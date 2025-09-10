ETV Bharat / technology

Nano Banana AI वापरून काही मिनिटांत 3D फोटो कसा बनवायचा?, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया..

Nano Banana AI: नॅनो बनाना ट्रेंडनं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. गूगलचं जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज टूल फोटोंना सेकंदात 3डी फिग्युरिन्समध्ये बदलतंय.

How to use Nano Banana AI
Nano Banana AI 3D फोटो (Google Gemini)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 1:09 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद Nano Banana AI : एआय तंत्रज्ञानामुळं जगभरातील सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना आकर्षित केलं आहे. गूगलच्या जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज टूल सध्या देशभरात ट्रेंड होतोय. नॅनो बनानाचा वापर करून तुम्ही तपशीलवार इमेजेस तयार करू शकता. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीच्या फोटोला अपलोड करून '3डी फिग्युरिन' प्रॉम्प्ट दिल्यास,ते आकर्षक फोटो तयार करतं. गूगलनं हे टूल ऑगस्ट 2025 मध्ये लाँच केलं होतं. तेव्हापासून या टूलला सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळालीय.

200 दशलक्ष इमेजेस एडिट
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पोस्टनं या ट्रेंडला अधिक गती मिळाली. त्यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर त्यांचा 3डी फिग्युरिन शेअर करून युवा पिढीशी कनेक्ट होण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर, बॉलीवूडमध्येही हा ट्रेंड लोकप्रिय झालाय. इम्रान हाशमीच्या फॅन्स 'ओएमआय' चं 3डी व्हर्जन तयार करून ट्रेंडमध्ये सहभागी झालं. फक्त सेलिब्रिटीच नव्हे, तर सामान्य लोकही त्यांच्या पाळीव कुत्र्यांना आणि स्वतःला सुपरहिरो बनवून फोटो शेअर करत आहेत. इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि X वर हजारो पोस्ट्स वापरकर्ते करत आहेत.एका आठवड्यात 10 दशलक्ष नवीन वापरकर्त्यांनी गूगल जेमिनी ॲप वापरलं असून 200 दशलक्ष इमेजेस एडिट केल्या आहेत.

Himanta Biswa Sarma
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Gemini)

नॅनो बनाना टूल इमेज
या ट्रेंडच्या यशाचं रहस्य म्हणजे त्याची सुलभता आणि सर्जनशीलता. पूर्वी 3डी मॉडेलिंगसाठी महागड्या सॉफ्टवेअर्स आणि कौशल्याची गरज होती, पण आता फक्त एक फोटो आणि प्रॉम्प्ट पुरेसा आहे. नॅनो बनाना टूल इमेजेसमध्ये SynthID वॉटरमार्क जोडतं, ज्यामुळं एआय-जनरेटेड कंटेंट ओळखता येतो आणि दुरुपयोग टाळता येतो.

Nano Banana AI फोटो
Nano Banana AI फोटो (Gemini)

3डी फोटो कसा करणार तयार?

या व्हायरल ट्रेंडमध्ये सामील होण्यासाठी, तुम्हाला खालील स्टेप फॉलो कराव्या लागतील.

1. गूगल एआय स्टुडिओ वेबसाइटला भेट द्या: Google AI Studio वर जा.

2. 'ट्राय नॅनो बनाना' शोधा:

3. कस्टम फिग्युरिन तयार करा: '+' बटण क्लिक करून तुमचा फोटो अपलोड करा किंवा प्रॉम्प्ट द्या.

4. डाउनलोड आणि शेअर करा: फिग्युरिन तयार झाल्यावर डाउनलोड करा आणि सोशल मीडियावर मित्रांसोबत शेअर करा.

हे टूल मोफत असलं तरी, काही प्रीमियम फीचर्ससाठी सबस्क्रिप्शन लागू शकतं. या ट्रेंडमुळं एआयची सर्जनशीलता वाढली असून, भविष्यात असे आणखी नवीन फीचर्स अपेक्षित आहेत.

