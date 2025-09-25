ETV Bharat / technology

अग्नि प्राइम क्षेपणास्त्राची पहिल्यांदाच रेल्वे लाँचरवरुन यशस्वी चाचणी; 2000 किमी अंतरापर्यंत मारक क्षमता

भारतानं रेल्वे आधारित मोबाइल लाँचर सिस्टममधून मध्यवर्ती पल्ल्याच्या अग्नी प्राइम क्षेपणास्त्राची (Agni Prime missile ) यशस्वी चाचणी केलीय.

अग्नि प्राइम क्षेपणास्त्र (rajnath singh x Account)
Published : September 25, 2025 at 11:40 AM IST

नवी दिल्ली : भारतानं आणखी संरक्षण क्षेत्रात एक मोठं यश मिळवलं आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेनं (DRDO) अग्नि-प्राइम क्षेपणास्त्राची यशस्वी (Agni Prime missile ) चाचणी केली आहे. हे क्षेपणास्त्र रेल्वे-आधारित मोबाइल लाँचर सिस्टमवरुन प्रक्षेपित करण्यात आलं. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या अधिकृत X हँडलवर क्षेपणास्त्र चाचणीची माहिती शेअर केली आणि चाचणीचा व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे.

रेल्वे लाँचरमधून पहिलं प्रक्षेपण
राजनाथ सिंह यांनी या क्षेपणास्त्र चाचणीचं वर्णन विशेषतः डिझाइन केलेल्या रेल्वे-आधारित मोबाइल लाँचरमधून केलेल्या प्रकारातील पहिलं असं केलं आहे. यात कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय रेल्वे नेटवर्कवर ऑपरेट करण्याची क्षमता आहे. हे देशभरातील वापरकर्त्यांना गतिशीलता प्रदान करते आणि कमी दृश्यमानता आणि कमी प्रतिक्रिया वेळेसह क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण करण्यास अनुमती देते.

ही चाचणी विशेष का आहे?
मध्यम पल्ल्याच्या अग्नि-प्राइम क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीबद्दल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी DRDO, स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC) आणि सशस्त्र दलांचं अभिनंदन केलं. राजनाथ सिंह म्हणाले की या यशस्वी चाचणीमुळं भारत मोबाइल रेल्वे नेटवर्कवरुन कॅनिस्टराइज्ड लाँच सिस्टम विकसित करण्याची क्षमता असलेल्या निवडक देशांच्या गटात सामील झाला आहे.

अग्नि-प्राइम क्षेपणास्त्राची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं की अग्नि-प्राइम हे एक प्रगत पिढीचं क्षेपणास्त्र आहे जे 2000 किलोमीटरपर्यंत मारक क्षमता राखण्यासाठी डिझाइन केलेलं आहे. ते अनेक आधुनिक वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेनं (DRDO) डिझाइन केलेलं आणि विकसित केलेलं अग्नि-प्राइम अण्वस्त्रं वाहून नेण्यास सक्षम आहे. नवीन पिढीचे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र, अग्नि-प्राइम उच्च पातळीच्या अचूकतेसह सर्व मोहिमेची उद्दिष्टे साध्य करतं.

भारताचे इतर प्राणघातक क्षेपणास्त्रे
भारताकड अग्नि-1 ते अग्नि-5 पर्यंतची क्षेपणास्त्रे देखील आहेत. अग्नि-1 ते अग्नि-4 पर्यंत, क्षेपणास्त्रांची रेंज 700 किमी ते 3500 किमी पर्यंत आहे. दरम्यान, अग्नि-5 ची रेंज 5000 किमी पर्यंत आहे, जी आशिया, चीनच्या उत्तरेकडील आणि युरोपच्या काही भागांसह व्यापते.

