हैदराबाद : भारत 23 ऑगस्ट रोजी दुसरा राष्ट्रीय अंतराळ दिन साजरा करत आहे. चांद्रयान ३ च्या विक्रम लँडरनं 23 ऑगस्ट 2023 रोजी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग केलं होतं. यानिमित्तानं अंतराळ दिन साजरा करण्यात येतो. भारत हा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यान उतरविणारा एकमेव देश ठरला होता. इस्रोच्या या ऐतिहासिक यशानं भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाची ताकद जगाला दाखवली आहे. यंदा, इस्रोनं भारतीय अंतराळवीराला आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर पाठवून आणखी एक मैलाचा दगड गाठला आहे.
भारत 23 ऑगस्ट 2025 रोजी आपला दुसरा राष्ट्रीय अंतराळ दिन साजरा करत आहे. हा दिवस चांद्रयान 3 मोहिमेतील विक्रम लँडरच्या चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी सॉफ्ट लँडिंगच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. 23 ऑगस्ट 2023 रोजी केलेल्या प्रराक्रमाचा भारतानं अंतराळ क्षेत्रात एक नवा इतिहास रचला आहे. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यान उतरविणारा भारत हा पहिला आणि एकमेव देश ठरला. या यशानं भारताच्या अंतराळ संशोधनाची क्षमता आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती जगासमोर आली.
10 वर्षांत इस्रोची प्रगती
इस्रोनं यंदा आणखी एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला यांना आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर पाठवून सुरक्षितपणे परत आणलंय. इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी 21 ऑगस्ट रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, “गेल्या 10 वर्षांत इस्रोनं अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. 2015 ते 2025 या कालावधीत पूर्ण झालेल्या मोहिमांची संख्या 2005 ते 2015 च्या तुलनेत दुप्पट आहे. गेल्या सहा महिन्यांत तीन महत्त्वाच्या मोहिमा यशस्वी झाल्या आहेत.”
इस्रोच्या आगामी मोहिमा
इस्रो आपल्या अंतराळ कार्यक्रमाचा विस्तार करत आहे. गगनयान, चांद्रयान4, शुक्र ऑर्बिटर मोहीम आणि भारतीय अंतराळ स्थानक (BAS) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे.
गगनयान मोहीम
गगनयान कार्यक्रमाला डिसेंबर 2018 मध्ये मंजुरी मिळाली. याअंतर्गत मानवी अंतराळ उड्डाणे लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) मध्ये करण्याचं उद्दिष्ट आहे. 2026 पर्यंत चार मोहिमा नियोजित असून, डिसेंबर 2028 पर्यंत अंतराळ स्थानकासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणखी चार मोहिमा राबविल्या जाणार आहेत. इस्रोच्या अध्यक्षांनी यावर्षी डिसेंबरमध्ये पहिली चाचणी मोहीम यशस्वी होईल, असं सांगितलं.
चांद्रयान 4 मोहीम
चांद्रयान 4 मोहीम चंद्रावर यशस्वी लँडिंगनंतर पृथ्वीवर परत येण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करेल. यामध्ये चंद्रावरील नमुने गोळा करून त्यांचे पृथ्वीवर विश्लेषण केलं जाईल. ही मोहीम 14 सप्टेंबर 2024 रोजी मंजूर झाली असून, 36 महिन्यांत पूर्ण होईल. यात उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचा मोठा सहभाग असेल.
शुक्र ऑर्बिटर मोहीम
शुक्र ऑर्बिटर मोहीम (VOM) भारताच्या ग्रह संशोधनात नवं पाऊल ठरेल. ही मोहीम मार्च 2028 मध्ये प्रक्षेपित होईल. शुक्राच्या पृष्ठभाग, वातावरण आणि सूर्याच्या प्रभावाचा अभ्यास करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. यामुळं शुक्र आणि पृथ्वीच्या उत्क्रांतीबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती मिळेल.
