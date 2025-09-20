Hydrogen Technology : हायड्रोजन जगातील सर्वात स्वच्छ आणि हरित इंधन - इस्रोचं अध्यक्ष व्ही. नारायणन
बेंगळुरूत झालेल्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत इस्रोचं अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या (Hydrogen Technology) भारताच्या अंतराळ, वाहतूक आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनकारी भूमिकेवर प्रकाश टाकला.
Published : September 20, 2025 at 12:07 PM IST
हैदराबाद Hydrogen fuel : बेंगळुरू येथील अलायन्स युनिव्हर्सिटी आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित “हायड्रोजन इंधन तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील प्रवृत्ती” या राष्ट्रीय कार्यशाळेत इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीवर (Hydrogen Technology) प्रकाश टाकला. त्यांनी हायड्रोजनच्या स्वच्छ आणि हरित इंधन म्हणून महत्त्व अधोरेखित करत भारताच्या अंतराळ मोहिमा, वाहतूक आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील त्याची परिवर्तनकारी भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षिततेच्या आव्हानांवरही चर्चा केली.
व्ही. नारायणन यांनी सांगितलं की, हायड्रोजन हे जगातील सर्वात स्वच्छ आणि हरित इंधनांपैकी एक आहे, जे भारताच्या अंतराळ आणि ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती घडवू शकतं. “जगाला आज वाढत्या ऊर्जा मागणी आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत हायड्रोजन हे आशेचा किरण आहे,” असं ते म्हणाले. इस्रोनं 2010-11 मध्ये टाटा मोटर्ससोबत हायड्रोजन इंधन सेलवर चालणारी बस विकसित केली होती, तिची यशस्वीपणे चाचणी झालीय. जून 2025 मध्ये पाच हायड्रोजनवर चालणाऱ्या बसमुळं व्यावसायिक सेवा सुरू झालीय. याशिवाय, बीएचईएल आणि एनटीपीसी यासारख्या कंपन्या हायड्रोजन प्रणाली आणि गॅस टर्बाइन इंजिनांवर काम करत आहेत.
नारायणन यांनी हायड्रोजनच्या सुरक्षिततेच्या जोखमींवरही लक्ष वेधलं. “हायड्रोजनच्या ज्वाला रंगहीन आणि धोकादायक असतात. त्यामुळं हायड्रोजन सेन्सर्सची गती 3-4 सेकंदांवरून मिलिसेकंद स्तरावर आणण्याची गरज आहे,” असं ते म्हणाले. इस्रोच्या रॉकेट्समध्ये इंधन सेल अंतराळात यशस्वीपणे चाचणी केली असून, 20 किलोवॅट आवृत्ती सध्या चाचणीखाली आहे,” असं नारायणन यांनी सांगितलं. भविष्यातील मानवसहित अंतराळ मोहिमांसाठी इस्रो 60-70 टन प्रणोदक क्षमतेसह नवीन रॉकेट विकसित करत आहे, असं देखील त्यांनी बोलताना सांगितलं.
गगनयान मोहिमेबाबत बोलताना नारायणन म्हणाले, “ही भारताची मानवाला अंतराळात पाठवून सुरक्षितपणे परत आणण्याची मोहीम आहे. आम्ही 85% काम पूर्ण केले आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये ‘व्हायोमित्रा’ या ह्यूमनॉइड रोबोटसह पहिली मानवरहित मोहीम (G1) होईल. 2026 मध्ये आणखी दोन मानवरहित मोहिमा (G2 आणि G3) होतील, तर 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत पहिली मानवसहित मोहीम होईल.”
इस्रोच्या प्रक्षेपण खर्चाची किफायतशीरता अधोरेखित करताना नारायणन म्हणाले, “इस्रोनं 34 देशांसाठी 433 उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत. आमच्या प्रक्षेपण खर्चाची तुलना पंतप्रधानांनी मंगळ मोहिमेदरम्यान ऑटो रिक्षाच्या भाड्याशी केली होती.” पंतप्रधानांच्या 2030 पर्यंत दरवर्षी 50 अंतराळ प्रक्षेपणांचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी इस्रो पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.
