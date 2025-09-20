शेतकऱ्यांसाठी एआय-आधारित हवामान अंदाज: कृषि मंत्रालयानं 3.8 कोटी शेतकऱ्यांना पाठवली माहिती
कृषि मंत्रालयानं एआय आधारित हवामान अंदाजाद्वारे 3.8 कोटी शेतकऱ्यांना मान्सून माहिती पाठवली, ज्यामुळे खरीप हंगामासाठी निर्णय घेणं सोप जालंय.
हैदराबाद : कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं (MoAFW) कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) उपयोग करून शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. यंदा, मंत्रालयानं 13 राज्यांतील सुमारे 3.8 कोटी शेतकऱ्यांना एसएमएस (एम-किसान) द्वारे एआय आधारित मान्सून अंदाज पाठवले आहे. हे अंदाज पावसाच्या चार आठवड्यांपूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी एक प्रभावी साधन मिळालंय. हा जगातील पहिलाच असा एआय हवामान अंदाज वितरण उपक्रम आहे.
कृषि भवन येथे आयोजित एका कार्यक्रम समीक्षा बैठकीत, अपर सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा आणि संयुक्त सचिव श्री. संजय कुमार अग्रवाल यांनी नोबेल पुरस्कार विजेते आणि शिकागो विद्यापीठाचे प्राध्यापक मायकेल क्रेमर यांच्यासोबत या अभूतपूर्व उपक्रमाबाबत चर्चा केली. डॉ. मेहरदा म्हणाले, "हा कार्यक्रम सततच्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यासाठी एआय-आधारित हवामान अंदाजाचा उपयोग करतो. यामुळे शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेतीविषयक उपक्रमांचे नियोजन करू शकतात. येत्या काही वर्षांत हा प्रयत्न आणखी सुधारण्याची आमची अपेक्षा आहे."
यंदा मान्सून लवकर आला असून त्याला उत्तरेकडं जाण्यात मोठा अडथळा आल्यानं 20 दिवस पाऊस थांबला होता. मंत्रालयानं एआय-आधारित अंदाजांद्वारे या मान्सून खंडाची अचूक ओळख केली. त्यामुळं शेतकऱ्यांना दर आठवड्याला अद्ययावत माहिती मिळालीय. अग्रवाल म्हणाले, "हवामान बदलामुळं हवामानातील चढ-उतार वाढत आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांना काळानुरूप नियोजन करण्यासाठी एआय उपयुक्त साधन आहे."
एआयमुळं हवामान अंदाजात क्रांती
2022 पासून, कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं हवामान अंदाजाच्या विज्ञानाला पूर्णपणे बदललं आहे. या मॉडेल्सना वापरकर्त्यांच्या गरजेनुसार अनुकूलित करता येते. त्यामुळं पावसाच्या समस्येचा सामना करण्यापूर्वीच अंदाज वर्तवला जातो. मंत्रालयानं या क्रांतीचा उपयोग कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे.
मंत्रालयानं गुगलचे न्यूरल जीसीएम आणि ECMWF चे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फोरकास्टिंग सिस्टम्स (AIFS) या दोन ओपन-एक्सेस मॉडेल्सचा मिश्रित वापर केला. कठोर विश्लेषणात, ही मॉडेल्स स्थानिक पातळीवर मान्सूनच्या सुरुवातीचा अंदाज वर्तवण्यात स्पष्टपणे उत्कृष्ट ठरली. नीती आयोगाचे सदस्य प्रो. रमेश चंद म्हणाले, "हवामान माहिती देताना शेतकऱ्यांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करणं महत्त्वाचं आहे. हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण आहे कारण तो शेतकऱ्यांच्या गरजांवर केंद्रित आहे. साध्या भाषेत हवामान अंदाज देऊन शेतीविषयक निर्णय घेण्यास मदत करतो."
