मधमाश्या खडबडीत पृष्ठभागावर सुंदर पोळं कसं बांधतात? नविन संशोधनात काय आलं समोर?
मधमाश्या खडबडीत पृष्ठभागांवर कार्यक्षम पोळं बांधतात. कोलोरॅडो विद्यापीठाच्या संशोधनात त्यांच्या सामूहिक कार्याची माहिती समोर आलीय.
Published : September 17, 2025 at 11:59 AM IST
हैदराबाद : मधमाश्या त्यांच्या अनोख्या आणि कार्यक्षम पोळ्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. नवीन संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, अनियमित पृष्ठभागांवरही मधमाश्या आपलं पोळं (हनीकॉम्ब) बांधणी कौशल्यानं करतात. कोलोरॅडो विद्यापीठातील संशोधकांनी यावर अभ्यास केलाय. मधमाश्या अनियमित पृष्ठभागांवर कशा प्रकारे आपली रचना कार्यक्षम ठेवतात. त्यांच्या या सामूहिक बांधकाम पद्धतीतून 3D प्रिंटिंगसारख्या तंत्रज्ञानासाठी प्रेरणा मिळू शकते.
मधमाश्या त्यांच्या पोळ्याच्या बांधकामात मेणाचा वापर करतात, जे त्यांच्या शरीरातून तयार होतं. प्रत्येक मधमाशी थोड्या प्रमाणात मेण तयार करते आणि ते योग्य ठिकाणी जमा करते. "पोळे बांधणे हे मधमाश्यांचं सामूहिक समस्यानिराकरणाचं सुंदर उदाहरण आहे," असं कोलोरॅडो विद्यापीठातील संगणक विज्ञान विभागातील सहयोगी प्राध्यापक ओरिट पेलेग यांनी म्हटलं आहे. मधमाश्यांना मेण तयार करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. एक पौंड (119.74) मध तयार करण्यासाठी सुमारे 20 लाख फुलांचा रस गोळा करावा लागतो. त्यानंतर, एक औंस (28.3495 ग्राम) मेण तयार करण्यासाठी मधमाशीला आठ औंस (226.796 ग्राम) मध खावं लागतं. म्हणूनच, मेणाचा कार्यक्षम वापर करणे मधमाश्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
चांगल्या परिस्थितीत, मधमाश्या पोळ्यात परिपूर्ण षटकोनी रचना तयार करतात. पोळ तयार करताना मधमाश्या जागेचा कार्यक्षम वापर करतात त्यामुळं त्यांना पोळ तयार करण्यासाठी साहित्य कमी लागतं. परंतु नैसर्गिक निवासस्थानांमध्ये, जसं की झाडांचं खोड, घरांचे कोपरे किंवा लाकडी चौकटी, पृष्ठभाग सपाट नसतात. अशा अनियमित पृष्ठभागांवर परिपूर्ण षटकोनी रचना बांधणे कठीण आणि खर्चिक असतं. तरीही, मधमाश्या आपली रचना कार्यक्षम ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना करतात.
संशोधकांनी मधमाश्यांच्या या बांधकाम पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी 3D-प्रिंटेडच्या पायाभूत रचना तयार केल्या. या रचनांमध्ये वेगवेगळ्या आकारांचे षटकोन तयार केले. त्यातील काही नेहमीपेक्षा लहान, काही मोठे, तर काही सरासरी आकाराचे होते. या रचना कोलोरॅडोच्या बाउल्डर क्रीकजवळील मधमाश्यांच्या पोळ्यांमध्ये ठेवण्यात आल्या. मधमाश्यांनी या रचनांवर कंघी बांधली, आणि संशोधकांनी एक्स-रे मायक्रोस्कोपीद्वारे त्या रचनांचं विश्लेषण केलं. त्यातून असं दिसून आले की, मधमाश्या अनियमित पृष्ठभागांवर आपली रचना सुधारण्यासाठी अनेक रणनीती अवलंबतात.
लहान षटकोनी आकराजं जाळं निर्माण करण्यासाठी, मधमाश्या जवळच्या कक्षांना एकत्र करतात, जेणेकरून जागा कार्यक्षम वापरली जाते. मोठ्या षटकोन बांधताना आणि मधले स्तर तयार करतात.ही त्यांची सर्व रणनीती एकमेकांशी मिळते. मधमाश्यांचं पोळं निर्माण करण्याचं काम कधीही थांबवत नाही. त्या अनियमित पोळ्याच्या पृष्ठभागांवर काम करतात.
तंत्रज्ञानासाठी प्रेरणा
या संशोधनाचे परिणाम केवळ मधमाश्यांपुरते मर्यादित नाहीत. मधमाश्यांच्या या बांधकाम पद्धतीतून 3D प्रिंटिंग आणि वास्तुशास्त्र यांसारख्या क्षेत्रांना फायदा मिळू शकतो. मधमाश्या स्थानिक नियमांचं पालन करून आणि सामूहिकपणे काम करून जटिल रचना तयार करतात. जर 3D प्रिंटर या पद्धतीचा अवलंब करू शकलं, तर सामग्रीचा अपव्यय कमी होऊ शकतो आणि उत्पादनाची विश्वसनीयता वाढू शकते. "मधमाश्या कशा प्रकारे श्रम वाटून घेतात आणि स्वतःला व्यवस्थित करतात, हे आम्हाला समजलं तर त्याचा उपयोग तंत्रज्ञानात होऊ शकतो," असं संशोधक लोपेझ जिमेनेझ म्हणाले.
हे वाचलंत का :
संभोगानंतर का मरते 'नर' मधमाशी?, काय आहे कारण? - Why Male Honeybee Die After Mating