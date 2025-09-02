हैदराबाद : भारतात CNG वाहनांची मागणी झपाट्यानं वाढतेय. CNG इतर इंधनाच्या तुलनेत कमी दरात मिळतं आणि ते पर्यावरणपूरक देखील आहे. त्यामुळं कमी दर आणि पर्यावरणीय फायदे यामुळं CNG वाहन निर्मितीकडं कंपन्यांचा कल वाढल्याचं दिसतंय. कॉम्पॅक्ट सेडान बाजारात ह्युंदाई ऑरा CNG आणि मारुती सुझुकी डिझायर CNG हे दोन प्रमुख पर्याय आहेत. दोन्ही गाड्या परवडणाऱ्या आणि उपयोगी आहेत, परंतु डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि कार्यक्षमतेत त्यांचं वेगळेपण आहे. या बातमी आपण दोन्ही गाड्यांमधील फरक काय आहे? खरेदीदारासाठी कोणता पर्याय उत्तम याची तुलना करणार आहोत.
Aura CNG vs Dzire CNG डिझाइन आणि लूक
ह्युंदाई ऑरा CNG स्पोर्टी लूक ऑफर करते. यात आकर्षक हेडलॅम्प्स, क्रोम अॅक्सेंट्स आणि आधुनिक फ्रंट प्रोफाइल आहे, जे नवीन आणि स्टायलिश सेडानची आवड असणाऱ्या ग्राहकांसाठी फायदेशी आहे. दुसरीकडं, मारुती डिझायर CNG फॅमिली खरेदीदारांना आकर्षित करते.
Aura CNG vs Dzire CNG इंटिरियर आणि वैशिष्ट्ये
ह्युंदाई ऑराच्या इंटिरियरमध्ये प्रीमियम अनुभव मिळतो. यात 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, क्रूझ कंट्रोल आणि सुसंस्कृत फिनिश आहे. यामुळं ड्रायव्हिंग अनुभव आधुनिक आणि आनंददायी होतो. दुसरीकडं, मारुती डिझायर CNG मध्ये प्रशस्त केबिन, आरामदायी सीट्स आणि उपयुक्त लेआउट आहे. यात 7 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड स्विचेस आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आहे. ऑरा आधुनिक ड्रायव्हिंग अनुभवावर भर देते, तर डिझायर साधेपणा आणि आरामाला प्राधान्य देते.
Aura CNG vs Dzire CNG इंजिन आणि मायलेज
ह्युंदाई ऑरा CNG मध्ये 1.2 लिटर इंजिन आहे, जे 68 bhp पॉवर देतं. ही गाडी सुमारे 28 किमी/किग्रॅ मायलेज देते. या गाडीचं इंजिन कार्यक्षमता आणि पॉवर डिलिव्हरी यांचा समतोल राखतं. मारुती डिझायर CNG मध्ये देखील 1.2 लिटर इंजिन आहे, परंतु ते 77 bhp पॉवर देतं आणि सुमारे 31 किमी/किग्रॅ मायलेज देतं. डिझायर इंधन बचतीवर अधिक लक्ष केंद्रित करतं, ज्यामुळे जास्त मायलेज हवं असणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा एक लोकप्रिय पर्याय आहे.
Aura CNG vs Dzire CNG किंमत
किंमतीच्या बाबतीत, दोन्ही गाड्यांची किंमत जवळपास सारखी आहे. ह्युंदाई ऑरा CNG ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 7.49 लाख आहे, जी आधुनिक डिझाइन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह येते. मारुती डिझायर CNG ची किंमत व्हेरिएंटनुसार बदलते. ही गाडी अधिक मायलेज आणि विश्वसनीयतेवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळं किफायतशीर आणि कौटुंबिक वापरासाठी योग्य पर्याय शोधणाऱ्यांना ती आवडते.
|वैशिष्ट्ये
|Hyundai Aura CNG
|Maruti Suzuki Dzire CNG
|डिझाइन
|स्पोर्टी लूक, आकर्षक हेडलॅम्प, क्रोम ॲक्सेंट, आधुनिक फ्रंट प्रोफाइल
|आकर्षक आणि आधुनिक बाह्य डिझाइन, एलईडी डीआरएल आणि एक विशिष्ट फ्रंट ग्रिल
|इंटिरियर वैशिष्ट्ये
|8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, क्रूझ कंट्रोल, प्रीमियम फिनिश
|7-इंच इन्फोटेनमेंट, स्टीअरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, प्रशस्त केबिन
|इंजिन
|1.2L, 68 bhp
|1.2L, 77 bhp
|मायलेज (अंदाजे)
|28 किमी/किग्रॅ
|31 किमी/किग्रॅ
|किंमत (सुरुवातीची)
|7.49 लाख
|तुलनात्मक (प्रकारानुसार बदलते)
Aura CNG vs Dzire CNG
ह्युंदाई ऑरा CNG आणि मारुती डिझायर CNG दोन्ही उत्कृष्ट कॉम्पॅक्ट सेडान आहेत. ऑरा स्टायलिश डिझाइन आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसाठी उत्तम आहे, तर डिझायर उत्कृष्ट मायलेज आणि विश्वसनीयतेसाठी ओळखली जाते. तुमच्या बजेट आणि गरजेनुसार तुम्ही यातील योग्य पर्याय खरेदी करू शकता. जर तुम्हाला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइन हवं असेल तर ऑराचा विचार तुम्ही करू शकता; आणि जर तुम्ही इंधन बचत आणि कौटुंबिक आरामाला प्राधान्य देत असाल तर डिझायर तुमच्यासाठी योग्य आहे.
हे वाचलंत का :