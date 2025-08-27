हैदराबाद : भारतात मायक्रो-एसयूव्ही सेगमेंट सध्या प्रचंड लोकप्रियता मिळवत आहे. या सेगमेंटमध्ये टाटा पंच ( Tata Punch ) आणि ह्युंदाई एक्स्टर (Hyundai Exter) हे दोन बलाढ्य पर्याय ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत. स्टायलिश डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि बजेटला अनुकूल किंमतीमुळं हे दोन्ही वाहने ग्राहकांना आकर्षित करतात. टाटा पंचनं आपल्या लॉंचपासूनच या सेगमेंटमध्ये आपलं स्थान निर्माण केलं आहे, तर अलीकडेच लॉंच झालेल्या ह्युंदाई एक्स्टरनं (Tata Punch vs Hyundai Exter) आपल्या टेक्नॉलॉजी आणि फीचर्सच्या जोरावर बाजारात हजेरी लावली आहे. या दोन्ही गाड्यांपैकी कोणती गाडी अधिक किफायतशीर आहे, चाला जाणून घेऊया या बातमीतून...
डिझाइन आणि रस्त्यावरील उपस्थिती
Tata Punch आपल्या दणकट आणि आकर्षक डिझाइनसह खऱ्या अर्थानं एसयूव्हीला लूक देतो. उंच ग्राउंड क्लीयरन्स, रुंद ग्रिल, स्प्लिट हेडलॅम्प्स आणि मोठ्या अलॉय व्हील्समुळं ही गाडी रस्त्यावर लक्ष वेधते. याउलट, ह्युंदाई एक्स्टरचं डिझाइन आधुनिक आणि तरुणाईला आकर्षित करणारे आहे. एच-आकाराचे एलईडी डीआरएल, स्टायलिश अलॉय व्हील्स आणि चपखल रंगसंगती यामुळं एक्स्टर तरुण पिढीला भावते. पंचचा लूक अधिक मजबूत आहे, तर एक्स्टरचा लूक ट्रेंडी आणि भविष्यकालीन आहे.
इंटीरियर आणि फीचर्स
Hyundai Exter चं इंटीरियर फीचर्सच्या बाबतीत पंचपेक्षा एक पाऊल पुढं आहे. 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग आणि फॅक्टरी-फिटेड डॅशकॅमसारखी सुविधा या सेगमेंटमध्ये एक्स्टरला वेगळी ओळख देतात. टाटा पंचमध्ये देखील प्रीमियम केबिन, पुरेशी जागा, सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि 7-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे, जी अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले सपोर्ट करते. मात्र, फीचर्सच्या बाबतीत एक्स्टर थोडी बाजी मारते.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
टाटा पंच आणि ह्युंदाई एक्स्टर दोन्ही 1.2-लिटर पेट्रोल इंजिनसह येतात. पंच 86 पीएस पॉवर जनरेट करते, तर एक्स्टर 83 पीएस पॉवर देते, (Tata Punch vs Hyundai Exter) परंतु एक्स्टरचा परफॉर्मन्स अधिक रिफाइंड आहे. दोन्ही गाड्यांमध्ये मॅन्युअल आणि एएमटी गिअरबॉक्स पर्याय उपलब्ध आहेत. एक्स्टरचा सीएनजी पर्याय इंधन कार्यक्षमतेसह कमी खर्चात प्रवासाचा अनुभव देतो, जो सामान्य ग्राहकांसाठी फायदेशीर आहे. दुसरीकडं, पंचचं रग्ड सस्पेंशन आणि खराब रस्त्यांवरील स्थिरता यामुळं ती अधिक एसयूव्ही-लूक अनुभव देते.
सुरक्षा
सुरक्षेच्या बाबतीत टाटा पंचनं ग्लोबल एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार रेटिंग मिळवून आपली श्रेष्ठता सिद्ध केली आहे. ह्युंदाई एक्स्टर सर्व व्हेरिएंट्समध्ये सहा एअरबॅग्स स्टँडर्ड ऑफर करते, ज्यामुळं सुरक्षा-केंद्रित ग्राहकांना आकर्षित करते. दोन्ही गाड्या सुरक्षेच्या बाबतीत उत्तम आहेत, परंतु पंचचं सिद्ध झालेलं क्रॅश टेस्ट रेटिंग त्याला थोडी सरशी मिळवून देतं.
टाटा पंच आणि ह्युंदाई एक्स्टर या दोन्ही मायक्रो-एसयूव्ही सेगमेंटमधील उत्तम पर्याय (Tata Punch vs Hyundai Exter) आहेत. टाटा पंच शहरातील आणि खराब रस्त्यांवरील ड्रायव्हिंगसाठी मजबूत, सुरक्षित आणि स्थिर पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम आहे. दुसरीकडं, ह्युंदाई एक्स्टर आधुनिक फीचर्स, ट्रेंडी डिझाइन आणि सीएनजी पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी योग्य आहे.
