हैदराबाद : अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन संस्था नासा (National Aeronautics and Space Administration) नं भारतीय-अमेरिकन अमित क्षत्रिय यांची नासाच्या सर्वोच्च नागरी सेवेतील पद असलेल्या सहयोगी प्रशासक (Associate Administrator) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Operating Officer) म्हणून नियुक्ती केली आहे. हा निर्णय नासाचे कार्यकारी प्रशासक सीन पी. डफी यांनी बुधवारी जाहीर केला. क्षत्रिय यांच्या या नियुक्तीमुळं भारतीय वंशाच्या व्यक्तींच्या यशाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरव झाला आहे. या भूमिकेत ते नासाच्या दहा केंद्रांचे संचालक आणि मिशन संचालनालयाच्या सहयोगी प्रशासकांचे नेतृत्व करतील, तसेच डफी यांचे वरिष्ठ सल्लागार म्हणून काम करतील.
अमित क्षत्रिय यांचा जन्म विस्कॉन्सिनमधील ब्रूकफिल्ड येथे झाला असून, त्यांचं मूळ गाव टेक्सासमधील कॅटी आहे. त्यांचे पालक भारतीय स्थलांतरित आहेत. क्षत्रिय यांनी कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून गणितात बॅचलर ऑफ सायन्स आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासमधून गणितात मास्टर ऑफ आर्ट्सची पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक यशामुळं त्यांना नासामध्ये उच्च पदापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळालीय.
क्षत्रिय यांनी 2003 मध्ये नासामध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनीअर, रोबोटिक्स इंजिनीअर आणि अंतराळयान ऑपरेटर म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या (International Space Station) रोबोटिक असेंब्लीवर विशेष लक्ष केंद्रित केलं. 2014 ते 2017 दरम्यान, त्यांनी अंतराळ स्थानकाचे फ्लाइट डायरेक्टर म्हणून काम केले. 2017 ते 2021 पर्यंत, त्यांनी अंतराळ स्थानकाच्या व्हेइकल ऑफिसचे उपप्रबंधक आणि नंतर कार्यकारी प्रबंधक म्हणून काम पाहिलं.
2021 मध्ये, क्षत्रिय यांना नासाच्या मुख्यालयात एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स डेव्हलपमेंट मिशन डायरेक्टरेट (ESDMD) मध्ये सहाय्यक उप-सहयोगी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. इथे त्यांनी आर्टेमिस I मिशनदरम्यान मानवाला चंद्रावर परत नेणाऱ्या अंतराळयानाच्या यशस्वी कामगिरीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. अलीकडेच, ते मून टू मार्स प्रोग्रामचे उप-सहयोगी प्रशासक म्हणून कार्यरत होते, जिथं त्यांनी चंद्र आणि मंगळावरील मानवी मोहिमांसाठी नियोजन आणि अंमलबजावणीचे नेतृत्व केलं. त्यांनी स्पेस लॉंच सिस्टम, ओरियन आणि एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम्स यासारख्या प्रमुख कार्यक्रमांचंही व्यवस्थापन केलं.
क्षत्रिय यांना त्यांच्या उत्कृष्ट नेतृत्वासाठी नासा आउटस्टँडिंग लीडरशिप मेडल आणि ड्रॅगन डेमॉन्स्ट्रेशन मिशनदरम्यान उड्डाण सुरक्षिततेसाठी सिल्व्हर स्नूपी पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यांची ही नियुक्ती भारतीय-अमेरिकन समुदायासाठी आणि भारतासाठी अभिमानास्पद क्षण आहे, कारण त्यांनी अवकाश संशोधन क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वानं देशाचं नाव उज्ज्वल केलं आहे.