सेमिकंडक्टर्स भारताच्या स्वावलंबनाचं नवं प्रतीक - ज्योतिरादित्य सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सेमिकंडक्टर्सची तुलना चरख्याशी करत भारताच्या स्वावलंबनाचं प्रतीक म्हणून सादर केलं. IMC 2025 मध्ये त्यांनी डिजिटल क्रांती आणि आत्मनिर्भर भारताच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला.
हैदराबाद : केंद्रीय दळणवळण आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत आयोजित इंडिया मोबाइल काँग्रेस (IMC) 2025 मध्ये सेमिकंडक्टर्सची तुलना 'चरख्याशी' केली. त्यांनी सांगितलं की, ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यलढ्यात चरखा स्वदेशी आणि स्वावलंबनाचं प्रतीक होतं, त्याचप्रमाणे आज सेमिकंडक्टर्स भारताच्या आधुनिक स्वावलंबनाच्या प्रवासाचं प्रतीक बनलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत डिजिटल आणि दूरसंचार क्षेत्रात वेगानं प्रगती करत आहे. या कार्यक्रमात सिंधिया यांनी भारताच्या तंत्रज्ञान क्रांतीबद्दल आणि 'आत्मनिर्भर भारत'च्या दिशेनं होणाऱ्या प्रगतीबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2025
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2025 मध्ये सांगितलं की, भारत आज तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक पातळीवर आघाडी घेत आहे. सेमिकंडक्टर्स हे भारताच्या स्वावलंबनाचं नवं प्रतीक बनलं आहेत. त्यांनी चरख्याशी केलेली तुलना भारताच्या स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकते. त्यांनी नमूद केलं की, भारतात स्टार्टअप विश्वचषकाचं आयोजन होत आहे, ज्यामध्ये 500 कंपन्या निधीसाठी स्पर्धा करतील. याशिवाय, भारत 'DSS क्रांती' म्हणजेच 'डिझायनिंग इन इंडिया, सॉल्व्हिंग फॉर इंडिया आणि स्केलिंग फ्रॉम इंडिया' अनुभवत आहे.
तंत्रज्ञान क्रांतीवर भर
सिंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील तंत्रज्ञान क्रांतीवर भर दिला. त्यांनी भारताच्या प्रगतीचे चार आधारस्तंभ सांगितले - लोकशाही, लोकसंख्या, डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोन आणि वितरण (4D सिस्टीम). या चार स्तंभांमुळं भारत दूरसंचार आणि डिजिटल क्षेत्रात जागतिक स्तरावर नाव कमावत आहे. उत्पादन प्रोत्साहन योजना (PLI) अंतर्गत भारतानं सेमिकंडक्टर उत्पादनात 91,000 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे, ज्यामुळं 'आत्मनिर्भर भारत'च्या दिशेनं मोठं पाऊल पडलं आहे.
99.9 टक्के जिल्ह्यांमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी
सिंधिया यांनी भारताच्या 5G कनेक्टिव्हिटीच्या प्रगतीबद्दलही माहिती दिली. आज भारतातील 99.9 टक्के जिल्ह्यांमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे. याशिवाय, भारतात डेटा दर जगातील सर्वात कमी म्हणजेच फक्त 9.11 रुपये प्रति जीबी इतके आहेत. भारतानं 6G तंत्रज्ञानाच्या दिशेनंही प्रगती सुरू केली आहे. 'भारत 6G अलायन्स'च्या माध्यमातून भारत जागतिक पेटंट्सच्या 10 टक्के हिस्सा मिळवण्याच्या मार्गावर आहे.
भारतात 94.4 कोटी इंटरनेट ग्राहक
भारतात आज 120 कोटी मोबाइल ग्राहक आहेत, जे जागतिक मोबाइल लोकसंख्येच्या 20 टक्के हिस्सा आहे. तसंच, 6 कोटी ब्रॉडबँड वापरकर्त्यांपासून भारत 94.4 कोटी इंटरनेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचला आहे. सिंधिया यांनी सांगितलं की, भारत केवळ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत नाही, तर नवाचार, परवडणारी किंमत आणि समावेशकतेमुळं जागतिक डिजिटल परिवर्तनाचं नेतृत्व करत आहे.
IMC 2025
IMC 2025 मध्ये सिंधिया यांनी भारताच्या डिजिटल आणि दूरसंचार क्षेत्रातील प्रगतीला जागतिक उदाहरण म्हणून सादर केलं. भारतानं तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वावलंबन, नवाचार आणि समावेशकता यांचा आदर्श निर्माण केला आहे. सेमिकंडक्टर्सच्या उत्पादनापासून 6G तंत्रज्ञानापर्यंत भारतानं आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.
