ETV Bharat / technology

Fire Lens AI Camera Glasses : 19 सप्टेंबरला भारतात होणार लाँच

19 सप्टेंबर रोजी, फायर लेन्स एआय कॅमेरा ग्लासेस (Fire Lens AI Camera Glasses) लाँच होत आहेत, ज्यात एआय आणि कॅमेऱ्याची सुविधा आहे.

Fire Lens AI Camera Glasses
Fire Lens AI Camera Glasses (Fire Bolt)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय तंत्रज्ञान ब्रँड फायर-बोल्टचे फायर-लेन्स स्मार्ट ग्लासेस लवकरच भारतात लॉंच होणार आहेत. याबाबत कंपनीनं घोषणा केली की, 19 सप्टेंबर, 2025 रोजी Fire Lens AI Camera Glasses लाँच होतील. हे स्मार्ट ग्लासेस अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अधुनिक कॅमेरा यांसारख्या नवीन वैशिष्ट्यांसह लॉंच होतील. या ग्लासेसमुळं वापरकर्त्यांना रोजच्या कामांमध्ये एक अनोखा अनुभव मिळेल. त्यामुळं या फायर-लेन्स एआय कॅमेरा ग्लासेसची खास वैशिष्ट्ये काय असतील चला जाणून घेऊया...

Fire Lens AI Camera Glasses
Fire Lens AI Camera Glasses (Fire Bolt)

इंटिग्रेटेड कॅमेरा
नवीन फायर-लेन्स ग्लासेसमध्ये अधुनिक कॅमेरा आहे. हा कॅमेरा फक्त 'हे फायरलेन्स' (Hey Firelens) असं व्हॉइस कमांड देऊन फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो.

एआय असिस्टंट
ओपनएआय (OpenAI) च्या मदतीनं या ग्लासेसमध्ये एआय क्षमता जोडण्यात आल्या आहेत. यामुळं वापरकर्ते परदेशी भाषेतील मेनू आणि रिअल-टाईम भाषांतर करू शकतात. तसंच, वनस्पती किंवा ऐतिहासिक स्थळांसारख्या वस्तूंना ओळखण्याची क्षमताही यात आहे.

Fire Lens AI Camera Glasses
Fire Lens AI Camera Glasses (Fire Bolt)

व्हॉइस-फर्स्ट नियंत्रणे
युजर्सना फोन हातात न घेता फक्त आवाजाच्या मदतीनं प्रश्न विचारणे, रिमाइंडर सेट करणे, वेळापत्रक व्यवस्थापित करणे, तसंच संगीत आणि कॉल नियंत्रित करणं शक्य आहे.

Fire Lens AI Camera Glasses
Fire Lens AI Camera Glasses (Fire Bolt)

ओपन-इअर ऑडिओ
या ग्लासेसमध्ये इनबिल्ट स्पीकर आहेत, ज्यामुळं वापरकर्ते संगीत ऐकताना किंवा कॉलवर बोलतानाही आजूबाजूला काय चाललं आहे, याची जाणीव ठेवू शकतात.

Fire Lens AI Camera Glasses
Fire Lens AI Camera Glasses (Fire Bolt)

स्मार्टफोनसह जोडणी
हे ग्लासेस स्मार्टफोनवरील एका ॲपला जोडले जातील. या ॲपद्वारे वापरकर्ते फोटो आणि व्हिडिओ हस्तांतरित आणि व्यवस्थापित करू शकतात, तसंच डिजिटल असिस्टंट वापरू शकतात.

Fire Lens AI Camera Glasses
Fire Lens AI Camera Glasses (Fire Bolt)

ऑप्टिकल सपोर्ट
या ग्लासेसना प्रिस्क्रिप्शन लेन्सचा सपोर्ट मिळतो, ज्यामुळं चष्म्याची गरज असलेल्या लोकांसाठी हे स्मार्ट ग्लासेस उपयुक्त ठरतात.

बॅटरी लाईफ
मागील मॉडेल्समध्ये 6 तासांपर्यंतचा प्लेबॅक आणि 72 तासांपर्यंतचा स्टँडबाय टाईम मिळत होता. 15 मिनिटांच्या जलद चार्जिंगमध्ये 4 तासांपर्यंतचा स्टँडबाय टाईम यात मिळण्याची शक्यता आहे.

जुनं मॉडेल्स आणि नवीन मॉडेल्समधील फरक
फायर-बोल्टनं यापूर्वी ड्यून, क्रक्स आणि स्वे यांसारखे ऑडिओ-फोकस्ड स्मार्ट ग्लासेस लाँच केले आहेत. नवीन एआय कॅमेरा मॉडेल याच मॉडेल्सचा पुढचा टप्पा आहे. जुन्या मॉडेल्समध्ये केवळ ऑडिओ आणि बेसिक व्हॉइस असिस्टंटची सुविधा होती. परंतु, नवीन मॉडेलमध्ये कॅमेरा आणि अधिक प्रगत एआय वैशिष्ट्ये जोडण्यात आली आहेत. यामुळं, नवीन ग्लासेस वापरकर्त्यांना अधिक उत्कृष्ट आणि सोयीस्कर अनुभव देतील.

फायर लेन्स एआय ग्लासेस कुठं खरेदी करणार?
फायर लेन्स एआय ग्लासेस कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट, firelens.com आणि फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर खरेदीसाठी उपलब्ध असतील.

हे वाचलंत का :

  1. ओप्पो A5 प्रो 5G Vs मोटोरोला एज 40 नियो : कोणता आहे तुमच्यासाठी बेस्ट?
  2. मोटो पॅड 60 नियो टॅब्लेट भारतात लॉंच: किंमत, वैशिष्ट्ये
  3. सॅमसंग गॅलक्सी टॅब एस10 लाइट भारतात लॉंच, जाणून घ्या किंमत...

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE LENS SMART GLASSESफायर लेन्स स्मार्ट ग्लासेसFIRE BOLTफायर लेन्स एआय कॅमेरा ग्लासेसFIRE BOLT FIRE LENS SMART GLASSES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.