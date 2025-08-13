ETV Bharat / technology

Infinix Hot 60i 5G : बजेट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन 16 ऑगस्टला होणार लॉंच - INFINIX HOT 60I LAUNCH

इन्फिनिक्स हॉट 60i 5G स्मार्टफोन, 16 ऑगस्टला लॉंच होणार आहे. 120Hz डिस्प्ले, AI फीचर्स आणि 6,000mAh बॅटरीसह त्याचे फ्लिपकार्टवर मुख्य वैशिष्ट्ये समोर आली आहेत.

Infinix Hot 60i 5G
Infinix Hot 60i 5G (Anvin X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : इनफिनिक्सनं गेल्या महिन्यात भारतात Infinix Hot 60 5G लॉंच केल्यानंतर आता कंपनीनं नवीन स्मार्टफोन, Infinix Hot 60i 5G, लॉंच करण्याची तयारी केली आहे. हा स्मार्टफोन 16 ऑगस्ट रोजी लॉंच होणार असून, फ्लिपकार्टच्या मायक्रोसाइटवर फोनच्या वैशिष्ट्यांचा आणि डिझाइनचा खुलासा झाला आहे. परवडणाऱ्या किमतीत प्रगत तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइन देण्याच्या उद्देशानं, हा फोन तरुण आणि बजेट-जागरूक ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

मोठा डिस्प्ले आणि स्मूथ रिफ्रेश रेट
Infinix Hot 60i 5G मध्ये 6.75-इंचाचा LCD डिस्प्ले आहे, जो HD+ रिझोल्यूशनसह येतो. बजेट फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट हे वैशिष्ट्य खास आहे, जे स्क्रोलिंग आणि अॅनिमेशनला अतिशय स्मूथ बनवतं. यामुळं 60Hz स्क्रीनच्या तुलनेत वापरकर्त्यांना अधिक चांगला अनुभव मिळेल. हा फोन Android 15 वर आधारित XOS 15 सॉफ्टवेअरसह येतो, जे या कॅटेगरीतील नवीनतम सॉफ्टवेअर अनुभव प्रदान करतो.

AI पॉवर्ड स्मार्ट फीचर्स
Hot 60i 5G मध्ये एम्बेडेड AI टूलसेट आहे,जो वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक स्मार्ट आणि कार्यक्षम बनवतो. Circle to Search, AI Eraser आणि AI Extender यांसारख्या फीचर्ससह, हा फोन वापरकर्त्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाचा अनुभव देईल. विशेष म्हणजे, Infinix नं एक खास One Tap AI फिजिकल बटण दिलं आहे, ज्यामुळं या इंटेलिजंट फीचर्समध्ये त्वरित प्रवेश मिळतो.

कॅमेरा आणि विविध मोड्स
फ्रंट कॅमेराबाबत माहिती अद्याप उघड झाली नसली तरी, मागील बाजूस 50-मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे. हा कॅमेरा AIGC पोर्ट्रेट शॉट्स आणि 10 वेगवेगळ्या कॅमेरा मोड्ससह येतो, ज्यात Super Night मोडचा समावेश आहे, जो कमी प्रकाशात उत्कृष्ट फोटो काढण्यासाठी उपयुक्त आहे. या अपग्रेड्समुळं बजेट खरेदीदारांना उत्तम फोटोग्राफीचा अनुभव मिळेल.

बॅटरी
Hot 60i 5G मध्ये MediaTek चा Dimensity 6400 चिपसेट आहे, जो 4GB फिजिकल रॅम आणि 4GB व्हर्च्युअल रॅमसह येतो. 128GB स्टोरेज क्षमता अॅप्स, मीडियासाठी पुरेशी आहे. याशिवाय, 6,000mAh ची मोठी बॅटरी दीर्घकाळ टिकते.रिव्हर्स चार्जिंग फीचरमुळं हा फोन इतर गॅझेट्ससाठी पॉवर बँक म्हणूनही वापरला जाऊ शकतो.

आकर्षक डिझाइन आणि किफायतशीर किंमत
Hot 60i 5G ची डिझाइन Hot 60 पासून वेगळी आहे, ज्यामध्ये मागील बाजूस हॉरिझॉन्टल कॅमेरा मॉड्यूल आहे, जे Lava Blaze AMOLED 2 शी साम्य आहे. हा फोन काळा, निळा आणि टर्क्वॉइज रंगांमध्ये उपलब्ध असेल, परंतु समोरच्या बाजूस वॉटरड्रॉप नॉच आहे. 4GB रॅममुळं हा फोन Hot 60 (6GB रॅम) च्या तुलनेत किंचित कमी पॉवरफुल आहे, परंतु याची किंमत भारतात 10,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे.

