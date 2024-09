ETV Bharat / technology

'ईमेल' चुकून सेंड झालंय का?, 'या' ट्रिस्क वापरून ईमेल करा अनसेंड - How to unsend an email

1 hours ago

ईमेल ( Etv Bharat MH Desk )

नवी दिल्ली How to unsend email : तुम्हाला दररोज Gmail अनेक मेल येतात. तसंच कार्यलयीन कामासाठी तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी ईमेल करावा लागतो. दिवसभराच्या कामाचा हिशेब पाठवण्यापासून रजा घेण्यापर्यंत प्रत्येकासाठी मेलिंग आवश्यक झालं आहे. पण घाईघाईनं अनेक वेळा आपण चुकीचा मेल पाठवतो. अशा स्थितीत पुन्हा मेल पाठवावा लागतो. मात्र, तुम्ही तुमच्या जीमेलमध्ये सेटिंग केल्यास तुम्हाला या समस्येचा सामना करावा लागणार नाही. सेटिंग कशी करावी. याची संपूर्ण प्रक्रिया आम्ही तुम्हाला आज सांगणार आहोत. जीमेलची अनसेंड मेल करण्याची ट्रीक्स सर्वांसाठी खूप उपयुक्त आहे. मात्र, ती अनेकांना कशी वापरावी याबद्दल माहिती नाही. त्यामुळं चुकून सेंड झालेला मेल काहींची डोकेदुखी वाढवतो. चुकून सेंड झालेला मेल कसा अनसेंड करायचा याबाबत आज आपण जाणून घेऊया मेल अनसेंड करण्याची सुविधा : जीमेलवर पाठवलेला मेल अनसेंड करण्याची सुविधा आहे. Gmail मध्ये, युजर त्यांच्या आवडीनुसार मेल कोणत्या वेळेला पाठवायचा वेळ निवडू शकतात. जीमेलवर उपलब्ध असलेल्या Undo फीचरचा यासाठी तुम्ही चांगला वापर करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला गुगलच्या सेंटीगमध्ये जावं लागेल. त्यानंत तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मेलचा सेंड करण्याचा कालावधी निवडू शकता. 1. सर्वप्रथम, लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉपवर Gmail ॲप उघडा. 2. वरच्या बारमधील प्रोफाइल आयकॉनच्या पुढं सेटिंग्ज वर टॅप करा. 3. आता See All Settings वर क्लिक करा.