भारतात पहिल्या स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिपचं लवकरच होणार लोकार्पण - पंतप्रधान - PM MODI SPEECH TODAY

भारतात निर्मित पहिली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लवकरच बाजारात येणार आहे. सध्या सहा सेमीकंडक्टर युनिट्स कार्यरत असून, चार नवीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळालीय.

Published : August 15, 2025 at 1:02 PM IST

हैदराबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 79व्या स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून मोठी घोषणा केलीय. यावर्षीच्या अखेरीस भारतात निर्मित पहिली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बाजारात येईल, असं त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं आहे. सहा सेमीकंडक्टर युनिट्स आधीच कार्यरत असून, चार नवीन युनिट्सना मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांमुळं भारत अणुऊर्जा, सौरऊर्जा आणि हायड्रोजनसह स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे, तसंच सेमीकंडक्टर क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आपलं स्थान मजबूत करत आहे, असं देखील ते म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं की, भारतात सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील विचार 50-60 वर्षांपूर्वी सुरू झाला होता, परंतु तो कागदोपत्रीच अडकला. यामुळं भारत मागं पडला, तर इतर देशांनी या तंत्रज्ञानात प्रभुत्व मिळवलं. “आज सेमीकंडक्टर ही जगाची ताकद बनली आहे, पण भारतात हा विचार दशकांपूर्वीच थांबला,” असं मोदी म्हणाले.

आता भारत मिशन मोडमध्ये सेमीकंडक्टर क्षेत्रात प्रगती करत आहे.सेमीकंडक्टर हे मोबाइल, संगणक, घरगुती उपकरणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महत्त्वाचे घटक आहेत. भारताची सेमीकंडक्टर बाजारपेठ 2024-25 मध्ये 45-50 अब्ज डॉलर होती, जी 2030 पर्यंत 100-110 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नुकतीच चार नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी दिली, ज्यात एकूण 4,594 कोटींची गुंतवणूक होईल. यामध्ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांमध्ये प्रकल्प उभारले जातील.

यापैकी एक प्रकल्प 3D ग्लास सोल्युशन्सचा आहे, ज्याला इंटेल, लॉकहीड मार्टिन आणि अॅप्लाइड मटेरियल्स यांचा पाठिंबा आहे. हा 1,943 कोटींचा प्रकल्प 5 कोटी युनिट्सची वार्षिक निर्मिती क्षमता असेल. हा इंटेलसह वैयक्तिक संगणक चिप निर्मितीशी संबंधित पहिला प्रकल्प आहे. दुसरा प्रकल्प, SiCsem चा, भुवनेश्वर येथे सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्ससाठी 2,066 कोटींच्या गुंतवणुकीसह उभारला जाईल, ज्याची वार्षिक क्षमता 9.6 कोटी चिप्सची असेल. आंध्र प्रदेशात अॅडव्हान्स्ड सिस्टम इन पॅकेज टेक्नॉलॉजीज 468 कोटींच्या गुंतवणुकीसह 9.6 कोटी चिप्स निर्मितीचा प्रकल्प उभारेल. तसंच, पंजाबमध्ये CDIL कंपनी 117 कोटींच्या गुंतवणुकीसह 15.8 कोटी युनिट्स क्षमतेचा प्रकल्प उभारणार आहे.

या नवीन प्रकल्पांमुळं भारतातील सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची संख्या 10 झाली असून, एकूण गुंतवणूक सुमारे 1.6 लाख कोटी रुपये आहे. यामध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तैवानच्या PSMC सोबत 91,000 कोटींचा वेफर निर्मिती प्रकल्प, मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीचा 22,516 कोटींचा प्रकल्प, आणि CG पॉवर, टाटा सेमीकंडक्टर, केन्स सेमिकॉन आणि HCL-फॉक्सकॉन यांच्या चिप पॅकेजिंग प्रकल्पांचा समावेश आहे.