Infinix Hot 60i 5G हा स्मार्टफोन बजेट सेगमेंटमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी, मोठा डिस्प्ले, AI फीचर्स आणि मजबूत बॅटरीसह येतो. हा फोन परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम फीचर्स खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी खास पर्याय असणार आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Poco M7 Plus 5G भारतात लॉंच: 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह जबरदस्त परफॉर्मन्स
  2. रियलमी P4 आणि Realme P4 प्रो भारतात लवकरच लॉंच होणार, किंमती आणि वैशिष्ट्यांचा खुलासा
  3. व्हिवो V60 : 6,500mAh बॅटरी, झायस कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेटसह भारतात लॉंच

हैदराबाद : इनफिनिक्सनं गेल्या महिन्यात भारतात Infinix Hot 60 5G लॉंच केल्यानंतर आता कंपनीनं नवीन स्मार्टफोन, Infinix Hot 60i 5G, लॉंच करण्याची तयारी केली आहे. हा स्मार्टफोन 16 ऑगस्ट रोजी लॉंच होणार असून, फ्लिपकार्टच्या मायक्रोसाइटवर फोनच्या वैशिष्ट्यांचा आणि डिझाइनचा खुलासा झाला आहे. परवडणाऱ्या किमतीत प्रगत तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइन देण्याच्या उद्देशानं, हा फोन तरुण आणि बजेट-जागरूक ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

मोठा डिस्प्ले आणि स्मूथ रिफ्रेश रेट
Infinix Hot 60i 5G मध्ये 6.75-इंचाचा LCD डिस्प्ले आहे, जो HD+ रिझोल्यूशनसह येतो. बजेट फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट हे वैशिष्ट्य खास आहे, जे स्क्रोलिंग आणि अॅनिमेशनला अतिशय स्मूथ बनवतं. यामुळं 60Hz स्क्रीनच्या तुलनेत वापरकर्त्यांना अधिक चांगला अनुभव मिळेल. हा फोन Android 15 वर आधारित XOS 15 सॉफ्टवेअरसह येतो, जे या कॅटेगरीतील नवीनतम सॉफ्टवेअर अनुभव प्रदान करतो.

AI पॉवर्ड स्मार्ट फीचर्स
Hot 60i 5G मध्ये एम्बेडेड AI टूलसेट आहे,जो वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक स्मार्ट आणि कार्यक्षम बनवतो. Circle to Search, AI Eraser आणि AI Extender यांसारख्या फीचर्ससह, हा फोन वापरकर्त्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाचा अनुभव देईल. विशेष म्हणजे, Infinix नं एक खास One Tap AI फिजिकल बटण दिलं आहे, ज्यामुळं या इंटेलिजंट फीचर्समध्ये त्वरित प्रवेश मिळतो.

कॅमेरा आणि विविध मोड्स
फ्रंट कॅमेराबाबत माहिती अद्याप उघड झाली नसली तरी, मागील बाजूस 50-मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे. हा कॅमेरा AIGC पोर्ट्रेट शॉट्स आणि 10 वेगवेगळ्या कॅमेरा मोड्ससह येतो, ज्यात Super Night मोडचा समावेश आहे, जो कमी प्रकाशात उत्कृष्ट फोटो काढण्यासाठी उपयुक्त आहे. या अपग्रेड्समुळं बजेट खरेदीदारांना उत्तम फोटोग्राफीचा अनुभव मिळेल.

बॅटरी
Hot 60i 5G मध्ये MediaTek चा Dimensity 6400 चिपसेट आहे, जो 4GB फिजिकल रॅम आणि 4GB व्हर्च्युअल रॅमसह येतो. 128GB स्टोरेज क्षमता अॅप्स, मीडियासाठी पुरेशी आहे. याशिवाय, 6,000mAh ची मोठी बॅटरी दीर्घकाळ टिकते.रिव्हर्स चार्जिंग फीचरमुळं हा फोन इतर गॅझेट्ससाठी पॉवर बँक म्हणूनही वापरला जाऊ शकतो.

आकर्षक डिझाइन आणि किफायतशीर किंमत
Hot 60i 5G ची डिझाइन Hot 60 पासून वेगळी आहे, ज्यामध्ये मागील बाजूस हॉरिझॉन्टल कॅमेरा मॉड्यूल आहे, जे Lava Blaze AMOLED 2 शी साम्य आहे. हा फोन काळा, निळा आणि टर्क्वॉइज रंगांमध्ये उपलब्ध असेल, परंतु समोरच्या बाजूस वॉटरड्रॉप नॉच आहे. 4GB रॅममुळं हा फोन Hot 60 (6GB रॅम) च्या तुलनेत किंचित कमी पॉवरफुल आहे, परंतु याची किंमत भारतात 10,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे.

Infinix Hot 60i 5G हा स्मार्टफोन बजेट सेगमेंटमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी, मोठा डिस्प्ले, AI फीचर्स आणि मजबूत बॅटरीसह येतो. हा फोन परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम फीचर्स खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी खास पर्याय असणार आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Poco M7 Plus 5G भारतात लॉंच: 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह जबरदस्त परफॉर्मन्स
  2. रियलमी P4 आणि Realme P4 प्रो भारतात लवकरच लॉंच होणार, किंमती आणि वैशिष्ट्यांचा खुलासा
  3. व्हिवो V60 : 6,500mAh बॅटरी, झायस कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेटसह भारतात लॉंच

For All Latest Updates

TAGGED:

INFINIX HOT 60I 5GBUDGET FRIENDLY 5G SMARTPHONEINFINIX HOT 60I LAUNCH ON AUGUST 16इनफिनिक्सINFINIX HOT 60I LAUNCH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.