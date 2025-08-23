ETV Bharat / technology

भारतीय अंतराळ स्थानक’ 2035 पर्यंत कार्यान्वित होणार : इस्रोनं सादर कलं पहिलं 1:1 स्केल मॉडेल - ISRO UNVEILS BAS SCALE MODEL

ISRO नं भारतीय अंतराळ स्थानकाचं पहिलं 1:1 स्केल मॉडेल सादर केले. 2028 मध्ये प्रक्षेपण आणि 2035 पर्यंत हे स्टेशन सुरू होईल.

Indian Space Station
भारतीय अंतराळ स्थानक (ISRO Spaceflight X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 10:33 AM IST

हैदराबाद : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) आपल्या अंतराळ कार्यक्रमात एक नवा टप्पा गाठण्याच्या तयारीत आहे. शुक्रवारी, ISRO नं ‘भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन’ (Bharatiya Antariksh Station - BAS) च्या पहिल्या मॉड्यूलचं 1:1 स्केल मॉडेल सादर केलं. हे पाऊल भारताच्या स्वतःच्या अंतराळ स्टेशनच्या स्थापनेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. 2028 मध्ये पहिला मॉड्यूल प्रक्षेपित करण्याचं आणि 2035 पर्यंत संपूर्ण स्टेशन कार्यान्वित करण्याचं इस्त्रोचं उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पामुळं भारत अंतराळ तंत्रज्ञानात, अंतराळ संशोधनात आघाडीवर असलेल्या देशांच्या पंक्तीत सामील होईल.

जगात फक्त दोन कार्यरत अंतराळ स्टेशन्स
भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील वाढती क्षमता दर्शवणारा हा प्रकल्प, भारताला आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशन (ISS) आणि चीनच्या तियांगॉन्ग अंतराळ स्टेशनच्या रांगेत बसवेल. सध्या जगात फक्त दोन कार्यरत अंतराळ स्टेशन्स आहेत. ज्यामध्ये ISS, नासा, रॉस्कॉसमॉस, ESA, JAXA आणि CSA तसंच 2021 मध्ये प्रक्षेपित झालेलं चीनचं तियांगॉन्ग स्टेशन यांचा यात समावेश आहे.

BAS ची रचना आणि विकास
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पाच मॉड्यूल्सपासून बनलेलं असेल, प्रत्येकाचं वजन सुमारे 52 टन असेल. हे मॉड्यूल्स 2028 ते 2035 दरम्यान पाच LVM3 प्रक्षेपणांद्वारे अंतराळात पाठवलं जातील. पहिला मॉड्यूल, ज्याला ‘बेस मॉड्यूल’ म्हणतात ते 2028 मध्ये प्रक्षेपित होईल. हा प्रकल्प गगनयान योजने अंतर्गत राबवला जाईल.

स्टेशनमुळं तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती
भारतीय अंतराळ स्थानक दीर्घकालीन मानवी अंतराळ उड्डाणांसाठी चाचणी केंद्र म्हणून काम करेल. यामुळं भारताच्या दीर्घकालीन अंतराळ उद्दिष्टांना पाठबळ मिळेल आणि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणात वैज्ञानिक प्रयोग करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल. या स्टेशनमुळं तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती होईल आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी मजबूत होईल. याशिवाय, भारताच्या अंतराळ संशोधनातील नेतृत्वाची क्षमता जगासमोर येईल.

अंतराळ स्टेशन समोरील आव्हाने
अंतराळ स्टेशनची स्थापना ही एक जटिल प्रक्रिया आहे. यासाठी प्रगत अभियांत्रिकी, विश्वसनीय जीवन समर्थन प्रणाली, किरणोत्सर्गापासून संरक्षण आणि वैज्ञानिक प्रयोगांसाठी स्थिर वातावरणाची आवश्यकता आहे. भारताला यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करावं लागेल, तसंच संरचनात्मक अखंडता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करावी लागेल. या प्रकल्पामुळं भारतीय कंपन्यांना उपग्रह निर्मिती, सेवा आणि अंतराळ क्षेत्रात संधी मिळेल. यामुळं देशांतर्गत एरोस्पेस उद्योगाला चालना मिळेल.

निधी आणि सरकारी पाठबळ
गगनयान कार्यक्रमाच्या सुधारित योजनेसाठी 20,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गगनयान मोहिमेला मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये LVM3 प्रक्षेपण, डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन आणि विशेष चाचण्यांचा समावेश आहे. हा निधी BAS प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा ठरेल.

तराळ क्षेत्राती नवी संधी
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशनचा प्रकल्प भारताच्या अंतराळ संशोधनातील महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. 2035 पर्यंत पूर्ण कार्यान्वित होणारे हे स्टेशन भारताला जागतिक अंतराळ संशोधनात अग्रेसर बनवेल. या प्रकल्पामुळं तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होतील, तसंच भारताचं अंतराळ क्षेत्रातील नेतृत्व अधोरेखित होईल.

