ह्युंदाई क्रेटा किंग, किंग नाइट आणि किंग लिमिटेड एडिशन भारतात लाँच - HYUNDAI CRETA ELECTRIC NEW VARIANTS

ह्युंदाईनं भारतीय बाजारात क्रेटा इलेक्ट्रिकच्या नव्या व्हेरिएंट्स ह्युंदाई क्रेटा किंग, किंग नाइट आणि किंग लिमिटेड एडिशन भारतात लाँच केल्या आहेत.

Hyundai Creta King
ह्युंदाई क्रेटा किंग (Hyundai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 10:29 AM IST

हैदराबाद : ह्युंदाईनं भारतीय बाजारपेठेत आपल्या लोकप्रिय क्रेटा एसयूव्हीच्या नव्या आवृत्त्या लॉंच (Hyundai Creta Electric New Variants) केल्या आहेत.यात क्रेटा किंग, क्रेटा किंग नाइट आणि क्रेटा किंग लिमिटेड एडिशन्सचा समावेश आहे. यानंतर, कंपनीनं क्रेटा इलेक्ट्रिकच्या श्रेणीत तीन नवीन व्हेरिएंट्स - एक्सलन्स (42 kWh), क्रेटा इलेक्ट्रिक एक्झिक्युटिव्ह टेक (42 kWh) आणि क्रेटा इलेक्ट्रिक एक्झिक्युटिव्ह (O) (51.4 kWh) - सादर केल्या आहेत.

Hyundai Creta King, King Knight, and King Limited Edition
ह्युंदाई क्रेटा (Hyundai)

'हे नवीन व्हेरिएंट्स "आधुनिक ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी" डिझाइन केल्या आहेत. यासह, नवीन रंग पर्याय आणि अत्याधुनिक फीचर्ससह क्रेटा इलेक्ट्रिक आता अधिक आकर्षक बनली आहे.- ह्युंदाई

Hyundai Creta King, King Knight, and King Limited Edition
ह्युंदाई क्रेटा (Hyundai)

बॅटरी पॅक
ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकच्या नव्या व्हेरिएंट्समध्ये दोन बॅटरी पॅक पर्याय उपलब्ध आहेत. एक्सलन्स आणि एक्झिक्युटिव्ह टेक व्हेरिएंट्समध्ये 42 kWh बॅटरी पॅक आहे, जे 420 किमीची रेंज देते, तर एक्झिक्युटिव्ह (O) व्हेरिएंटमध्ये 51.4 kWh बॅटरी पॅक आहे, जे 510 किमीची प्रभावी रेंज प्रदान करते. यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य पर्याय निवडता येईल. सर्व व्हेरिएंट्समध्ये वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे, जी वायर्ड-टू-वायरलेस सिस्टमद्वारे कार्य करते. याशिवाय, टॉप व्हेरिएंट्समध्ये डॅशकॅम आणि रीअर वायरलेस चार्जरसारख्या प्रीमियम सुविधा मिळतात.

Hyundai Creta King, King Knight, and King Limited Edition
ह्युंदाई क्रेटा (Hyundai)

एक्सलन्स व्हेरिएंटची खास वैशिष्ट्ये
एक्सलन्स व्हेरिएंटमध्ये लेव्हल 2 ADAS (ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम), डॅशकॅम, सराउंड व्ह्यू मॉनिटर (SVM), फ्रंट पार्किंग सेन्सर, टेलिमॅटिक स्विचेससह इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, रीअर वायरलेस चार्जर, मेमरी फंक्शनसह इलेक्ट्रिक 8-वे अॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, पॅसेंजरसाठी इलेक्ट्रिक अॅडजस्टेबल सीट (मेमरी फंक्शनशिवाय), लेदर सीट्स, फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, आयटी डिव्हाइस होल्डरसह फोल्डेबल सीटबॅक टेबल आणि रेन सेन्सिंग वायपर्स यासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. या वैशिष्ट्यांमुळं प्रवास अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी होतो.

Hyundai Creta King, King Knight, and King Limited Edition
ह्युंदाई क्रेटा (Hyundai)

एक्झिक्युटिव्ह टेक आणि एक्झिक्युटिव्ह (O) व्हेरिएंट्स
एक्झिक्युटिव्ह टेक (42 kWh) व्हेरिएंटमध्ये व्हॉइस-ॲक्टिव्हेटेड पॅनोरॅमिक सनरूफ, इको-लेदर अपहोल्स्ट्री, कूल्ड फ्रंट सीट्स आणि रीअर विंडोसाठी सनशेड यासारख्या सुविधा मिळतात. दुसरीकडं, एक्झिक्युटिव्ह (O) (51.4 kWh) व्हेरिएंटमध्ये विस्तारित रेंजसह इंटेलिजेंट पॅनोरॅमिक सनरूफसारख्या हाय-एंड सुविधांचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं हा व्हेरिएंट प्रीमियम आणि तंत्रज्ञान-प्रेमी ग्राहकांसाठी आदर्श आहे.

Hyundai Creta King, King Knight, and King Limited Edition
ह्युंदाई क्रेटा (Hyundai)

नवीन रंग पर्याय
ह्युंदाईनं क्रेटा इलेक्ट्रिकसाठी दोन नवीन रंग पर्याय सादर केले आहेत - मॅट ब्लॅक आणि शॅडो ग्रे. हे रंग या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीला अधिक स्टायलिश आणि आधुनिक लूक देतात, ज्यामुळं ती रस्त्यावर लक्षवेधी ठरते. ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकच्या नव्या व्हेरिएंट्सनं भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्पर्धेत कंपनीची स्थिती आणखी मजबूत केली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रीमियम सुविधा आणि आकर्षक डिझाइनसह, क्रेटा इलेक्ट्रिक आता पर्यावरणपूरक आणि तंत्रज्ञान-प्रेमी ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय बनली आहे.

