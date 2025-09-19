इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव
केंद्र सरकार इंडिया एआय मिशनअंतर्गत देशभरात 500+ डेटा लॅब्स उभारणार आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, यासाठी आठ कंपन्यांची निवड झाली आहे.
Published : September 19, 2025 at 9:33 AM IST
हैदराबाद : केंद्र सरकारनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) क्षेत्रात भारताला जागतिक पातळीवर आघाडीवर नेण्यासाठी इंडिया एआय मिशन अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, या मिशनअंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्स विकसित केल्या जाणार आहेत. या योजनेला गती देण्यासाठी टेक महिंद्रा, फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्स आणि भारत जेन यासह आठ कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. ही माहिती एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 च्या पूर्वतयारी कार्यक्रमात समोर आली.
इंडिया एआय मिशन
केंद्र सरकारनं इंडिया एआय मिशनला गती देण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. या मिशनअंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्स उभारण्याची योजना आहे, ज्यामुळं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात भारताची क्षमता वाढेल. या लॅब्सच्या माध्यमातून डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग आणि इतर प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित संशोधनाला चालना मिळेल. या योजनेसाठी सरकारनं 10,300 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, ज्यामुळं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाला गती मिळेल आणि देशातील तंत्रज्ञान क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल.
या मिशनअंतर्गत आयआयटी बॉम्बेच्या नेतृत्वाखाली एक संकाय गठित करण्यात आलं आहे, ज्यासाठी 988.6 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. याद्वारे क्षेत्र-विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोग, लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (एलएलएम), ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (जीपीयू) आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जातील. या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवणे आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्सच्या निर्मितीत स्वावलंबी
इंडिया एआय मिशनच्या माध्यमातून सरकार स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात भारताची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या मिशन अंतर्गत डेटा लॅब्सच्या स्थापनेमुळं स्थानिक पातळीवर डेटा प्रक्रिया आणि विश्लेषणाची क्षमता वाढेल, ज्यामुळं उद्योग, शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्राला फायदा होईल. याशिवाय, लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स आणि जीपीयूच्या विकासामुळं भारत स्वतःच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्सच्या निर्मितीत स्वावलंबी होईल.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुणांना संधी
टेक महिंद्रा, फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्स आणि भारत जेन यासारख्या कंपन्यांच्या सहभागामुळं या योजनेला खासगी क्षेत्राचा पाठिंबा मिळाला आहे. या कंपन्या डेटा लॅब्सच्या स्थापनेत आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. यामुळं नोकऱ्यांच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुणांना कौशल्य विकासाची संधी मिळेल.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात आघाडी
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांच्यातील सहकार्य महत्त्वाचं ठरणार आहे. इंडिया एआय मिशनमुळं भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट प्रत्यक्षात येण्यास मदत होईल. येत्या काही वर्षांत या मिशनमुळं भारत तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक मजबूत स्थान प्राप्त करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
इंडिया एआय मिशन अंतर्गत निवडलेल्या संस्था
1. Avataar AI
2. IIT Bombay Consortium - BharatGen
3. Fractal Analytics Limited
4. Tech Mahindra Ltd
5. Zeinteiq Aitech Innovations
6. Genloop Intelligence Pvt Ltd
7. NeuroDX (Intellihealth)
8. Shodh AI
हे वाचलंत का :