ETV Bharat / technology

Hyundai Creta SUV नाईट एडिशन लॉन्च, काय आहेत फिचर? जाणून घ्या - Hyundai Creta Knight Edition

S(O) IVT 16,00,800

SX (O) MT 17,42,200

SX (O) IVT 18,88,200

1.5l U2 CRDi Diesel S(O) MT 16,08,100

S(O) AT 17,58,100

SX (O) MT 18,99,600

SX (O) AT 20,14,800

Note: Here 'MT' stands for manual transmission and 'AT' stands for automatic transmission.

हे वाचलंत का :