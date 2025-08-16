हैदराबाद : HTC कंपनीचा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्मार्ट चष्मा, HTC Vive Eagle, गुरुवारी लाँच करण्यात आला. हा स्मार्ट चष्मा इन-बिल्ट AI असिस्टंटसह येतो, जे Google च्या Gemini, OpenAI च्या GPT ला समर्थन देऊ शकतो. HTC Vive Eagle वापरकर्त्यांना व्हॉइस कमांडद्वारे संगीत ऐकण्याची, AI असिस्टंटला प्रश्न विचारण्याची, फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करण्याची आणि साइनबोर्ड आणि प्रतिमा भाषांतरित करण्याची परवानगी देतं.
HTC Vive Eagle AI स्मार्ट ग्लासेसची किंमत, उपलब्धता
HTC Vive Eagle ची किंमत NT$15,600 (अंदाजे 45,500 रुपये) आहे. सध्या तो फक्त तैवानमध्ये उपलब्ध आहे. वेबसाइटनुसार, हा चष्मा निवडक तैवान मोबाइल स्टोअरमधून खरेदी करता येईल. हे AI स्मार्ट ग्लासेस चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असून ज्यात बेरी, काळा, कॉफी आणि राखाडी रंगाचा समावेश आहे.
HTC Vive Eagle AI स्मार्ट ग्लासेसची वैशिष्ट्ये
HTC चा Vive Eagle हा एक वेफेरर-शैलीचा AI स्मार्ट ग्लासेस आहे. याचं लेन्ससह 48.8 ग्रॅम वजन असून लेन्सशिवाय 42.8 ग्रॅम वजन आहे. हे वेअरेबल स्नॅपड्रॅगन AR1 Gen 1 चिपसेटनं सुसज्ज आहे. हा चष्मा 4GB RAM आणि 32GB इनबिल्ट स्टोरेजसह जोडलेला आहे. या स्मार्ट ग्लासेसमध्ये एकच 12-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे, जो 3024 x 4032p रिझोल्यूशनमध्ये प्रतिमा कॅप्चर करतो. 30 फ्रेम्स प्रति सेकंद (fps) वेगानं 1512 x 2016p रिझोल्यूशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करतो. हे Zeiss UV400 प्रोटेक्शन लेन्ससह येतं.
ऑडिओ सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर, HTC Vive Eagle मध्ये एक बीमफॉर्मिंग मायक्रोफोन अॅरे आहे, ज्यामध्ये एकच दिशात्मक मायक्रोफोन आणि तीन सर्वदिशात्मक मायक्रोफोन आहेत. यात 2 ओपन-इअर स्टीरिओ स्पीकर्स देखील आहेत. डाव्या बाजूला, स्मार्ट ग्लासेसमध्ये एक LED देखील आहे, जो प्रतिमा कॅप्चर करताना आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करताना प्रकाश देतो.
HTC Vive Eagle स्मार्ट ग्लासेसमध्ये 235mAh बॅटरी आहे. कंपनीचा दावा आहे की, हे ग्लासेस 36 तासांपेक्षा जास्त स्टँडबाय टाइम आणि 4.5 तासांपर्यंत सतत संगीत प्लेबॅक देऊ शकतात. हे वेअरेबल मॅग्नेटिक चार्जिंग केबलसह येते, जे 10 मिनिटांत 1-50 टक्के आणि 23 मिनिटांत 80 टक्के चार्ज होतं, कंपनीचं म्हणणे आहे. याव्यतिरिक्त, AI ग्लासेस कनेक्टिव्हिटीसाठी Wi-Fi 6E आणि ब्लूटूथ 5.3 ला सपोर्ट करतं. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी ते IP54 रेटिंगनं सुसज्ज आहेत.
हे वाचलंत का :
- गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचे संपूर्ण स्पेसिफिकेशन लाँच होण्यापूर्वीच ऑनलाइन लीक
- Lava Play Ultra 5G भारतात लवकच लॉंच होणार, 64 मेगापिक्सेल एआय मॅट्रिक्स कॅमेरा
- लाँचिंगपूर्वी Realme P4 5G सिरीजच्या कॅमेरा स्पेसिफिकेशनची घोषणा : फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh टायटन बॅटरी
Conclusion: