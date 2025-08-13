हैदराबाद : भारत 15 ऑगस्ट 2025 रोजी आपला 79 वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहानं साजरा करणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे, यंदाही दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर भव्य समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. या समारंभाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तिरंगा फडकवून होईल, त्यानंतर ते राष्ट्राला संबोधित करतील. हा कार्यक्रम दूरदर्शन आणि यूट्यूबवर थेट प्रक्षेपित होईल, परंतु अनेकांना लाल किल्ल्यावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून हा सोहळा अनुभवायचा आहे. यंदा ऑनलाइन तिकीट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध आहे, ज्यामुळं तुम्ही सहजपणे या ऐतिहासिक क्षणाचा भाग बनू शकता. यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाची थीम काय आहे?, तिकिटं कसं बुक कराल? चला, जाणून घेऊया या बातमीतून...
15 ऑगस्ट 2025
भारताचा स्वातंत्र्य दिन हा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. यंदा 15 ऑगस्ट 2025 रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिरंगा फडकावतील आणि राष्ट्राला उद्देशून भाषण करतील. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी तिकिटं ऑफलाइन आणि ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीनं उपलब्ध आहेत. ऑफलाइन तिकिटं मिळवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयानं उघडलेल्या काउंटरचा वापर करावा लागणार आहे. मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर तुम्हाला टिकिटं उपलब्ध मिळू शकतील.
ऑनलाइन तिकिटं कसं बुक करावं
ऑनलाइन तिकिटं बुक करण्यासाठी तुम्हाला e-invitations.mod.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. 13 ऑगस्टपासून तिकीट बुकिंग सुरू झालं आहे. वेबसाइटवर गेल्यावर “स्वातंत्र्य दिन 2025 तिकीट बुकिंग” हा पर्याय निवडा. त्यानंतर तुमचा मोबाइल नंबर टाका आणि कॅप्चा कोड भरून OTP मिळवा. OTP टाकल्यानंतर, तुम्हाला हव्या असलेल्या तिकिटांची संख्या निवडा. पडताळणीसाठी आधार कार्ड किंवा इतर वैध ओळखपत्र अपलोड करावे लागेल. यानंतर तुम्ही जनरल (20 रुपये), स्टँडर्ड (100 रुपये) किंवा प्रीमियम (500 रुपये) या तिकीट श्रेणींपैकी एक निवडू शकता. पेमेंट डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा UPI द्वारे करा. पेमेंट पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला ई-तिकीट डाउनलोड करण्याची लिंक मिळेल. या तिकिटावर QR कोड आणि आसन व्यवस्थेची माहिती असेल, जी तुम्हाला प्रवेशद्वारावर दाखवावी लागेल.
स्वातंत्र्य दिन 2025 थीम
MyGov वेबसाइटनुसार, यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाची थीम आहे “स्वातंत्र्याचा सन्मान, भविष्याची प्रेरणा”. या थीममध्ये देशभक्ती आणि राष्ट्रीय एकता वाढवण्याचं उदिष्ट्ये ठेवण्यात आलं आहे. कार्यक्रम सकाळी 6:20 वाजता एनसीसी आणि माय भारत स्वयंसेवक आणि गार्ड ऑफ ऑनरच्या तयारीनं सुरू होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी 7:10 वाजता लाहोरी गेट येथे पोहोचतील. गार्ड ऑफ ऑनरची पाहणी केल्यानंतर, पंतप्रधान तिरंगा फडकावतील.त्यानंतर राष्ट्रगीत होईल. यानंतर 21 तोफांची सलामी दिली जाईल आणि भारतीय हवाई दलाची हेलिकॉप्टर्स उपस्थितांवर फुलांचा वर्षाव करतील. पंतप्रधानांचं राष्ट्राला संबोधन झाल्यानंतर, एनसीसी आणि माय भारत स्वयंसेवक फुगे सोडून कार्यक्रमाचा समारोप करतील.
स्वातंत्र्य दिन 2025 हा भारताच्या गौरवशाली इतिहासाचा आणि उज्ज्वल भविष्याचा उत्सव आहे. लाल किल्ल्यावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून हा सोहळा अनुभवण्यासाठी आजच तुमचं तिकिटं बुक करा आणि या ऐतिहासिक क्षणाचा अनुभव घ्या...