भारतीय अंतराळ स्थानक (BAS)
भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या पहिल्या मॉड्यूलचं बांधकाम (BAS-1) गगनयान कार्यक्रमाचा विस्तार आहे. यामुळं सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण आधारित संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळेल. यासाठी अतिरिक्त मोहिमा आणि हार्डवेअर विकसित केलं जाईल. या मोहिमांमुळं भारताचे अंतराळ संशोधनातील स्थान अधिक बळकट होईल आणि तंत्रज्ञान विकासाला नवे दिशा मिळेल.
चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लँडिंग
23 ऑगस्ट 2025 हा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे. आज भारत आपला दुसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिन साजरा करत आहे. दोन वर्षांपूर्वी, 23 ऑगस्ट 2023 रोजी, भारतानं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लँडिंग करून इतिहास रचला होता. यामुळं भारत हा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पोहोचणारा पहिला देश ठरला आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावर यान उतरवणारा चौथा देश बनला. या ऐतिहासिक यशाला कायम स्मरणात ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 ऑगस्ट हा ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिन’ म्हणून घोषित केला. या वर्षीच्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिनाची थीम आहे, “विकसित भारत 2047 साठी अंतराळ तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोगांचा उपयोग”. या थीमद्वारे भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील प्रगती आणि विकसित भारताच्या स्वप्नाला गती देण्याचे उद्दिष्ट अधोरेखित होतं. संपूर्ण देशभरात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) तर्फे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं.
भारताच्या अंतराळ प्रवासाचा इतिहास
भारताच्या अंतराळ प्रवासाची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या 12 वर्षांनी, म्हणजेच 1962 मध्ये झाली. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च’ (INCOSPAR) ची स्थापना केली, ज्याचं नेतृत्व डॉ. विक्रम साराभाई यांनी केलं. 21 नोव्हेंबर 1963 रोजी केरळमधील थुंबा येथून भारतानं पहिला साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित केलं. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 1969 रोजी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ची स्थापना झाली. 1972 मध्ये स्पेस कमिशन आणि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसची निर्मिती झाली. 19 एप्रिल 1975 रोजी भारतानं आपला पहिला उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ सोव्हिएत रॉकेटद्वारे यशस्वीपणे प्रक्षेपित केला. याच वर्षी नासाच्या सहकार्यानं ‘SITE’ प्रकल्प पूर्ण करून भारतात दूरदर्शन प्रसारणाला सुरुवात झाली.
राकेश शर्मा
1984 मध्ये राकेश शर्मा यांनी सोव्हिएत अंतराळयान ‘सोयुझ टी-11’ मधून अंतराळात प्रवास करून पहिले भारतीय अंतराळवीर होण्याचा मान मिळवला. 2008 मध्ये ‘चांद्रयान-1’ मिशननं चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश करून भारताला चंद्राच्या कक्षेत उपग्रह पाठवणारा पाचवा देश बनवलं. 5 नोव्हेंबर 2013 रोजी भारतानं ‘मंगलयान’ अवघ्या 450 कोटी रुपयांत यशस्वीपणे मंगळाच्या कक्षेत पाठवलं आणि पहिल्याच प्रयत्नात मंगळावर पोहोचणारा पहिला देश ठरला. 15 फेब्रुवारी 2017 रोजी इस्रोनं एकाच वेळी 104 उपग्रह प्रक्षेपित करून जागतिक विक्रम नोंदवला.
चांद्रयान-2
2019 मध्ये ‘चांद्रयान-2’ मिशन चंद्राच्या कक्षेत यशस्वी झाले, परंतु लँडरचा संपर्क तुटल्यानं ते अपूर्ण राहिलं. मात्र, 2023 मध्ये ‘चांद्रयान-3’ मिशननं 23 ऑगस्ट रोजी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लँडिंग करून भारताचा झेंडा फडकवला. यामुळं भारतानं अंतराळ क्षेत्रात एक नवा अध्याय लिहिला. या यशानंतर 23 ऑगस्ट हा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिन म्हणून साजरा होऊ लागला. या वर्षी देशभरात गेल्या एका महिन्यापासून विविध कार्यक्रम, प्रदर्शने आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवले जात आहेत. यामुळं तरुणांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाविषयी उत्साह वाढत आहे.
