Updated : July 7, 2025 at 3:38 PM IST

Published : July 7, 2025 at 3:20 PM IST

By ETV Bharat Tech Team

इन्फिनिक्स हॉट 60 5G+ (Infinix)

Circle to Search फीचर

या फोनचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचं "One Tap AI Button". हे बटण सानुकूलित करता येईल आणि डबल-प्रेस तसंच लॉन्ग-प्रेस फंक्शन्ससह 30 पेक्षा जास्त अॅप्स उघडण्यासाठी वापरता येईल. लॉन्ग-प्रेस केल्यास फोनमधील Folax AI असिस्टंट सक्रिय होईल, जो वापरकर्त्यांना स्क्रीनवरील सामग्रीनुसार अॅप्स किंवा टूल्स सानुकूलित करण्याची सुविधा देईल. याशिवाय, Google चं Circle to Search फीचर देखील या फोनमध्ये उपलब्ध असेल, जे वापरकर्त्यांना स्क्रीनवरील सामग्रीवर आधारित जलद शोध घेण्यास मदत करेल.

इन्फिनिक्स हॉट 60 5G+ (Infinix)

डिझाइन आणि उपलब्धता

इन्फिनिक्स हॉट 60 5G+ ची जाडी केवळ 7.8mm आहे, ज्यामुळं हा फोन हलका आणि स्टायलिश आहे. हा फोन फ्लिपकार्टवर लॉंचनंतर लगेच विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. शॅडो ब्लू, स्लीक ब्लॅक आणि टुंड्रा ग्रीन रंगांमुळं वापरकर्त्यांना विविध पर्याय मिळतील. यापूर्वी लॉंच झालेल्या इन्फिनिक्स हॉट 50 5G ची किंमत 4GB + 128GB साठी 9,999 रुपये आणि 8GB + 128GB साठी 10,999 रुपये होती, त्यामुळं हॉट 60 5G+ ची किंमतही स्पर्धात्मक असण्याची शक्यता आहे.

लॉंच तारीख आणि उपलब्धता: इन्फिनिक्स हॉट 60 5G+ 11 जुलै रोजी भारतात लॉंच होईल आणि फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

प्रोसेसर आणि कामगिरी: यात MediaTek Dimensity 7020 SoC आहे, ज्याचा AnTuTu स्कोअर 5,00,000 पेक्षा जास्त आहे. यात 12GB LPDDR5x RAM आणि 90fps गेमिंग सपोर्ट आहे.

गेमिंग वैशिष्ट्ये: HyperEngine 5.0 Lite तंत्रज्ञान आणि XBoost AI गेम मोडसह, हा फोन गेमिंगसाठी उत्कृष्ट अनुभव देईल.

AI बटण: "One Tap AI Button" सानुकूलित करता येईल, जे डबल-प्रेस आणि लॉन्ग-प्रेस फंक्शन्ससह 30+ ॲप्स उघडण्यासाठी वापरता येईल. लॉन्ग-प्रेसनं Folax AI असिस्टंट सक्रिय होईल.

"One Tap AI Button" सानुकूलित करता येईल, जे डबल-प्रेस आणि लॉन्ग-प्रेस फंक्शन्ससह 30+ ॲप्स उघडण्यासाठी वापरता येईल. लॉन्ग-प्रेसनं Folax AI असिस्टंट सक्रिय होईल. इतर वैशिष्ट्ये: Google चे Circle to Search, 7.8mm पातळ डिझाइन आणि इमर्सिव्ह साउंड सपोर्ट.

इन्फिनिक्स हॉट 60 5G+ हा फोन गेमिंग आणि AI तंत्रज्ञानाच्या चाहत्यांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरणार आहे. त्याची शक्तिशाली चिपसेट, सानुकूलित AI बटण आणि गेमिंगसाठी खास वैशिष्ट्ये यामुळे हा फोन तरुण वापरकर्त्यांमध्ये लोकप्रिय होऊ शकतो.

