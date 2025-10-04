युके पंतप्रधानांच्या मुंबई भेटीपूर्वी भारत-युके क्वांटम कम्प्युटिंग भागीदारी केंद्रस्थानी
युके पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या मुंबई भेटीपूर्वी क्वांटम कम्प्युटिंग-बायोटेक्नॉलॉजी भागीदारी प्रकल्प केंद्रस्थानी असणार आहे.
Published : October 4, 2025 at 9:58 AM IST
लंडन : ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या मुंबई भेटीपूर्वी इम्पीरियल कॉलेज लंडन आणि आयआयटी बॉम्बे यांच्यातील क्वांटम कम्प्युटिंग आणि बायोटेक्नॉलॉजी आधारित संशोधन भागीदारी चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांना हवामान बदलाला तोंड देणाऱ्या मदत करेल, ज्यामुळं भारत-युके तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रम (टीएसआय) मजबूत होईल.
भारत-युके तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रम
ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या भारतातील पहिल्या अधिकृत भेटीच्या तयारीत इम्पीरियल कॉलेज लंडन आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) बॉम्बे यांच्यातील संशोधन भागीदारीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. हा प्रकल्प क्वांटम कम्प्युटिंग आणि बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर करून शेतकऱ्यांना हवामान बदलाला अधिक प्रतिकारक्षम पिके उगवण्यास मदत करेल. क्वांटम तंत्रज्ञानावर आधारित हा उपक्रम मातीतील आरोग्यपूर्ण सूक्ष्मजीव वाढवण्यावर आणि कोरड्या, हवामान संवेदनशील भागातील पिकांच्या संरक्षणासाठी, नवीन धोरणे विकसित करण्यावर केंद्रित आहे.
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
गेल्या वर्षी झालेल्या भारत-युके टीएसआयचा मुद्दा स्टार्मर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आगामी चर्चेच्या शीर्ष क्रमांकावर असेल. स्टार्मर मुंबईत मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2025 मध्ये मोदी यांच्यासोबत सहभागी होतील. इम्पीरियल कॉलेज लंडनचे अध्यक्ष प्रोफेसर ह्यू ब्रॅडी हे पंतप्रधानांच्या प्रतिनिधिमंडळातील प्रमुख सदस्यांपैकी एक असतील. युके विद्यापीठ आणि भारतीय भागीदारांमधील आणखी भागीदारी अपेक्षित असून, इम्पीरियलच्या डॉ. पो-हेंग (हेन्री) ली आणि आयआयटी बॉम्बेच्या डॉ. इंद्रजित चक्रवर्ती यांच्या नेतृत्वाखालील टीम आधीच क्वांटम कम्प्युटिंगचा वापर करून वनस्पती आणि मातीतील जीवाणूंच्या जटिल परस्परसंवादाचं मॉडेलिंग करत आहे.
क्वांटम तंत्रज्ञान भागीदारी
“ही भागीदारी आयआयटी बॉम्बेच्या सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी आणि जीनोमिक्समधील तज्ज्ञता आणि इम्पीरियलच्या बायोइनफॉरमॅटिक्स आणि क्वांटम कम्प्युटिंग सिम्युलेशनला एकत्र आणते,” असं डॉ. ली यांनी सांगितलं. “हा प्रकल्प जागतिक अन्नसुरक्षितता आणि हवामान प्रतिकारक्षमतेच्या आव्हानांना क्वांटम तंत्रज्ञानानं तोंड देईल,” असं त्यांनी म्हटलंय. पारंपरिक कम्प्युटिंग पद्धतींसाठी हे परस्परसंवाद खूप जटिल आहेत. तरीही, जीन नियमन आणि सूक्ष्मजीव संकेतनाचे सिम्युलेशन करून, संशोधक माती आरोग्य आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी नवीन दृष्टिकोन विकसित करत आहे. “ही भागीदारी केवळ वनस्पती-सूक्ष्मजीव परस्परसंवादाची समज वाढवत नाही तर आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने जागतिक पातळीवर हवामान आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवोन्मेषी उपाययोजना कशा चालवता येतील हे दाखवते,” असं डॉ. चक्रवर्ती यांनी म्हटलं.
क्वांटम सर्किट मॉडेल
प्रकल्प विशेष वनस्पती रसायन स्ट्रिगोलॅक्टोनवर केंद्रित आहे, जे मेसेंजरसारखं कार्य करून वनस्पती आणि जीवाणूंना माहिती सामायिक करण्यास आणि एकत्र काम करण्यास मदत करतं. शास्त्रज्ञ मातीमध्ये बायोचार (चारकोल प्रकार) जोडल्याने या भागीदारी कशी मजबूत होईल याचंही परीक्षण करत आहेत. आयआयटी बॉम्बेत केले जाणारे प्रयोगात्मक काम सिंथेटिक स्ट्रिगोलॅक्टोन्स वनस्पती वाढ आणि सूक्ष्मजीव वर्तनावर कसा परिणाम करतात याचा अभ्यास करेल, तर इम्पीरियलची टीम सूक्ष्मजीव संवाद सिम्युलेट करण्यासाठी क्वांटम सर्किट मॉडेल विकसित करत आहे. ही भागीदारी द्विपक्षीय संशोधन संबंध मजबूत करते आणि दोन्ही देशांच्या क्वांटम कम्प्युटिंग आणि बायोटेक्नॉलॉजीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करते.
25 संयुक्त संशोधन प्रकल्प
हा प्रकल्प आयआयटी बॉम्बेच्या नवीन विज्ञान केंद्र इम्पीरियल ग्लोबल इंडियाच्या इंडिया कनेक्ट फंडद्वारे निधरित आहे. हा फंड दरवर्षी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्वांटम विज्ञान, बायोटेक आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात इम्पीरियल आणि भारतातील भागीदारांमधील 25 संयुक्त संशोधन प्रकल्पांना समर्थन देतो. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं विद्यापीठ असलेले इम्पीरियल कॉलेज लंडनने अलीकडेच बेंगळुरूत आपलं केंद्र स्थापन केलं आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील वैज्ञानिक आणि नवोन्मेषी भागीदारी मजबूत होईल.
