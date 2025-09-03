हैदराबाद : ह्युंदाई कंपनीनं 2025 मध्ये आपल्या कॉम्पॅक्ट आणि मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये दोन शक्तिशाली ह्युंदाई व्हेन्यू आणि ह्युंदाई क्रेटा पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. या दोन्ही SUV वेगवेगळ्या ग्राहकांना लक्षात घेऊन डिझाइन केल्या आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार कार खरेदी करण अगदी सोपं होतं. क्रेटा लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आरामदायी असून ती प्रीमियम वैशिष्ट्यांचा अनुभव देते, तर व्हेन्यू शहरातील रसत्यावर आकर्षक डिझाईन, अधुनिक वैशिष्ट्यांचा संगम आहे. चला, या दोन्ही SUV ची वैशिष्ट्याची तुलना करून जाणून घेऊया कोणती कार आहे दमदार?
Hyundai Venue Vs Hyundai Creta डिझाइन
ह्युंदाई क्रेटाचं डिझाइन आकर्षक आहे. या कारचं रुंद पॅरामेट्रिक ग्रिल, स्लिम LED हेडलाइट्स आणि व्हील आर्चेस तीला आलिशान आणि शक्तिशाली लूक देतात. क्रेटाच्या आत मोठी प्रशस्त जागा,लेग रूम, हेडरूम आणि मोठी बूट स्पेस मिळते, ज्यामुळं ही कार कुटुंबीयांसाठी आणि लांबच्या रोड ट्रिपसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. क्रेटाचं डिझाइन स्टाइल आणि कार्यक्षमतेचा सुंदर मेळ असून ग्राहकांना आकर्षित करतं. दुसरीकडं, ह्युंदाई व्हेन्यू स्पोर्टी आणि कॉम्पॅक्ट डिझाइनसह येते.तीचे स्प्लिट-टाइप LED लाइट्स अतिशय सुंदर दिसतात. व्हेन्यूचं आतील डिझाइन अतिशय दर्जेदार मटेरियल्सनं सुसज्ज आहे, परंतु क्रेटाच्या तुलनेत या गाडीत जागा थोडी कमी मिळते. बूट स्पेस आणि मागील सीटची जागा छोट्या कुटुंबांसाठी पुरेशी आहे.
Hyundai Venue Vs Hyundai Creta मायलेज
क्रेटा आणि व्हेन्यू दोन्ही पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्यायांसह येतात. क्रेटा आरामदायी ड्रायव्हिंग, सुधारित सस्पेंशन लांबच्या प्रवासासाठी आदर्श आहे. दुसरीकडं, व्हेन्यू इंधन-कार्यक्षम असून ती मायलेजच्या बाबतीतही पुढं आहे. क्रेटा आरामावर भर देते, तर व्हेन्यू गती आणि इंधन बचतीसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
Hyundai Venue Vs Hyundai Creta वैशिष्ट्ये
क्रेटामध्ये लेव्हल 2 ADAS, ड्युअल 10.25-इंच डिस्प्ले, व्हेंटिलेटेड सीट्स, अॅम्बियंट लाइटिंग आणि सनरूफ मिळतो. या गाडीतील सुरक्षितता आणि लक्झरी वैशिष्ट्ये क्रेटाला प्रीमियम SUV बनवतात. व्हेन्यूमध्ये देखील आधुनिक वैशिष्ट्ये मिळतात.डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार फीचर्स, रिस्पॉन्सिव्ह टचस्क्रीन आणि उच्च ट्रिम्समध्ये सनरूफ यात मिळतो. व्हेन्यू आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि परवडण्याजोग्या किंमती यांचा समतोल राखते.
Hyundai Venue Vs Hyundai Creta किंमत
ह्युंदाई व्हेन्यू 2025 ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 7 ते 9 लाख (एक्स-शोरूम) आहे, ज्यामुळं ती पहिल्यांदा कार खरेदी करणाऱ्या कुटुंबांसाठी योग्य आहे. ह्युंदाई क्रेटा 2025 ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 10 ते 15 लाख आहे. या गाडीत तुम्हाला अधिक स्पेस, आराम आणि प्रीमियम ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतोय.
ह्युंदाई व्हेन्यू Vs ह्युंदाई क्रेटा
ह्युंदाई व्हेन्यू आणि क्रेटा दोन्ही आपापल्या सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट पर्याय आहेत. व्हेन्यू किंमतीत योग्य प्रीमियम फीचर ऑफर करते, तर क्रेटा अधुनिक फीचर आणि लांबच्या प्रवासासाठी उत्तम पर्याय आहे. तुमच्या गरजा आणि बजेटनुसार तुम्ही या दोन्हीपैकी एक कार खरेदी करून प्रवासाचा आनंद गेऊ शकता.
