2026 FIFA विश्वचषकाची तिकीटं कशी खरेदी करावी?; जाणून घ्या, संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया आणि तिकीट किंमती
2026 FIFA विश्वचषक युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा, मेक्सिकोमध्ये होणार आहे. 2026 FIFA विश्वचषकाची तिकिट विक्री 10 सप्टेंबर 2025 म्हणजे आपजपासून सुरू होईल.
हैदराबाद : 2026 FIFA विश्वचषकाला आता काही महिनेच शिल्लक आहे. युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांमध्ये प्रथमच आयोजित होणाऱ्या या ऐतिहासिक स्पर्धेसाठी फुटबॉलप्रेमींमध्ये उत्साह वाढत आहे. 48 संघ आणि 16 शहरांमध्ये होणारी ही स्पर्धा इतिहासातील सर्वात मोठी स्पर्धा असेल. विश्वचषकाची तिकिटांची विक्री 10 सप्टेंबर 2025 म्हणजे आजपासून व्हिसा प्रीसेल ड्रॉद्वारे सुरू होत आहे. त्यानंतर सामान्य टिकीट विक्री होईल. तिकिटांच्या किंमती बसण्याच्या श्रेणीवर अवलंबून असतील. यात प्रीमियम पॅकेजपर्यंत पर्याय उपलब्ध आहेत.
FIFA च्या अधिकृत वेबसाइटवरला भेट द्या
2026 FIFA विश्वचषक तिकिटांची विक्री 10 सप्टेंबर 2025 आजपासून सुरू होत आहे, ज्यामध्ये व्हिसा कार्डधारकांसाठी प्रीसेल ड्रॉ उपलब्ध आहे. तिकिटे खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला प्रथम FIFA च्या अधिकृत तिकीट वेबसाइटवर (www.fifa.com) FIFA टिकट आयडी खातं तयार करावं लागेल. यासाठी तुम्हाला तुमचा ईमेल, देश, राज्य आणि पसंतीची भाषा निवडावी लागेल.
महत्त्वाच्या तारखा
- प्रीसेल संपण्याची तारीख: 19 सप्टेंबर 2025
- यशस्वी अर्जदारांना सूचना: 29 सप्टेंबर 2025
- तिकिट खरेदीसाठी नियुक्त वेळ: 1 ऑक्टोबर 2025 पासून
व्हिसा कार्ड नसलेल्यांसाठी नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये पुढील टिकीट विक्रिचा टप्पा सुरू होईल, तर स्पर्धा जवळ येताच अंतिम टिकीट विक्रीला सुरूवात होईल.
तिकीट वाटप आणि लॉटरी प्रणाली
प्रीसेल टप्प्यात लॉटरी पद्धतीनं तिकिटांचं वाटप होईल. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 10 लाख तिकिटं उपलब्ध असतील, ज्यामध्ये एकल सामन्याची तिकिटे, संघ-विशिष्ट तिकिटे आणि ठिकाण-विशिष्ट तिकिटांचा समावेश आहे. नंतरच्या टप्प्यात, विश्वचषक ड्रॉनंतर तिकिटं खरेदी करता येतील.
टिकीट खरेदी मर्यादा
प्रत्येकला प्रति सामना किंवा मालिकेसाठी जास्तीत जास्त सहा तिकिटे खरेदी करता येतील. सर्व नोंदणी आणि खरेदी केवळ FIFA च्या ऑनलाइन मंचावरूनच होईल.
तिकिटाच्या किंमती
तिकिटाच्या किंमती बसण्याच्या श्रेणीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळं तुमच्या बसण्याच्या ठिकाणानुसार किंमती बदलतील.
- गट साखळी सामना (Group stage) : $15–$230 (1,322 ते 20,280 रुपये अंदाजे )
- 16 चा फेरी (Round of 16) : $20–$290 (1,763 ते 25,560 रुपये)
- उपांत्यपूर्व फेरी सामना (Quarterfinals) : $85–$450 (7,491 ते 39,659 रुपये)
- उपांत्य फेरी सामना (Semifinals): $140–$960 ( 12,338 ते 84,525 रुपये)
- तिसऱ्या स्थानाचा सामना (Third-place match) : $85–$450 ( 7,491 ते 39,659 रुपये)
- अंतिम सामना (Final) (मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी): $310–$6,730 (27,317 ते 592,800 रुपये)
- मागणीनुसार किंमती बदलू शकतात.
हॉस्पिटॅलिटी पॅकेजेस
हॉस्पिटॅलिटी पॅकेजेसची विक्री आधीच सुरू झाली आहे, ज्याची किंमत प्रति तिकीट $1,350 पासून सुरू होते. यामध्ये प्रीमियम आसनं, विशेष लाउंज प्रवेश आणि इतर लक्झरी सुविधांचा समावेश आहे.
कुठं होणार स्पर्धा
ही स्पर्धा युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा आणि मेक्सिकोमधील 16 शहरांमध्ये होईल. अंतिम सामना न्यू जर्सीतील मेटलाइफ स्टेडियमवर होईल.
2026 FIFA विश्वचषक वेळापत्रक
संघ-विशिष्ट सामन्यांचं पूर्ण वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेलं नाही. डिसेंबर 5, 2025 रोजी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे होणाऱ्या अंतिम ड्रॉनंतर पूर्ण वेळापत्रक जाहीर होईल.
