हैदराबाद : इन्फिनिक्सनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ शुक्रवारी लॉंच केला आहे. हा स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 प्रोसेसर आणि 5,500mAh बॅटरीसह बायपास चार्जिंग सपोर्टसह येतो. यात सायबर मेचा डिझाइन 2.0 आहे, ज्यामध्ये मागील बाजूस व्हाइट एलईडी लाइटिंग आणि गेमिंगसाठी जीटी शोल्डर ट्रिगर्स आहेत. कॅमेरा सेटअपमध्ये 64-मेगापिक्सेल सोनी IMX682 प्रायमरी सेन्सर आणि 13-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. यापूर्वी जूनमध्ये इन्फिनिक्स जीटी 30 प्रो 5G भारतात लॉंच झाला होता. हा फोन गेमिंग आणि स्टायलिश डिझाइनच्या चाहत्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ किंमत
इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ ची भारतातील किंमत 8GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 19,499 रुपये आणि 8GB + 256GB व्हेरिएंटसाठी 20,999 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन 14 ऑगस्टपासून फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. हा फोन ब्लेड व्हाइट, सायबर ग्रीन आणि पल्स ब्लू या तीन रंग पर्यायांमध्ये येतो.
इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ वैशिष्ट्ये
इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ मध्ये 6.78-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आहे. यात 2,160Hz इन्स्टंट टच सॅम्पलिंग रेट, 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 2,304Hz PWM डिमिंग आणि HDR सपोर्ट आहे. डिस्प्लेला TÜV राइनलँड आय केअर सर्टिफिकेशन आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिळालं आहे.
इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ प्रोसेसर
हा स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 चिपसेटद्वारे संचालित असून तो 8GB LPDDR5X रॅमसह येतो. यात 256GB पर्यंत UFS 2.2 स्टोरेज आहे. हा फोन अँड्रॉइड 15-आधारित XOS 15 वर चालतो आणि दोन प्रमुख OS अपग्रेड्स आणि तीन वर्षांचे सिक्युरिटी पॅच अपडेट्स मिळतील. यात इन्फिनिक्सच्या AI फीचर्सचा समावेश आहे, जसं की फोलॅक्स AI व्हॉइस असिस्टंट, AI नोट, AI गॅलरी, AI रायटिंग असिस्टंट आणि गूगलचा सर्कल टू सर्च फीचर.
इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ गेमिंगसाठी खास
हा फोन गेमिंगप्रेमींसाठी खास डिझाइन करण्यात आला आहे. यात जीटी शोल्डर ट्रिगर्स आहेत, जे राइट एजवर कॅपेसिटिव्ह बटन्स आहेत. हे बटन्स गेमिंगसाठी तसेच कॅमेरा शटर, व्हिडिओ प्लेबॅकसारख्या इतर फंक्शन्ससाठी कस्टमाइझ करता येतात. कंपनीचा दावा आहे की हा फोन 90fps BGMI गेमप्ले सपोर्ट करतो. XBoost AI फीचरमध्ये मॅजिक व्हॉइस चेंजर, झोन टच मास्टर आणि डेडिकेटेड इस्पोर्ट्स मोड यांसारख्या सुधारणा आहेत. यात 6-लेयर 3D व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आहे, जी गेमिंगदरम्यान फोन थंड ठेवते.
इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ कॅमेरा आणि बॅटरी
इन्फिनिक्स जीटी 30 5G+ मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 64-मेगापिक्सेल सोनी IMX682 मेन सेन्सर आणि 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड शूटर आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 13-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. मागील पॅनलवर कस्टमाइझेबल मेचा लाइट एलईडी युनिट्स आहेत, ज्यामध्ये 10 पेक्षा जास्त लाइटिंग पॅटर्न्स आहेत.
बॅटरी
फोनमध्ये 5,500mAh बॅटरी आहे, जी 45W फास्ट चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंगला सपोर्ट करते. याशिवाय, 10W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग सुविधा देखील आहे. सुरक्षेसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टन्स रेटिंग आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, 4G, वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.3, GPS आणि USB टाइप-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. यात इन्फिनिक्सची अल्ट्रालिंक टेक्नॉलॉजी देखील आहे.
