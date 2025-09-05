हैदराबाद : भारताच्या रमन रिसर्च इन्स्टिट्यूट (RRI) च्या वैज्ञानिकांनी एक क्रेडिट कार्डच्या आकाराचं कॉम्पॅक्ट संगणक विकसित केलंय. हे कॉम्पॅक्ट संगणक'PRATUSH' नावाच्या अवकाश मोहिमेचा एक भाग आहे. या मोहिमेचा उद्देश, विश्वामधील पहिल्या ताऱ्यांच्या निर्मितीच्या ‘कॉस्मिक डॉन’ (Cosmic Dawn) काळातील अत्यंत दुर्बल रेडिओ सिग्नल ओळखणे आहे. पृथ्वीवरील रेडिओ अडथळ्यांपासून दूर, चंद्राच्या मागील बाजूच्या कक्षेत हे उपकरण पाठवलं जाणार आहे.
विश्वाच्या पहिल्या ताऱ्यांच्या शोधासाठी भारताचं पाऊल
रमन रिसर्च इन्स्टिट्यूटनं विकसित केलेला PRATUSH (Probing ReionizATion of the Universe using Signal from Hydrogen) हा एक रेडिओमीटर पेलोड आहे.विश्वाच्या निर्मितीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळात, जेव्हा पहिल्यांदा तारे आणि दीर्घिका (गॅलेक्सीज) तयार झाल्या त्याच्या 'कॉस्मिक डॉन' चा अभ्यास करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. या दुर्बिणीद्वारे, हायड्रोजन अणूंद्वारे उत्सर्जित होणाऱ्या दुर्बल '21-सेमी सिग्नल' चा शोध घेतला जाणार आहे.
पृथ्वीवरील अडथळे टाळण्यासाठी चंद्रावर मोहीम
पृथ्वीवरून या 21-सेमी सिग्नलचं निरीक्षण करणं अत्यंत कठीण आहे, कारण पृथ्वीच्या वातावरणातील आयन आणि विविध रेडिओ फ्रिक्वेन्सींचा अडथळा असतो. एफएम ट्रान्समिशन सारख्या मानवनिर्मित आवाजामुळं हे दुर्बल सिग्नल दाबले जातात. म्हणूनच, PRATUSH ला चंद्राच्या अशा मागील बाजूच्या कक्षेत स्थापित केलं जाईल, जिथं पृथ्वीवरील कोणताही रेडिओ अडथळा नसतो. हे ठिकाण सौरमालेतील सर्वात शांत रेडिओ-क्षेत्रांपैकी एक मानलं जातं.
PRATUSH: तंत्रज्ञानाचा चमत्कार
PRATUSH पेलोडच्या डिजिटल रिसीव्हर प्रणालीचे नियंत्रण एका कॉम्पॅक्ट सिंगल-बोर्ड संगणकाद्वारे (SBC) केलं जाईल. हा संगणक रॅस्पबेरी पाय (Raspberry Pi) आधारित असून, त्याचं वजन आणि ऊर्जा वापर कमी करण्यासाठी खास डिझाइन केलं आहे. यामुळं अंतराळ मोहिमांसाठी आवश्यक असलेल्या आवश्यकता पूर्ण होतात. हे छोटं संगणक, रेडिओमीटरमधील अँटेना, रिसीव्हर आणि एफपीजीए (FPGA) चिप यांच्यात समन्वय साधतो, जेणेकरून वेगानं डेटा गोळा केला जातो. लॅब चाचण्यांमध्ये, या प्रणालीत अत्यंत कमी आवाजाच्या पातळीवरही दुर्बल सिग्नल ओळखण्याची क्षमता
आहे.
PRATUSH आणि PRATYUSH मधील फरक
PRATUSH या मोहिमेच्या नावावरून गोंधळ होऊ शकतो, कारण भारतात PRATYUSH नावाचा एक सुपरकंप्युटर (महा-संगणक) आधीच अस्तित्वात आहे. PRATYUSH : हा एक शक्तिशाली सुपरकंप्युटर आहे, जो हवामान आणि हवामान बदलांच्या अंदाजासाठी वापरला जातो. तो पुण्याच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरोलॉजीमध्ये (IITM) स्थापित आहे. PRATUSH: हे चंद्राच्या कक्षेत पाठवलं जाणारे रेडिओमीटर पेलोड आहे, जे विश्वाच्या प्रारंभिक काळाचा अभ्यास करेल.
लवकरच चंद्राच्या दिशेनं झेपवणार?
रमन रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि इस्रोच्या सहकार्यानं ही मोहीम लवकरच चंद्राच्या दिशेनं झेप घेईल, अशी अपेक्षा आहे. PRATUSH च्या यशामुळं विश्वाच्या इतिहासातील अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यात पहिल्या ताऱ्यांच्या निर्मितीचा समावेश आहे. यामुळं खगोलशास्त्र आणि मूलभूत विज्ञानाच्या क्षेत्रात क्रांती घडू शकते.
