेत, ज्यामुळं हा फोन आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनं पुढं आहे. यामध्ये सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI एक्सटेंडर, AI कॉल ट्रान्सलेशन, AI वॉलपेपर आणि AI इमेज जनरेशन यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं वापरकर्त्यांना अधिक स्मार्ट आणि सुविधाजनक अनुभव मिळेल. उदाहरणार्थ, AI कॉल ट्रान्सलेशनमुळं भाषेच्या अडथळ्यांशिवाय संभाषण शक्य होईल, तर AI इमेज जनरेशन वापरकर्त्यांना सर्जनशील छायाचित्रे तयार करण्यास मदत करेल.

Infinix Hot 60i 5G, 4G आवृत्तीशी तुलना
बांगलादेशात लॉंच झालेल्या इनफिनिक्स हॉट 60i (4G) मध्ये मीडियाटेक हेलियो G81 SoC, 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज आहे. यात 6.78-इंचाचा IPS LCD डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझोल्यूशन Full-HD+ (1,080×2,460 पिक्सेल), 120Hz रिफ्रेश रेट, 396ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि 800 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. यात 5,160mAh बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. याउलट, 5G आवृत्तीमध्ये अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर आणि मोठी बॅटरी आहे.

Infinix Hot 60i 5G किंमत आणि उपलब्धता
बांगलादेशात इनफिनिक्स हॉट 60i (4G) ची सुरुवातीची किंमत BDT 13,999(अंदाजे 10,000 रु) होती. इनफिनिक्स हॉट 60i 5G ची किंमत यापेक्षा किंचित जास्त असण्याची शक्यता आहे, परंतु ती बजेट सेगमेंटमध्येच राहील. हा फोन फ्लिपकार्ट आणि इनफिनिक्सच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

Infinix Hot 60i 5G इतर वैशिष्ट्ये
हा फोन IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टन्स रेटिंगसह येतो, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. यामुळं दैनंदिन वापरात फोनचा टिकाऊपणा वाढेल. याशिवाय, 5G कनेक्टिव्हिटीमुळं वापरकर्त्यांना जलद इंटरनेट स्पीड आणि सुधारित नेटवर्क अनुभव मिळेल. इनफिनिक्स हॉट 60i 5G हा बजेट सेगमेंटमधील एक आकर्षक पर्याय आहे, जो शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि AI-आधारित वैशिष्ट्यांसह येतो. याची आकर्षक डिझाइन आणि परवडणारी किंमत यामुळं हा फोन भारतीय बाजारपेठेत लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. रक्षाबंधन सणानिमित्त सॅमसंग, वनप्लस आणि iQOO स्मार्टफोन्सवर खास ऑफर
  2. realme P Series : भारतात लवकरच लॉंच होणार नवीन स्मार्टफोन मालिका
  3. इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ भारतात लॉंच: दमदार फीचर्स आणि गेमिंगसाठी खास डिझाइन

For All Latest Updates

TAGGED:

इनफिनिक्स हॉट 60I 5GINFINIX HOT 60IHOT 60I 5GINFINIXINFINIX HOT 60I 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.